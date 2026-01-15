Æü·Ð225ÀèÊª¡§15ÆüÌë´Ö¼è°ú½ªÃÍ¡á280±ß°Â¡¢5Ëü4060±ß
¡¡15Æü6»þ00Ê¬¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2026Ç¯3·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ280±ß°Â¤Î5Ëü4060±ß¤ÇÌë´Ö¼è°ú¤ò½ª¤¨¤¿¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü4341.23±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï281.23±ß°Â¡£½ÐÍè¹â¤Ï1Ëü1950Ëç¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3633¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ8.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¸½Êª½ªÃÍÈæ11.16¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¤À¤Ã¤¿¡£
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 54060¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-280¡¡¡¡¡¡ 11950
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 54065¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-275¡¡¡¡¡¡242675
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3633¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-8.5¡¡¡¡¡¡ 18153
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 32745¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-240¡¡¡¡¡¡¡¡1299
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 696¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-4¡¡¡¡¡¡¡¡1420
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
