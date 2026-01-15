WÇÕ¤ÇÆüËÜ¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¡¢ÅÅ·â²òÇ¤¤·¤¿»Ø´ø´±¤Î¸åÇ¤¤Ï54ºÐ¤Î¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½MF¤Ë·èÄê¡ª¸½Ìò»þÂå¤ÏÃæÅÄ±Ñ¼÷¤È¶¦Æ®¡¡¡ÖÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡×ÍýÍ³¤È¤Ï¡©
¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Î¿·´ÆÆÄ¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¤Ï¸½ÃÏ£±·î14Æü¡¢¸µ¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½MF¤Î¥µ¥Ö¥ê¡¦¥é¥à¥·»á¤òÆ±¹ñÂåÉ½¤Î¿·»Ø´ø´±¤Ë¾·æÛ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£·ÀÌó´ü´Ö¤Ï2028Ç¯£··î31Æü¤Þ¤Ç¡£¡¡
¡¡¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢¤Ï¸½ºß³«ºÅÃæ¤Î¥¢¥Õ¥ê¥«¡¦¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤Ç¡¢¥é¥¦¥ó¥É16¤ÇÇÔÂà¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×È¾Ç¯Á°¤Ë¥µ¥ß¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥·´ÆÆÄ¤ò²òÇ¤¤¹¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ï¥ª¥»¡¼¥ë¡¢¥Ñ¥ë¥Þ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ë¡¢¥Þ¥ë¥»¥¤¥æ¤Ê¤É¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢¥Ñ¥ë¥Þ»þÂå¤Ï¸µÆüËÜÂåÉ½MF¤ÎÃæÅÄ±Ñ¼÷¤È¤â¥×¥ì¡¼¤·¤¿¥é¥à¥·¤Ï¡¢°úÂà¸å¤Ë»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤Ë¿Ê¤ß¡¢¥³¡¼¥È¥¸¥Ü¥ï¡¼¥ëÂåÉ½¡¢¥ì¥ó¥Ì¡¢¥Î¥Ã¥Æ¥£¥ó¥¬¥à¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ê¤É¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¢¥é¥Ö¥á¥Ç¥£¥¢¡ØKOOORA¡Ù¤Ï¡Ö¥é¥à¥·»á¡Ê54ºÐ¡Ë¤ÎÌ¾Á°¤¬¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤¿ºÝ¡¢Æ±¹ñ¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤Ç¤ÏÅÜ¤ê¤ÎÀ¼¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÆ±»á¤¬Áª¼ê»þÂå¤Ë¥Á¥å¥Ë¥¸¥¢ÂåÉ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤òÁª¤ó¤À²áµî¤Î»ÑÀª¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤À¡×¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»Ø´ø´±¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¼ÂÀÓ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤±¤Ë¡¢ÂÉ¼è¤ê¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
