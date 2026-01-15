óîÆ£µþ»Ò¡¢½é¤á¤Æ¤Î¥Ñ¥ê¤Ç¸«¤»¤¿¾Ð´é¡¡¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¡õ³®ÀûÌç¤òÇØ·Ê¤Ë¡Ö¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎóîÆ£µþ»Ò¤¬¡¢ºòÇ¯¤Î¡ÖÂè78²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¡×¤ËÂ³¤¡¢¼ç±é±Ç²è¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤Î´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¤¿¤áºÆ¤Ó¥Õ¥é¥ó¥¹¤òË¬¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¥Ñ¥ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ±Ç²èº×¤ÎÀè¹Ô¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖHANABI PRESENTS THE JAP'N POP EVENING¡×¤Ë»²²Ã¡£¿¼ÅÄ¹¸»Ê´ÆÆÄ¤È¤È¤â¤Ë¥Ñ¥ê¤òÂåÉ½¤¹¤ëÌ¾½ê½ä¤ê¤â³Ú¤·¤ó¤À¡£
¡¡¿ÍÀ¸½é¤Î¥Ñ¥êË¬Ìä¤È¤Ê¤Ã¤¿óîÆ£¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤ä³®ÀûÌç¤Ê¤É¡¢ÀÎ¤«¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿Ì¾½ê¤ËÍè¤Æ¡¢²þ¤á¤ÆËÜÅö¤Ë¥Ñ¥ê¤ËÍè¤¿¤ó¤À¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤¬Ê¨¤¤Þ¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Î¥«¥ó¥Ì¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¤Þ¤¿Ì´¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤ËÍè¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£³®ÀûÌç¤ÎÅ¸Ë¾Âæ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¥¥Ä¥¤¤Î?!¤È¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥¨¥Ã¥Õ¥§¥ëÅã¤òÃæ¿´¤Ë¹¤¬¤ë·Ê¿§¤ò°ìË¾¤Ç¤¤Æ¿·Á¯¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ËÜºî¤¬¾å±Ç¤µ¤ì¤¿±Ç²è´ÛMax Linder Panorama¤Ï¡¢¡È¥Ñ¥ê¤ÇºÇ¤âÈþ¤·¤¤±Ç²è´Û¤Î¤Ò¤È¤Ä¡É¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÌ¾´Û¡£óîÆ£¤Ï¡Ö¡Ê¥Ñ¥ê¤Ï¡Ë¤É¤³¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤Æ¤â³¨¤Ë¤Ê¤ë¡£·à¾ì¤â°ÛÀ¤³¦¤Î¤è¤¦¤ÊÉÔ»×µÄ¤Ê¶õ´Ö¡£¤³¤³¤Ç³¤³°¤ÎÊý¤Ë¡ØÎø°¦ºÛÈ½¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡×¤È¶½Ê³¤ò±£¤»¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅöÆü¤Ï¡¢500¿Í°Ê¾å¤ò¼ýÍÆ¤¹¤ë·à¾ì¤Ë³«¾ì1»þ´ÖÁ°¤«¤éÄ¹¼Ø¤ÎÎó¤¬¤Ç¤¡¢ËþÀÊ¤È¤Ê¤ëÀ¹¶·¤Ö¤ê¡£ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¤ÏQ&A¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢óîÆ£¤¬·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¢¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ù¥Õ¥¡¥ó¥Õ¥¡¡¼¥ì¤Î³Ú¶Ê¡Ö¤È¤ª¤¤¤Ò¤«¤ê¡×¤òÀ¸²Î¾§¤¹¤ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡óîÆ£¤Ï¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÌá¤Ã¤¿¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤ì¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¥Ñ¥ê¤È¤¤¤¦¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é¤ÎÆ´¤ì¤ÎÃÏ¡£¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¤Ç¤Î²Î¾§¤ÏÌ´¤Ë¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
