¡ÖÈé¤¬¤à¤±¤¿¤ê¡Ä¡×ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢ËÜµ¤¤ÎÌòºî¤ê¤Ë¶¦±é¼Ô¶Ã¤¡Ö¸«¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
½÷Í¥¤ÎÌÚÂ¼Â¿¹¾¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù(1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µÆüÍË22:15¡Á)¤ÎÀ©ºîµ¼Ô²ñ¸«¤Ë¡¢°ËÌîÈø·Å¡¢¾¾ËÜÊæ¹á¡¢Ì£ÊýÎÉ²ð¡¢¹õÅÄ¸÷µ±¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦Âç¿ÎÅÄÈþºé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤È¤â¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
ÌÚÂ¼Â¿¹¾
ÌÚÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥´¥ë¥Õ¡¦¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤â¤³¤Ê¤¹¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ä¥«¥ê¥¹¥Þ·Ð±Ä¼Ô¡£¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¸µÉ×¡¦·ª¸¶¶³Ê¿Ìò¤Ï¡¢2017Ç¯ÊüÁ÷¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Ù(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤âÉ×ÉØÌò¤À¤Ã¤¿¹â¶¶¤¬±é¤¸¤ë¡£
º£²ó¤ÎºÆ¶¦±é¤ËÌÚÂ¼¤Ï¡¢¡ÖÁ°²ó¡¢°ì½ï¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¯¥·¥ê¥¢¥¹¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ª¤«¤·¤Ê¿Í¤À¤È¤Ï»×¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿(¾Ð)¡×¤È¡¢¹â¶¶¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë»×¤ï¤º¶ì¾Ð¤¤¡£
½é¤á¤Æ¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¤³¤Î¿Í¤È»ä¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡Ä¡Ä¡Ù¤È(¾Ð)¡£¤¹¤´¤¤¿Í¤¬¸½¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
°ìÊý¤Î¹â¶¶¤â¡¢¡ÖÂ¿¹¾¤µ¤ó¤ÏÈþ¤·¤¯¤ÆÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÂç¹¥¤¤Ç! º£²ó¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤É¤¨¤é¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×¤È¡ÈË½Áöµ¤Ì£¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¡£
¤½¤·¤ÆÏÃÂê¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤Ç¤Ï¡Ö1²ó200µåÂÇ¤Ã¤ÆÈé¤¬¤à¤±¤¿¤ê¡Ä¡Ä(¾Ð)¡×¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ½µ¤Ë3¡Á4²ó¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢¡ÖÂÎÃæÄË¤¯¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ä¡Ä¤¿¤À¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÆ®Áè¿´¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ê¸ì¤ê¸ý¤Ê¤¬¤éÇ³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÆ®»Ö¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¤³¤ÎËÜµ¤¤Ö¤ê¤Ë¹â¶¶¤â¡ÖÉáÃÊ¤ÎÂ¿¹¾¤µ¤ó¤È¤Ï¿¿µÕ¡£¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¤·¤È¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÌÚÂ¼¤¬¡¢º£ºî¤Ç¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¯»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
ÌÚÂ¼Â¿¹¾
ÌÚÂ¼¤¬±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥´¥ë¥Õ¡¦¥¥Ã¥¯¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤â¤³¤Ê¤¹¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤ò»ý¤Ä¥«¥ê¥¹¥Þ·Ð±Ä¼Ô¡£¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ç¸µÉ×¡¦·ª¸¶¶³Ê¿Ìò¤Ï¡¢2017Ç¯ÊüÁ÷¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥ê¥Ù¥ó¥¸¡Ù(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤âÉ×ÉØÌò¤À¤Ã¤¿¹â¶¶¤¬±é¤¸¤ë¡£
½é¤á¤Æ¤Î¶¦±é¥·¡¼¥ó¤Ï¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¤³¤Î¿Í¤È»ä¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤À¡Ä¡Ä¡Ù¤È(¾Ð)¡£¤¹¤´¤¤¿Í¤¬¸½¤ì¤Æ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤À¤ó¤À¤ó¸«¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë°¦¤ª¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢¸½¾ì¤Î¶õµ¤¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
°ìÊý¤Î¹â¶¶¤â¡¢¡ÖÂ¿¹¾¤µ¤ó¤ÏÈþ¤·¤¯¤ÆÉÊ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤ÏÂç¹¥¤¤Ç! º£²ó¤´°ì½ï¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¡Ä¤É¤¨¤é¤¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ(¾Ð)¡×¤È¡ÈË½Áöµ¤Ì£¡É¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¿¾Ê¡£
¤½¤·¤ÆÏÃÂê¤Ï¡¢ÌÚÂ¼¤ÎËÜµ¤ÅÙ¤¬ÅÁ¤ï¤ëÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°Îý½¬¤Ç¤Ï¡Ö1²ó200µåÂÇ¤Ã¤ÆÈé¤¬¤à¤±¤¿¤ê¡Ä¡Ä(¾Ð)¡×¡¢¥´¥ë¥Õ¤Ë¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡Ö¥´¥ë¥Õ¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ²ñ¤·¤Æ½µ¤Ë3¡Á4²ó¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ë¤âÄ©Àï¤·¡¢¡ÖÂÎÃæÄË¤¯¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡Ä¡Ä¤¿¤À¡¢¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤ä¤Ã¤¿¤ª¤«¤²¤ÇÆ®Áè¿´¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡×¤È¡¢ÀÅ¤«¤Ê¸ì¤ê¸ý¤Ê¤¬¤éÇ³¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊÆ®»Ö¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¤³¤ÎËÜµ¤¤Ö¤ê¤Ë¹â¶¶¤â¡ÖÉáÃÊ¤ÎÂ¿¹¾¤µ¤ó¤È¤Ï¿¿µÕ¡£¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï¤·¤È¤ä¤«¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤ÎÌÚÂ¼¤¬¡¢º£ºî¤Ç¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤ê³«¤¯»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£