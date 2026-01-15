¡Ö¤ª¤»¤Á¿©¤Ù¤¿¡©¡×¡ã²óÅú¿ô35,730É¼¡ä¡Ú¶µ¤¨¤Æ¡ª ¤ß¤ó¤Ê¤Î°á¿©½»¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×·ë²ÌÈ¯É½ Âè410²ó¡Û
¥¹¥´ÆÀ¡Ö¥×¥í¤Î´ÊÃ± E¡¦¥ì¥·¥Ô¡×¤Ç¤Ï¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î°á¿©½»¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÁÌä¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ú¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡Û¤ò¼Â»ÜÃæ¡ª¤³¤³¤Ç¤Ï¤½¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï1·î1Æü¸µÃ¶¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Ö¤ª¤»¤Á¿©¤Ù¤¿¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¢£º£²ó¤Î¼ÁÌä:¡Ö¤ª¤»¤Á¿©¤Ù¤¿¡©¡×
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
¤·¤ç¤¦¤æ¥¤¥¯¥é¤Î¥¢¥Ü¥«¥ÉÆ¦ÉåÅº¤¨
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥¤¥¯¥é(Ì£ÉÕ¤:¤·¤ç¤¦¤æ) 100g
Æ¦Éå 1/4Ãú
¥¢¥Ü¥«¥É 1/2¸Ä
ÌÍ¤Ä¤æ(¥¹¥È¥ì¡¼¥È) Âç¤µ¤¸ 4
Ê´¥¼¥é¥Á¥ó ¾®¤µ¤¸ 1/2
¿å ¾®¤µ¤¸ 1
Îý¤ê¥ï¥µ¥Ó Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢Æ¦Éå¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ËÊñ¤ß¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£
2¡¢¿å¤ËÊ´¥¼¥é¥Á¥ó¤ò¿¶¤êÆþ¤ì¤ë¡£ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÌÍ¤Ä¤æ¤òÆþ¤ì¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç30ÉÃ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¤Õ¤ä¤«¤·¤¿Ê´¥¼¥é¥Á¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¡¢Îä¤ä¤·¤«¤¿¤á¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¤Ä¤Ö¤¹¡£Æ¦Éå¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
2¡¢(1)¤ò´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥¤¥¯¥é¤ò¤Î¤»¤ë¡£ÌÍ¤Ä¤æ¤Î¥¼¥ê¡¼¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇºÙ¤«¤¯Êø¤·¤Æ¤Î¤»¡¢Îý¤ê¥ï¥µ¥Ó¤òÅº¤¨¤ë¡£
[À¹¤êÉÕ¤±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È]¤°¤¤ÆÝ¤ß¤ä¥ß¥Ë¥°¥é¥¹¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¹â¤µ¤ò¤À¤¹¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ï600W¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)
E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô¤ÎT¤Ç¤¹¡£¿·´ë²è¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊë¤é¤·Ä´ººÂâ¡×¡¢ËèÆü¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¤´»²²Ã¤¤¤¿¤À¤¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£º£²ó¤Î·ë²Ì¤Ï¡©
º£Æü¤Î¼ÁÌä¤Ï1·î1Æü¸µÃ¶¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡Ö¤ª¤»¤Á¿©¤Ù¤¿¡©¡×¤µ¤Æ¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Î²óÅú¤Ï¡Ä¡©
¡¦¡Ö¤ª¤»¤Á¿©¤Ù¤¿¡©¡×¤Î·ë²Ì¤Ï¡Ä
¡¦1°Ì ¡Ä ¤â¤¦¿©¤Ù¤¿ 40%
¡¦2°Ì ¤³¤ì¤«¤é¿©¤Ù¤ë 32%
¡¦3°Ì ¿©¤Ù¤Ê¤¤ 24%
¡¦4°Ì ¤ª¤»¤Á¶ì¼ê 2%
¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ
35,730É¼
¡¦2°Ì ¤³¤ì¤«¤é¿©¤Ù¤ë 32%
¡¦3°Ì ¿©¤Ù¤Ê¤¤ 24%
¡¦4°Ì ¤ª¤»¤Á¶ì¼ê 2%
¢¨¾®¿ôÅÀ°Ê²¼»Í¼Î¸ÞÆþ
35,730É¼
¡¦·ë²Ì¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
º£Æü¤Î·ë²Ì¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤¿¤«¡©°Õ³°¡©¤½¤ì¤È¤â»×¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡©ÌÀÆü¤Î·ë²Ì¤â¤É¤¦¤¾¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£º£Æü¤Î¤ª¤¹¤¹¤á¥ì¥·¥Ô
¤·¤ç¤¦¤æ¥¤¥¯¥é¤Î¥¢¥Ü¥«¥ÉÆ¦ÉåÅº¤¨
¡ÚºàÎÁ¡Û¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥¤¥¯¥é(Ì£ÉÕ¤:¤·¤ç¤¦¤æ) 100g
Æ¦Éå 1/4Ãú
¥¢¥Ü¥«¥É 1/2¸Ä
ÌÍ¤Ä¤æ(¥¹¥È¥ì¡¼¥È) Âç¤µ¤¸ 4
Ê´¥¼¥é¥Á¥ó ¾®¤µ¤¸ 1/2
¿å ¾®¤µ¤¸ 1
Îý¤ê¥ï¥µ¥Ó Å¬ÎÌ
¡Ú²¼½àÈ÷¡Û
1¡¢Æ¦Éå¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¥Ú¡¼¥Ñ¡¼¤ËÊñ¤ß¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¿åµ¤¤ò¤¤ë¡£
2¡¢¿å¤ËÊ´¥¼¥é¥Á¥ó¤ò¿¶¤êÆþ¤ì¤ë¡£ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÌÍ¤Ä¤æ¤òÆþ¤ì¡¢ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç30ÉÃ²ÃÇ®¤¹¤ë¡£¤Õ¤ä¤«¤·¤¿Ê´¥¼¥é¥Á¥ó¤ò²Ã¤¨¤Æ¤è¤¯º®¤¼¡¢Îä¤ä¤·¤«¤¿¤á¤ë¡£
¡Úºî¤êÊý¡Û
1¡¢¥¢¥Ü¥«¥É¤ÏÈé¤ò¤à¤¡¢¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ç¤Ä¤Ö¤¹¡£Æ¦Éå¤ò²Ã¤¨¤Æº®¤¼¹ç¤ï¤»¤ë¡£
2¡¢(1)¤ò´ï¤ËÀ¹¤ê¡¢¥¤¥¯¥é¤ò¤Î¤»¤ë¡£ÌÍ¤Ä¤æ¤Î¥¼¥ê¡¼¤ò¥Õ¥©¡¼¥¯¤ÇºÙ¤«¤¯Êø¤·¤Æ¤Î¤»¡¢Îý¤ê¥ï¥µ¥Ó¤òÅº¤¨¤ë¡£
[À¹¤êÉÕ¤±¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È]¤°¤¤ÆÝ¤ß¤ä¥ß¥Ë¥°¥é¥¹¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢¹â¤µ¤ò¤À¤¹¡£
¡Ú¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡¦¥³¥Ä¡Û
ÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ï600W¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
(E¡¦¥ì¥·¥ÔÊÔ½¸Éô)