Ê¡±Ê»Õ¤ØÅ·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤¿ÁêËÀ¥×¥ê¥â¥Ç¥£¡¼¥Í¤«¤é¤Î¡È¶µ¤¨¡É¡¡¡Ö£Ç£±¤ò¾¡¤Ä¤Ë¤Ï¤¢¤ì¤òÉ¬Á³¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡×
¡¡Ê¡±ÊÍ´°ìÄ´¶µ»Õ¡Ê£´£¹¡Ë¡á·ªÅì¡á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥¿¡¼¥Ë¥ó¥°¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤ì¤Ïµ³¼ê¡¦Ê¡±Ê¤Î£Ç£±½éÀ©ÇÆ¤È¤Ê¤Ã¤¿£¹£¹Ç¯ºù²Ö¾Þ¤À¡£Âç³°°ìµ¤¤Çº¹¤·ÀÚ¤Ã¤¿¥×¥ê¥â¥Ç¥£¡¼¥Í¡£¤½¤ó¤ÊÁêËÀ¤¬£·Æü¡¢Ï·¿ê¤Ë¤è¤ëµ¯Î©ÉÔÁ´¤Ë¤è¤Ã¤Æ»à¤ó¤À¡£¡Ö½é¤á¤Æ£Ç£±¾¡¤Á¤ò¤¯¤ì¤¿Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤ÇÏ¡££³£°ºÐ¤Þ¤ÇËÒ¾ì¤ÎÊý¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Ê¤¬¤éÅ·¼÷¤òÁ´¤¦¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤Èµß¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°Â¤é¤«¤ËÌ²¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÇÏ¾å¤Ç¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿´¿´î¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡¢¤â¤¦£²£·Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¡£¡ÖÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤¤ÇÏ¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¶¯¤¤À¤Âå¤À¤Ã¤¿¡£´°àú¤Ê¶¥ÇÏ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¶öÁ³¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤¿¡££Ç£±¤ò¾¡¤Ä¤Ë¤Ï¤¢¤ì¤òÉ¬Á³¤Ë¤·¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¡¢¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¥ì¡¼¥¹¡×¡££²£³Ç¯£³·î¤Ëµ³¼ê¤ò°úÂà¤·¤¿Ê¡±Ê»Õ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢£Ê£Ò£Á¡¦£Ç£±¡¦£³£´¾¡¤ÎÂè°ìÊâ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Ä´¶µ»Õ¤È¤·¤Æ³«¶È£³Ç¯ÌÜ¤ËÆÍÆþ¡£Ç¯ÌÀ¤±¤«¤é£±£²Æ¬¤ò½ÐÁö¤µ¤»¡¢£´¾¡¡¢£²Ãå£³²ó¡¢£³Ãå£±²ó¡¢£´Ãå£´²ó¤Ç£µÃå°Ê²¼¤Ê¤·¤È¡¢Á´¹ñ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ä¡£¡ÖµîÇ¯¤Î½©¤°¤é¤¤¤«¤é¤¤¤¤¡£¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤¬¤¦¤Þ¤¯¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¤¢¤ë¡££µÃåÆâÎ¨¤Ï³«¶È¤·¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤½¤ì¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬ºòÇ¯¤Î½©¤°¤é¤¤¡£°ú¤·Ñ¤®ÇÏÃæ¿´¤«¤é°Ü¹Ô¤·¤Æ¡¢³ÆÀ¤Âå¤ÎÆ¬¿ô¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬À°¤¦¤Î¤¬£³Ç¯ÌÜ¤Îº£Ç¯¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£¤¤¤¤·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤½¤¦¶Ã¤¤Ï¤Ê¤¯¤ÆÁÛÄê¤ÎÈÏ°ÏÆâ¡×¡£ÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤·¡¢¸½¾õ¤ËËþÂ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤ëÊ¡±Ê±¹¼Ë¤Ëº£Ç¯¤âÃíÌÜ¤À¡£¡Ê¥Ç¥¤¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦°æ¾åÃ£Ìé¡Ë