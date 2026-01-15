ºÇ¶á¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¡Ö1²¯±ßÄ¶¤¨¤Ç¤â¤É¤³¤«°Â¤Ã¤Ý¤¤¡×ÍýÍ³¡¡¥Ç¡¼¥¿¤¬¸ì¤ë¡È²£¡¦½Ä¡¦¼Á¡É¤Îºï¤é¤ì¤Ã¤×¤ê
¡¡2026Ç¯¤â¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Î¹âÆ¤¬¼ý¤Þ¤ëµ¤ÇÛ¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢ÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ëµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖÃÍ¾å¤²¡×¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£ÅÔÆâ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÈÎÇä²Á³Ê¤òÄêÅÀ´ÑÂ¬¤·Â³¤±¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥Ö¥í¥¬¡¼¡Ö¥Þ¥óÅÀ¡×»á¤Ï¡¢¡Ö¿©ÉÊ¶È³¦¤ÈÆ±¤¸¤¯¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¡È¥¹¥Æ¥ë¥¹ÃÍ¾å¤²¡É¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£Æ±»á¤Î¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶ÑÃ±²Á¤ÈÀìÍÌÌÀÑ¤Î¡Ö¶½Ì£¿¼¤¤´Ø·¸¡×
¡Ö¶¹¤¯¤Æ¹â¤¤È¢¡×
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¹âÆ¤ÎÇÈ¤òÁ°¤Ë¡¢²æ¡¹¤¬Ä¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡ÖÃÍ¾å¤²¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¼Â¤Ï¡¢¿©ÎÁÉÊ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤è¤¯¸«¤ë¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹ÃÍ¾å¤²¡×¤¬¡¢¿ÍÀ¸ºÇÂç¤ÎÇã¤¤Êª¤Ç¤¢¤ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤µ¬ÌÏ¤Ç¡¢¤«¤Ä¡Ö»°¼¡¸µÅª¡×¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡¡¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ÏÊÑ¤¨¤º¤ËÃæ¿È¤Î¥Á¥ç¥³¤À¤±¤ò¾®¤µ¤¯¤¹¤ë¡½¡½¤½¤ó¤Ê¼êË¡¤¬¡¢¤¤¤Þ¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ç¤Ï»ö¼Â¾å¤Î¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àµ³Î¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¸½ºß¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¡Ö¿ø¤¨ÃÖ¤¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£²Á³Ê¤¬ÀÄÅ·°æ¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢Æ±»þ¤ËÃæ¿È¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤À¤±¤¬Ì©¤«¤Ëºï¤®Íî¤È¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¤¤¤ï¤Ð¡ÖÃÍ¾å¤²¡×¤È¡Ö¥¹¥Æ¥ë¥¹ÃÍ¾å¤²¡×¤Î¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¤È¤â¸Æ¤Ö¤Ù¤°Û¾ï»öÂÖ¤Ê¤Î¤À¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¡Ö¶¹¤¯¤Æ¹â¤¤È¢¡×¤¬»Ô¾ì¤Î¼çÎ®¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¥Ç¡¼¥¿¤ò¤Ò¤â²ò¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÅ¾´¹ÅÀ¤¬ÀÅ¤«¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖÊ¿¶ÑÃ±²Á¡Ê1Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤ê¤Î²Á³Ê¡Ë¡×¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¡¡¤³¤³¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÏÄ¤ß¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1991Ç¯¤Î¥Ð¥Ö¥ëÀäÄº´ü¤Ë¡¢Åìµþ23¶è¤Î1Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤¢¤¿¤êÊ¿¶ÑÃ±²Á¤Ï155.3Ëü±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢¤³¤Î¿å½à¤Ï¡Ö¶¸Íð¤ÎÄºÅÀ¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·2023Ç¯¡¢¤½¤Î¸«Êý¤ÏÊ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£Ê¿¶ÑÃ±²Á¤Ï172.7Ëü±ß¤Ë¤Þ¤ÇµÞÆ¤·¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÀìÍÌÌÀÑ¤Î²«¶â´ü¡×¤Ï2002Ç¯¤À¤Ã¤¿
¡¡¤³¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬Íí¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2005Ç¯Ëö¤ËÈ¯³Ð¤·¤¿ÂÑ¿Ìµ¶Áõ»ö·ï¤ò¼õ¤±¤¿À©ÅÙ²þ³×¤Ë¤è¤ë¥³¥¹¥ÈÁý¡£¤½¤·¤Æ2012Ç¯Ëö¤«¤é¤Î¡Ö¥¢¥Ù¥Î¥ß¥¯¥¹¡×¤Ë¤è¤ëÄ¶Äã¶âÍø¤¬À¸¤ó¤ÀÅê»ñ¼ûÍ×¤ÎÎ®Æþ¤À¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ËÜÅö¤ÎÌäÂê¤Ï²Á³Ê¤½¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¡ÖÃæ¿È¡×¤Ë¤¢¤ë¡£²Á³Ê¤Î¾å¾º¤ÈÈ¿ÈæÎã¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢²æ¡¹¤¬¼ê¤Ë¤¹¤ë¡Ö¤æ¤È¤ê¡×¤Ï³Î¼Â¤Ëºï¤ê¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÊ¿¶ÑÀìÍÌÌÀÑ¡×¤Î¿ä°Ü¤ò¸«¤ë¤È¡¢¶½Ì£¿¼¤¤»ö¼Â¤¬Éâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£¥Ð¥Ö¥ëÊø²õ¸å¡¢²Á³Ê¤¬²¼Íî¤¹¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÌÌÀÑ¤Ï³ÈÂç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¥°¥é¥Õ¤ò¸«¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÆ°¤¤Î¥Ô¡¼¥¯¤Ï2002Ç¯¤Î73.1Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¡¡¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ì¤Ð¤³¤Î»þ´ü¤³¤½¡¢ÃÏ²ÁÄ´À°¤¬¿Ê¤ß¡¢·úÃÛ¥³¥¹¥È¤âÈæ³ÓÅª°ÂÄê¤·¡¢¤Ê¤ª¤«¤Äµï½»À¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿»þÂå¤Ë¼Â¸½¤·¤¿¡¢Åìµþ23¶è¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖÀìÍÌÌÀÑ¤Î²«¶â´ü¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢¤³¤Î2002Ç¯¤ò¶¤Ë¡¢ÀìÍÌÌÀÑ¤ÏºäÆ»¤òÅ¾¤²Íî¤Á¤ë¤è¤¦¤Ë½Ì¾®¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¦2002Ç¯¡§73.1Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¥Ô¡¼¥¯¡Ë
¡¦2010Ç¯¡§66.3Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë
¡¦2020Ç¯¡§61.7Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë
¡¡Ä¾¶á¤Î2024Ç¯¤Ï65.4Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤È¡¢°ì¸«»ý¤ÁÄ¾¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¼ç¤Ë¹â²Á³ÊÂÓÊª·ï¤Î¶¡µëÈæÎ¨¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ëÅý·×¾å¤Î¸ú²Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ±²Á³ÊÂÓ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð°ÍÁ³¤È¤·¤Æ½Ì¾®·¹¸þ¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿»ö¾ð¤òÏÆ¤ËÃÖ¤¤¤ÆÃ±½ãÈæ³Ó¤·¤Æ¤â¡¢2002Ç¯Åö»þ¤ÈÈæ¤Ù¡¢Ìó8Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤â¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¾Ã¼º¤·¤¿·×»»¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤¿¤«¤¬8Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡×¤È»×¤¦¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤ª¤±¤ë8Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ê¢â5¾öÊ¬¡Ë¤Ï¡¢µï½»À¤Ë¤ª¤¤¤ÆÌµ»ë¤Ç¤¤Ê¤¤±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢¤â¤¦°ì¤Ä¤Î¸Ä¼¼¤ò¤Þ¤ë¤´¤Èºî¤ì¤ëÌÌÀÑ¤Ç¤¢¤ê¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥ê¥Ó¥ó¥°¤Ë°µÅÝÅª¤Ê³«Êü´¶¤ò¤â¤¿¤é¤¹¹¤µ¤À¡£
¡¡¥Ç¡¼¥¿¤¬Êª¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¸½ºß¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¡Ö¥Ð¥Ö¥ë´ü¤è¤ê¹â¤¯¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤è¤ê¶¹¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡¢Çã¤¤¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ¸·¤·¤¤¾¦ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÀìÍÌÌÀÑ¡×¤Ë¤ÏÉÒ´¶¤Ç¤â¡¢¡Ö³¬¹â¡×¤Ë¤ÏÌµÆÜÃå
¡¡¤µ¤é¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢ºï¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡Ö²£¡ÊÌÌÀÑ¡Ë¡×¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤Î¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Î¿Ï¤Ï¡¢º£¤ä¡Ö¿âÄ¾Êý¸þ¡×¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹ü³Ê¤ò·è¤á¤ë¡Ö³¬¹â¡Ê¤«¤¤¤À¤«¡Ë¡×¤À¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤¤¤¦³¬¹â¤È¤Ï¡¢³¬²¼¤Î¾²¥¹¥é¥Ö¡Ê¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Î¾²ÈÄ¡Ë¤Î¾åÌÌ¤«¤é¡¢³¬¾å¤Î¾²¥¹¥é¥Ö¤Î¾åÌÌ¤Þ¤Ç¤Î¹â¤µ¤ò»Ø¤¹¡£½»¸Í¤Î¡Ö¿âÄ¾Êý¸þ¤ÎÍÆÀÑ¡×¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¿ôÃÍ¤À¡£
¡¡ÈÎÇä²Á³Ê¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¸¼´ØÁ°¤Î¥Ý¡¼¥Á¤ò¤Ê¤¯¤·¡¢ÆâÁõ¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤òÍî¤È¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¥³¥¹¥È¥À¥¦¥ó¡×¤Ï¹ØÆþ¸¡Æ¤¼Ô¤âµ¤¤Å¤¤ä¤¹¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢³¬¹â¤È¤¤¤¦¡Ö°ìÅÙ·ú¤Æ¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÆóÅÙ¤È½¤Àµ¤Ç¤¤Ê¤¤ÉôÊ¬¡×¤Ç¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯Äã²¼¤Ï¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¡¢¤·¤«¤·³Î¼Â¤Ë¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³¬¹â¤òÄã¤¯¤¹¤ì¤Ð¡¢À¸¥³¥ó¤äÅ´¶Ú¤ÎÎÌ¤ò¸º¤é¤»¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÁõÌÌÀÑ¤âºï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤À¤½¤Î·ë²Ì¡¢Å·°æ¤ÏÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Ìñ²ð¤Ê¤Î¤Ï¡¢ÂçÈ¾¤ÎÇã¤¤¼ê¤¬¡ÖÀìÍÌÌÀÑ¡×¤Ë¤ÏÉÒ´¶¤Ç¤â¡¢¡Ö³¬¹â¡×¤Ë¤ÏÌµÆÜÃå¤Ê¤³¤È¤À¡£ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µ¥¤¥È¤Î¶ù¡¹¤Þ¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤â¡¢½»¸Í¤ÎÃÇÌÌ¿Þ¤Ë¤ªÌÜ¤Ë¤«¤«¤ëµ¡²ñ¤Ï¤½¤¦Â¿¤¯¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¡Ö±£¤ì¤¿¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ÎÄã²¼¡×¤ò¸¡¾Ú¤¹¤Ù¤¯¡¢ÅìµþÅÔ´Ä¶¶É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢Åìµþ23¶è¤Î¿·ÃÛÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÌó1900·ï¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¶õ´Ö¤ÎÆó¶Ë²½¡×¤¬Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ê¼¡¿Þ¡Ë¡£
¡¦20³¬·ú¤ÆÌ¤Ëþ¡Ê°ìÈÌÅª¤Ê¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë
Ê¿¶Ñ³¬¹â¤Ï2006Ç¯¤Î3.17¥á¡¼¥È¥ë¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡¢±¦¸ª²¼¤¬¤ê¤Ç¸º¾¯¡£¶áÇ¯¤Ï3.06¡Á3.10¥á¡¼¥È¥ëÉÕ¶á¤ÇÄãÌÂ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î20Ç¯¤Ç10cm¶á¤¯¤â¡Ö¿âÄ¾Êý¸þ¤Î¶õ´Ö¡×¤¬ºï¤ê¼è¤é¤ì¤¿¡£
¡¦20³¬·ú¤Æ°Ê¾å¡Ê¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë
ÂÐ¾ÈÅª¤ËÊ¿¶Ñ³¬¹â¤¬¾å¾º·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï3.6¥á¡¼¥È¥ëÁ°¸å¤Ç¿ä°Ü¡£¹â²Á³ÊÂÓ¤æ¤¨¤Ë¡¢¹âµé´¶¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÉÙÍµÁØ¸þ¤±¤Î¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¶õ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤æ¤È¤ê¤ò¹¤²¤ëÎ¢¤Ç¡¢°ìÈÌÅª¤ÊÃæÄãÁØ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¥«¥Ã¥È¤Î±Æ¶Á¤òºÇ¤â¶¯¤¯¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ï¡¢É¸½àÅª¤ÊÊª·ï¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢º£¤è¤ê¤º¤Ã¤È¹½Â¤Åª¤Ê¡ÖÍ¾Íµ¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö1²¯±ßÄ¶¤¨¤Ê¤Î¤Ë¡¢¤É¤³¤«°Â¤Ã¤Ý¤¤¡×¤ÎÀµÂÎ
¡¡ÌÌÀÑ¡Ê²£¡Ë¤òºï¤ê¡¢³¬¹â¡Ê½Ä¡Ë¤òµÍ¤á¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤·úÃÛÈñ¹âÆ¤Î¤·¤ï´ó¤»¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö»Å¾å¤²¡ÊÉ½ÌÌ¡Ë¡×¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤ÇÊú¤¯¡Ö²Á³Ê¤Î³ä¤Ë¡¢¤É¤³¤«°Â¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ãÏÂ´¶¤Ï¡¢·è¤·¤Æµ¤¤Î¤»¤¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡·úÃÛ¥³¥¹¥È¤Î¹½Â¤¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¼ÂÂÖ¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¡£2025Ç¯»þÅÀ¤Î¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢·úÊª¤ò·ú¤Æ¤ë¡Ö½ã¹©»öÈñ¡×¤¬10Ç¯Á°Èæ¤Ç42¡ó¾å¾º¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÛÎã¤Î¿¤Ó¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ê¼¡¿Þ¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤ÎÀÞ¤ìÀþ¡Ë¡£
¡¡¤³¤³¤ÇÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤É¤Î¹àÌÜ¤¬²Á³Ê¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¤«¤ò¼¨¤¹¡Ö´óÍ¿ÅÙ¡×¤À¡£ºÇ¿·¤Î¥³¥¹¥È¹½Â¤¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤â¹â¤¤´óÍ¿ÅÙ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡Ö¤½¤ÎÂ¾·úÃÛºÙÌÜ¡Ê+16%¡Ë¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È¤Ê¤É¤Î¡Ö¶íÂÎ¡×¤ä¡Ö»Å¾å¤²¡×¡ÖÀßÈ÷¡×¤òÍÞ¤¨¤Æ¡¢Á´¹àÌÜ¤ÇºÇÂç¤Î²¡¤·¾å¤²Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡Ö¤½¤ÎÂ¾·úÃÛºÙÌÜ¡×¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¡ÖÈéÉæ¤È²½¾Ñ¡×¤ËÁêÅö¤¹¤ë¡£³°ÊÉ¤Î¥¿¥¤¥ë¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ÎÅ·Á³ÀÐ¡¢¼¼Æâ¤ÎÅÉÁõ¤ä¾²¤Î»Å¾å¤²¡½¡½¤Ä¤Þ¤ê¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¡Ö´é¡×¤Ç¤¢¤ê¡Ö³Ê¡×¤ò·èÄê¤Å¤±¤ë¡¢¹âµé´¶¤Î¸»Àô¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤½¤ÎÂ¾·úÃÛºÙÌÜ¡×¤Î´óÍ¿ÅÙ¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ï¡¢Æó¤Ä¤Î¸½¼Â¤òÊª¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè°ì¤Ë¡¢ºàÎÁÈñ¡¦»Ü¹©Èñ¤Î¹âÆ¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¤¸»ÅÍÍ¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¥³¥¹¥È¤¬ÇúÆ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡¡ÂèÆó¤Ë¡¢¾Ê¥¨¥Í´ð½à¡ÊZEHÅù¡Ë¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö½»ÂðÀÇ½¤ÎÄì¾å¤²¡×¤ËÍ½»»¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¡ÖÀ¸³è¤ÎºÌ¤ê¡×¤Ë²ó¤¹Í½»»¤¬ºï¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¦ËÜÊª¤ÎÀÐ¤ò¡¢Àº¹ª¤Ê¥·¡¼¥ÈÅ½¤ê¤ËÊÑ¤¨¤ë
¡¦¥¿¥¤¥ë¤ÎÌÌÀÑ¤ò¸º¤é¤·¡¢ÅÉÁõ¤Ç»Å¾å¤²¤ë¡¡¤Ê¤É¤Ê¤É¡Ä¡Ä
¡¡²æ¡¹¤¬¥â¥Ç¥ë¥ë¡¼¥à¤ÇÊú¤¯¡Ö²Á³Ê¤Î³ä¤Ë°Â¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ãÏÂ´¶¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤í¡¢¥³¥¹¥È¤¬ÇúÆ¤·¤¿·ë²Ì¡¢°ÊÁ°¤ÈÆ±¤¸Í½»»ÇÛÊ¬¤Ç¤ÏÆ±Åù¤Î¡Ö¸«¤¿ÌÜ¤Î¹ë²Ú¤µ¡×¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡½¡½¤½¤Îµ¢·ë¤Ê¤Î¤À¡£
¡Ö²£¡¦½Ä¡¦¼Á¡×¤«¤é¸«¤¿¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¸½ºßÃÏ
¡¡30Ç¯Á°¡¢20Ç¯Á°¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤È¡¢¸½ºß¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤òÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÌÌÀÑ¡Ê²£¡Ë¡×¡Ö³¬¹â¡Ê½Ä¡Ë¡×¡Ö»Å¾å¤²¡Ê¼Á¡Ë¡×¤È¤¤¤¦»°¼¡¸µ¤Î´ÑÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤Æº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£¤Î¿·ÃÛ¤Ï¡¢¥Ð¥Ö¥ë´ü¤òÄ¶¤¨¤ë²Á³Ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÀìÍÌÌÀÑ¤ÏÌó8Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ê5¾öÊ¬¡Ë¶¹¤¯¡¢³¬¹â¤â2006Ç¯¤è¤êÄã¤¤¡£¤½¤·¤Æ·úÃÛÈñ¹âÆ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Æ±¤¸Í½»»¤Ç¤Ï¤«¤Ä¤Æ¤ÈÆ±Åù¤Î»Å¾å¤²¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¬¾ù²Á³Ê¤ÎµÞÆ¤ò¤³¤ì°Ê¾åÉ½ÌÌ²½¤µ¤»¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¤Þ¤¿»Ô¾ì¤¬¼õ¤±Æþ¤ì²ÄÇ½¤ÊÁí³ÛÂÓ¤Ë¼ý¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ç¥Ù¥í¥Ã¥Ñ¡¼¤ÏÀìÍÌÌÀÑ¤òºï¤ê¡¢Å·°æ¹â¤òÍÞ¤¨¡¢ÆâÁõ¥°¥ì¡¼¥É¤òÄ´À°¤·¤Æ¤¤¿¡£·úÃÛÈñ¤Î¹âÆ¤È¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬µöÍÆ¤Ç¤¤ë²Á³ÊÂÓ¡£¤½¤Î¶¹´Ö¤ÇÇ÷¤é¤ì¤¿ÁªÂò¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤¬¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»ö¾ð¤¬¡¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÃÛ20Ç¯Á°¸å¤ÎÊª·ï¤¬ÁªÂò»è¤È¤·¤ÆÉâ¾å¤·¤ä¤¹¤¤ÍýÍ³¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢²Á³Ê¤Î¼êº¢¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢2000Ç¯ÂåÁ°È¾¤Ë·ú¤Æ¤é¤ì¤¿Êª·ï¤Ë¤Ï¡¢ÃÏ²Á¤¬Èæ³ÓÅªÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤æ¤¨¤Î¡Ö¶õ´Ö¤ÎÍ¾Íµ¡×¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢·úÃÛÈñ¤¬º£¤Û¤É¹âÆ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡ÖÁÇºà¤Î»È¤¤Êý¡×¤â¡¢°ìÄê¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊÝ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ëºÝ¡¢¤Ä¤¤¡Ö¿·ÃÛ¡×¤È¤¤¤¦¥¥é¥¥é¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ËÌÜ¤¬¸þ¤¤¬¤Á¤À¤¬¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¤¢¤ë¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤¹ü³Ê¡×¤ä¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«¼º¤ï¤ì¤¿ÌÌÀÑ¤Î¤³¤È¤âÆ¬¤ËÆþ¤ì¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ê½ÐÅµ¤ª¤è¤Ó¥Ç¡¼¥¿¤Î½èÍýÊýË¡¡Ë
¡¦¡ÚÃ±²Á¡¦ÀìÍÌÌÀÑ¡ÛÉÔÆ°»º·ÐºÑ¸¦µæ½ê¡ÖÁ´¹ñ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¡¦40Ç¯»Ë¡§1973-2012¡×¤ª¤è¤Ó³ÆÇ¯¼¡»ñÎÁ¡£
¡¦¡Ú³¬¹â¥Ç¡¼¥¿¡ÛÅìµþÅÔ´Ä¶¶É¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó´Ä¶ÀÇ½É½¼¨¡×¸øÉ½¥Ç¡¼¥¿¡ÊÅìµþ23¶è¡¦±ä¤ÙÌÌÀÑ2000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ë¤è¤êÊ¿¶Ñ³¬¹â¡Ê¢â·úÊª¹â¤µ¡à³¬¿ô¡Ë¤ò»»½Ð¡£
¡¦¡Ú·úÃÛÈñ»Ø¿ô¡Û·úÀßÊª²ÁÄ´ºº²ñ¡Ø·úÀßÊª²Á»Ø¿ô·îÊó¡Ù¡Ê2005Ç¯12·î¹æ¡¢2015Ç¯12·î¹æ¡¢2025Ç¯10·î¹æ¡Ë¡£ÅìµþÃÏ¶è¡¢RCÂ¤½¸¹ç½»Âð¡Ê5000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Î¼çÍ×ºÙÌÜ´óÍ¿ÅÙ¥Ç¡¼¥¿¤ò»²¾È¡£³Æ¹æ¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿´ð½àÇ¯Èæ¤ÎÊÑÆ°ÃÍ¤òÃê½Ð¤·¡¢10Ç¯¤´¤È¤Î¥³¥¹¥È¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤ò»»½Ð¡£
¡ÚÃø¼Ô¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡Û
¥Þ¥óÅÀ¡Ê¤Þ¤ó¤Æ¤ó¡Ë ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡£°ìµé·úÃÛ»Î¡£20Ç¯°Ê¾åÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º¥Ö¥í¥°¡Ö¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡¦¥Á¥é¥·¤ÎÄêÅÀ´ÑÂ¬¡×¤Î´ÉÍý¿Í
デイリー新潮編集部