¡Ö±¿±Ä¤¹¤Ù¤Í£°ì¤Î¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¡×
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤¬Ç¯½é¤«¤é¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ê¤ÉÂÐ³°ÌäÂê¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¤ä¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÂ¦¶á¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾Ð´é¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¡Ä¡Ö¥È¥é¥ó¥×»áÂ¹Ì¼¡×¤â±Æ¶ÁÎÏÀäÂç¡©
¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¤Ï1·î9Æü¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¤È¥È¥é¥ó¥×»á¤¬È¯¸À¤·¤¿¸å¡¢¡ÖÂçÅýÎÎ¤¬±¿±Ä¤¹¤Ù¤Í£°ì¤Î¹ñ¤ÏÊÆ¹ñ¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤ë¶¦ÏÂÅÞµÄ°÷¤«¤é¤ÎÅÅÏÃ¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ËÁê¼¡¤¤¤À¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤âÃæ´ÖÁªµó¤ò¸«¿ø¤¨¡¢Ç¯½é¤«¤é¹ñÆâ¸þ¤±¤Î¹Êó³èÆ°¤äÍ·Àâ¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÅ¸³«¤¹¤ë·×²è¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Í½Äê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶¸¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤â11·î¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò¤è¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£6Æü¡¢Ãæ´ÖÁªµó¤Ë¶¦ÏÂÅÞ¤¬¾¡Íø¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¼«¿È¤ÏÌîÅÞÌ±¼çÅÞ¤«¤éÃÆ³¯¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï1´üÌÜ¤Î2018Ç¯¤ÎÃæ´ÖÁªµó¤Ç²¼±¡¤ÎÂ¿¿ôÇÉ¤òÌ±¼çÅÞ¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¤¿¤á¡¢2ÅÙ¤ÎÃÆ³¯ÁÊÄÉ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¶þ¿«Åª¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2´üÌÜ¤ÏÀ§¤¬Èó¤Ç¤â²óÈò¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
»Ô¾ì¤Ø¤Î¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥ÈÅª¤Ê²ðÆþ
¡¡¤À¤¬¡¢Êª²Á¹â¤ËÂÐ¤¹¤ëÊÆ¹ñÌ±¤ÎÉÔËþ¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÏÂ¤é¤²¤Ê¤¤¸Â¤ê¡¢Ãæ´ÖÁªµó¤Ç¤Î¶¦ÏÂÅÞ¤Î¾¡Íø¤ÏË¾¤á¤Ê¤¤¤Î¤¬¼Â¾ð¤À¡£¼«¿È¤Ø¤Î»Ù»ý¤ò¤Ê¤ó¤È¤·¤Æ¤Ç¤â¹â¤á¤¿¤¤¥È¥é¥ó¥×»á¤Ïº£Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢»Ô¾ì¤Ø¤Î¥Ý¥Ô¥å¥ê¥¹¥ÈÅª¤Ê²ðÆþ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï6Æü¡¢ÊÝ¸±´ë¶È³Æ¼Ò¤ÎÂåÉ½¤È°åÎÅÊÝ¸±ÎÁ¤Î°ú¤²¼¤²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¶á¤¯µÄÏÀ¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ºòÇ¯12·î¤Ë°åÎÅÊÝ¸±À©ÅÙ¡Ê¥ª¥Ð¥Þ¥±¥¢¡Ë¤Ø¤ÎÊä½õ¤¬ÂÇ¤ÁÀÚ¤ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿ôÉ´Ëü¿Í¤¬ÊÝ¸±ÎÁ¤ÎµÞÁý¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤À¡£
¡¡½»Âð²Á³Ê¤Î¥¢¥Õ¥©¡¼¥À¥Ó¥ê¥Æ¥£¡¼¡Ê²Á³Ê¤Î¼êº¢¤µ¡Ë¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤âÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡7Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿µ¡´ØÅê»ñ²È¤Ë¤è¤ë°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¹ØÆþ¶Ø»ß¤ÎÊý¿Ë¤Ï¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¤¬ËÉÙ¤Ê»ñ¶â¤òÉð´ï¤Ë°ì¸Í·ú¤Æ½»Âð¤ò¼¡¡¹¤È¹ØÆþ¤·¡¢½»Âð²Á³Ê¤Î¹âÆ¤ËÇï¼Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¡£Èà¤é¤Î³èÆ°¤òÀ©¸Â¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹âÆ¤òËÉ¤´¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï8Æü¤â¡¢2000²¯¥É¥ëÁêÅö¤Î¥â¡¼¥²¡¼¥¸ºÄ¡ÊÉÔÆ°»ºÃ´ÊÝÍ»»ñ¤òÎ¢ÉÕ¤±¤È¤·¤ÆÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤¿¾Ú·ô¡Ë¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤è¤¦¶âÍ»Åö¶É¤Ë»Ø¼¨¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î¶âÍø¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤À¡£
À¹¤ó¤Ë²ðÆþ¤¹¤ë¤â¼Â¸½²ÄÇ½À¤Ï
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¹¶Àª¤Ï¤È¤É¤Þ¤ë¤È¤³¤í¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£9Æü¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¶âÍø¤Î¾å¸Â¶âÍø¤ò1Ç¯´Ö¤Ë¸Â¤ê10¡ó¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥¯¥ì¥¸¥Ã¥È¥«¡¼¥É¤Î¼Ú¶âÊÖºÑ¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¹ñÌ±¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¤ÎÁ¼ÃÖ¤À¡£
¡¡À¯¸¢¹â´±¤â¥È¥é¥ó¥×»á¤Î°Õ¸þ¤Ë±è¤¦¤è¤¦Æ°¤»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£È¿¥È¥é¥¹¥È¡ÊÆÈÀê¶Ø»ß¡ËÀ¯ºö¤Ê¤É¤òÃ´Åö¤¹¤ëÊÆÏ¢Ë®¼è°ú°Ñ°÷²ñ¡ÊFTC¡Ë¤Î¥á¥É¡¼°Ñ°÷¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¿·Ê¹¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Ê1·î9Æü·ÇºÜ¡Ë¤Ë±þ¤¸¡¢À¸³èÈñ¤Î¾å¾º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëM&A¡Ê¹çÊ»¡¦Çã¼ý¡Ë¤Ê¤É¤òÁË»ß¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²æ¡¹¤Ë¤Ç¤¤ë¤¢¤é¤æ¤ë¼êÃÊ¤ò¤È¤ë¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÌ±´ÖÉôÌç¤Ø¤Î²ðÆþ¤Ï¶áÇ¯¤Ç¤ÏÁ°Îã¤Î¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢´ë¶È¤Î¼«Í³¤Ê³èÆ°¤òÊÝ¾ã¤¹¤ë½¾Íè¤Î¶¦ÏÂÅÞÀ¯¸¢¤«¤é¤Û¤É±ó¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÊ³Æ®¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÀìÌç²È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢ÂÇ¤Á½Ð¤µ¤ì¤¿°ìÏ¢¤ÎÂÐºö¤Î¶ñÂÎºö¤Ï¸«¤¨¤º¡¢¼Â¸½À¤ËË³¤·¤¤¤È¤Î¸«Êý¤¬°ìÈÌÅª¤À¡£
¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤¤È·º»öÁÊÄÉ¡©
¡¡µÕ¤Ë¡¢´ë¶È³èÆ°¤Ë¿¼¹ï¤Ê°±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤Î·üÇ°¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Ï11Æü¡¢Âç¼ê´ë¶È¤ÎºÇÂç¤Î´Ø¿´»ö¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÅÜ¤ê¤ÎÌ·Àè¤¬¼«¼Ò¤Ë¸þ¤«¤¦¤³¤È¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÀ¯ºöÊý¿Ë¤Ë½¾¤¦´ë¶È¤Ï¤è¤êÎÉ¤¤ÂÔ¶ø¤òµý¼õ¤Ç¤¤ë°ìÊý¡¢¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤´ë¶È¤ÏÉÔÍø¤ÊÎ©¾ì¤ËÃÖ¤«¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡µ¤¤¬¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ï¡¢À¯¸¢¤Î°µÎÏ¤¬ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡ÊFRB¡Ë¤Ë¤âµÚ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡¡FRB¤Î¥Ñ¥¦¥¨¥ëµÄÄ¹¤Ï11Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç¡¢ºòÇ¯²Æ¤Ë¹Ô¤Ã¤¿µÄ²ñ¾Ú¸À¤ò½ä¤ê¡¢ÊÆ»ÊË¡¾Ê¤¬FRB¤ËÂÐ¤·¡¢·º»öÁÊÄÉ¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÂçÇæ¿³¤Î¾¤´¾õ¤òÁ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤¹¤Ù¤¤Ï¡¢¤³¤ÎÀ¼ÌÀ¤Ç¾¤´¾õ¤ò¶âÍø°ú¤²¼¤²°µÎÏ¶¯²½¤Î¸ý¼Â¤È¤ß¤Ê¤·¡¢°ÛÎã¤ÎÀ¯¸¢ÈãÈ½¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤À¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï12Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÏFRBµÄÄ¹¤ÎÄ´ºº¼Â»Ü¤ò»Ø¼¨¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÊÛÌÀ¤·¤¿¡£¿¿µ¶¤ÎÄø¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢FRB¤ÎÀ¯ºö¤ËÉÔËþ¤òÊç¤é¤»¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Î°Õ¸þ¤ò¡¢Â¦¶á¤¬×ÖÅÙ¤·¤¿²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤è¤¦¤À¡£¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¤Ï12Æü¡¢¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Ø¤Î¾¤´¾õ¤ÎÈ¯½Ð¤ÏÏ¢Ë®½»Âð¶âÍ»¶É¤Î¥Ñ¥ë¥È¶ÉÄ¹¤¬¼çÆ³¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
À¯¸¢¤ÈFRB¤ÎÂÐÎ©¤Ï·ÐºÑ¤Ë°±Æ¶Á
¡¡¥Ñ¥¦¥¨¥ë»á¤Ø¤Î¾¤´¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Í¿ÅÞ¶¦ÏÂÅÞ¤«¤éÈãÈ½¤¬½Ð¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ù¥Ã¥»¥ó¥ÈºâÌ³Ä¹´±¤â¶âÍ»»Ô¾ì¤¬º®Íð¤¹¤ë¤ÈÈÝÄêÅª¤À¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÈFRB¤ÎÂÐÎ©¤¬·èÄêÅª¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢»Ô¾ì¤Ç¤ÏÃæ±û¶ä¹Ô¤ÎÆÈÎ©¤¬¼º¤ï¤ì¡¢ÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤Ë°±Æ¶Á¤¬µÚ¤Ö¤È¤Î·Ù²ü´¶¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥Õ¥ìºÆÇ³¤Î²ÄÇ½À¤¬ÇÓ½ü¤Ç¤¤Ê¤¤¾õ¶·²¼¤Ç¡¢¼¡´üFRBµÄÄ¹¤¬¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õ¤±¤ÆÌð·Ñ¤®Áá¤ËÂçÃÀ¤ÊÍø²¼¤²¤ò¹Ô¤¨¤Ð¡¢1970Ç¯Âå¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥¿¥°¥Õ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡ÊÉÔ·Êµ¤¤ÎÊª²Á¹â¡Ë¤¬ºÆÍè¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤«¤é¤À¡£
¡¡¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¥Ö¡¼¥à¤Ç¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤¹¤ëÊÆ¹ñ·ÐºÑ¤À¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×¡¦¥ê¥¹¥¯¤¬íµ¤¤ÎÀÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
Æ£ÏÂÉ§
·ÐºÑ»º¶È¸¦µæ½ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥§¥í¡¼¡£·ÐÎò¤Ï1960Ç¯Ì¾¸Å²°À¸¤Þ¤ì¡¢1984Ç¯ÄÌ¾¦»º¶È¾Ê¡Ê¸½¡¦·ÐºÑ»º¶È¾Ê¡ËÆþ¾Ê¡¢2003Ç¯¤«¤éÆâ³Õ´±Ë¼¤Ë½Ð¸þ¡ÊÆâ³Õ¾ðÊóÄ´ºº¼¼Æâ³Õ¾ðÊóÊ¬ÀÏ´±¡Ë¡£
