¡¡¡ÖÍÎÏÇÏ¼¡ÁöÊó¡×(£±£´Æü)
¡¡ÍÎÏÇÏ¤Î¼¡ÁöÊó¤Ï¡Ö¤¦¤Þ²°¥®¥¬À¹¤ê¡×¤Ë¤ªÇ¤¤»¡ªÅìÀ¾¥È¥ì¥»¥ó¤ÇÏ¢Æü¼èºà¤òÂ³¤±¤ë¼èºàÈÉ¤¬ºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡¢¡¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥µ¥¦¥¸£Ã¥Ç¡¼¡Ê£²·î£±£´Æü¡¦¥¥ó¥°¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸¡¼¥º¡Ë´ØÏ¢¤ÎÆ°¸þ¡£
¡¡¢¦¼õÂú
¡¡¥ê¥ä¥É¥À¡¼¥È¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¦£Ç£²¡Ê¥À¡¼¥È£±£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á¥É¥ó¥¢¥ß¥Æ¥£¥¨¡Ê²´£¶ºÐ¡¢·ªÅì¡¦º£Ìî¡Ë
¡¡¢¡¥«¥¿¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥«¥¿¡¼¥ë¹ñºÝ¾·ÂÔ¶¥Áö¡Ê£²·î£±£´Æü¡¦¥¢¥ë¥é¥¤¥ä¥ó¡Ë´ØÏ¢¤ÎÆ°¸þ¡£
¡¡¢¦¼õÂú
¡¡¥¢¥ß¡¼¥ë£Ô¡¦£Ç£²¡Ê¼Ç£²£´£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á¥µ¥È¥Î¥°¥é¥ó¥Ä¡Ê²´£¶ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Í§Æ»¡Ë¡¢¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ê²´£¸ºÐ¡¢·ªÅì¡¦ÃÓ¹¾¡Ë
¡¡¢¡¥¿¡¼¥³¥¤¥º£Ó£±£±Ãå¤Î¥Ü¥ó¥É¥¬¡¼¥ë¡ÊÌÆ£µºÐ¡¢Èþ±º¡¦¼êÄÍµ×¡Ë¤È¡¢½©²Ú¾Þ£±£¸Ãå¤ÎÎ½ÇÏ¥Ö¥é¥¦¥ó¥é¥Á¥§¥Ã¥È¡ÊÌÆ£´ºÐ¡Ë¤Ï¤È¤â¤Ë¾®ÁÒÌÆÇÏ£Ó¡Ê£²£´Æü¡¦¾®ÁÒ¡¢¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ø¸þ¤«¤¦¡£½êÂ°¤¹¤ë¼ÒÂæ¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¥¯¥é¥Ö¤¬¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¢¡¥Þ¥¤¥ë£Ã£Ó£¸Ãå¤Î¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥µ¥ó¥º¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¿Ü³¡Ë¤Ï¤¤ç¤¦£±£µÆü¤Ë¥È¥ì¥»¥ó¤Øµ¢±¹¡£°ú¤Â³¤ÉðË¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¤ÇÅìµþ¿·Ê¹ÇÕ¡Ê£²·î£¸Æü¡¦Åìµþ¡¢¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥ì¡¼¥¹£±£°Ãå¤Î¥Á¥§¥ë¥ô¥£¥Ë¥¢¡ÊÌÆ£µºÐ¡¢Èþ±º¡¦ÌÚÂ¼¡Ë¤ÏÃæ»³µÇ°¡Ê£³·î£±Æü¡¦Ãæ»³¡¢¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ø¡£¤È¤â¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥é¥ì¥Ã¥É¥¯¥é¥Ö¤¬¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤ÇÈ¯É½¡£
¡¡¢¡·ªÅì¡¦¿ù»³À²Àª¤ÎÆ°¸þ¡£ÍÇÏµÇ°£±£²Ãå¤Î¥¨¥ë¥È¥ó¥Ð¥í¡¼¥º¡Ê²´£¶ºÐ¡Ë¤ÏÅìµþ¿·Ê¹ÇÕ¤òÍ½Äê¡£¥¨¥ê¥¶¥Ù¥¹½÷²¦ÇÕ£±£²Ãå¤Î¥¨¥ê¥«¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡ÊÌÆ£´ºÐ¡Ë¤ÏÃæ»³ÌÆÇÏ£Ó¡Ê£³·î£·Æü¡¦Ãæ»³¡¢¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡¢£±£¶Ãå¥ª¡¼¥í¥é¥¨¥Ã¥¯¥¹¡ÊÌÆ£µºÐ¡Ë¤ÏÇòÉÙ»Î£Ó¡Ê£³£±Æü¡¦Åìµþ¡¢¼Ç£²£°£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ø¸þ¤«¤¦¡£¡¡
¡¡¢¡ÃæÆü¿·Ê¹ÇÕ¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò¾þ¤Ã¤¿¥·¥§¥¤¥¯¥æ¥¢¥Ï¡¼¥È¡Ê²´£¶ºÐ¡¢·ªÅì¡¦µÜ¡Ë¤Ï¡¢µþÅÔµÇ°¡Ê£²·î£±£µÆü¡¦µþÅÔ¡¢¼Ç£²£²£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ç½Å¾ÞÏ¢¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¼÷£Ó¤ò¾¡¤Ã¤¿Î½ÇÏ¤Î¥¿¥¬¥Î¥Ç¥å¡¼¥É¡Ê²´£µºÐ¡Ë¤Ï¾®ÁÒÂç¾ÞÅµ¡Ê£²·î£²£²Æü¡¦¾®ÁÒ¡¢¼Ç£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ø¸þ¤«¤¦¡£
¡¡¢¡¥æ¡¼¥È¥Ô¥¢£Ó¤Ç£´Ãå¤À¤Ã¤¿¥¤¥ó¥ô¥©¡¼¥°¡ÊÌÆ£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Ê¡±Ê¡Ë¤Ï¾¾¼ã¤È¤Î¿·¥³¥ó¥Ó¤Ç¾®ÁÒÌÆÇÏ£Ó¤Ø¸þ¤«¤¦¡£