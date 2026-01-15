¡ÚÆüËÜ¥Ï¥à¡ÛÁ°¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Î26ºÐ±¦ÏÓ¡¦¥é¥ª¤È·ÀÌó¡¡Åê¼êÅ¾¸þ3Ç¯ÌÜ¡¡ÌÚÅÄGMÂå¹Ô¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¤â¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¡×
¥×¥íÌîµå¡¦ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï14Æü¡¢ºòµ¨¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Î¥µ¥¦¥ê¥ó¡¦¥é¥ªÅê¼ê¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö30¡×¤Ë·è¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
26ºÐ¤Î¥é¥ªÅê¼ê¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È±¦ÏÓ¡£2015Ç¯¤«¤é¥É¥¸¥ã¡¼¥¹»±²¼¤Î¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤ÇÌî¼ê¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¡¢2023Ç¯¤«¤éÅê¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤Ï¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¾º³Ê¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢¤½¤Î¸å°ÜÀÒ¤·¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼½é¾¡Íø¤òµó¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÚÅÄÍ¥É×GMÂå¹Ô¤Ï¡ÖÆâÌî¼ê¤«¤éÅê¼ê¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤Ï¤È¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¡¢ÀèÈ¯¤Ç¤â¥ê¥ê¡¼¥Õ¤Ç¤âÅê¤²¤é¤ì¤ë¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¼ê¤ØÅ¾¸þ¤·¤Æ¤«¤é¤Þ¤À3Ç¯¤Ç¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¡¢¤µ¤é¤ËÀ®Ä¹¤·Â³¤±¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ê¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥é¥ªÅê¼ê¤ÏµåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¡£¡Ö¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤Ë²Ã¤ï¤ëµ¡²ñ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¿´¤è¤ê´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿ÆüËÜ¤ÇÌîµå¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÊý¡¹¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤Î100%¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¼«Éé¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤¿¤Á¤Ç¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¡¢ÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£