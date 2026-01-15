¡Ö¥´¡¼¥ë¤·¤Æ¤«¤éÇÏ·ô¤òÇã¤¨¡×¥È¥è¥¿ÅÁÀâ¤Îµ»´Æ¤¬¸ì¤Ã¤¿¡¢Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê»þÂå¤Ë¡ÈÉ¬¾¡¡É¤¹¤ë¶Ë°Õ
¥È¥è¥¿¤Î¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¤¿¤¯¤µ¤óºî¤ë¤Û¤É¸úÎ¨Åª¡×¤È¤¤¤¦À¤´Ö¤Î¾ï¼±¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¡£¸Â¤é¤ì¤¿¾ò·ï¤Î¤Ê¤«¤Ç¥à¥À¤òºï¤ê¡¢»Å»ö¤ÎÎ®¤ì¤òÀ°¤¨¤ë»î¹Ôºø¸í¤ÎËö¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤¿¤Î¥È¥è¥¿Êý¼°¡£¤½¤ì¤ÏÃ±¤Ê¤ë²þÁ±¼êË¡¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤â¤Î¤Å¤¯¤ê¤ÈÍø±×¤Î¸«¤¨Êý¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë¡È¹Í¤¨Êý¡É¤À¤Ã¤¿¡£¢¨ËÜ¹Æ¤Ï¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥È¥¸¥ã¥Ñ¥óCEO¤Î´ßÎÉÍµ»Ê¡Ø¤Ê¤¼¤¢¤Ê¤¿¤Ï¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò´Ö°ã¤¨¤ë¤Î¤«¡©²ñ¼Ò¤Î¾ï¼±¤òÂÇ¤ÁÇË¤ë¥Á¥§¥ó¥¸¥ê¡¼¥À¡¼¤Î¶µ²Ê½ñ¡Ù¡ÊKADOKAWA¡Ë¤Î°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¾ï¤Ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¹©¾ì¤Ï
²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤é¤»¤ë
¡Ö½¾¶È°÷¤¬¼ê¤òµÙ¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¹©¾ì¤ÏÈó¾ï¤ËÈó¸úÎ¨¤Ê¤ó¤À¡×
¡Ø¥¶¡¦¥´¡¼¥ë¡Ù¡ÊÊÔ½¸ÉôÃí¡¿1984Ç¯¤Ë½éÈÇ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿¡¢¥¨¥ê¥ä¥Õ¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥é¥Ã¥ÈÇî»ÎÃø¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¾®Àâ¡Ë¤Ç¤â¤Ã¤È¤âÉÔ»×µÄ¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥ê¥Õ¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢¸úÎ¨½Å»ë¤Ç¡¢½¾¶È°÷¤¬¼ê¤òµÙ¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¾ï¤Ëºî¶È¤·¤Æ¤¤¤ë¹©¾ì¤ÏÈó¾ï¤ËÈó¸úÎ¨¤É¤³¤í¤«¡¢²ñ¼Ò¤ò·Ð±Ä´íµ¡¤Ë´Ù¤é¤»¤ë¤³¤È¤µ¤¨¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¡¢ÏÀÍýÅª¤ËÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¼¡¤Î¿Þ¤Ï¡¢¸úÎ¨½Å»ë¤Î¹©¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤Þ¤È¤á¤Æºî¤ë¤È¸úÎ¨¤¬¾å¤¬¤ë¡×¤È¹Í¤¨¡¢ÃÊ¼è¤êÂØ¤¨¤Ê¤É¤Î¥í¥¹¤òËÉ¤°¤¿¤á¤Ë¡Ö³Æ¥ï¡¼¥¯¥»¥ó¥¿¡¼¤Î²ÔÆ¯¤òºÇÂç¤Ë¤¹¤ë·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¡ÊÃí1¡Ë¡×¤È¡¢É¬Á³Åª¤Ë¸½¾ì¤Ç¤Ï¡ÖÂç¥í¥Ã¥È¤Ç¤Þ¤È¤á¤ÆÀ¸»º¤¹¤ë¡×¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¹©Äø´Ö¤Î»Å³ÝÉÊ¤¬Áý¤¨¤ë¡×¤·¡¢¡Öº£¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ºî¤ì¤ÐÇä¤ì¤¿»þÂå¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Ä¤«Çä¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡ÖÊÑ²½¤Î·ã¤·¤¤»þÂå¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤½¤ì¤¬Çä¤ì¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤º¡¢¡Ö²á¾êºß¸Ë¡×¡ÊÊÌÌ¾¡¢ÉÔÎÉºß¸Ë¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢²ñ¼Ò¤Î»ñ¶â·«¤ê¤ò°µÇ÷¤¹¤ë¡£
¡¡Âç¥í¥Ã¥È¤ÇÀ¸»º¤¹¤ë¤È¡¢¹©¾ìÆâ¤Ç¤Î»Å³ÝÉÊ¤ÎÂÚÎ±»þ´Ö¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ê¡¢É¬Á³Åª¤Ë¡Ö¥ê¡¼¥É¥¿¥¤¥à¤âÄ¹¤¯¤Ê¤ë¡×¡£¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖÊÑ²½¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤ë´ü´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¡×¡£
¡ÊÃí1¡Ë¤³¤ÎÀ¸»º·×²èË¡¤ò¡Ö¸ÄÊÌºÇÅ¬À¸»º·×²èË¡¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤é¤É¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
