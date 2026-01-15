ABCÂç¿ÎÅÄÈþºé¥¢¥Ê¡¢¥É¥é¥Þ¶¦±é·Ý¿Í¤«¤éÄËÎõ¥Ä¥Ã¥³¥ß¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤ªÁ°!¡×
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù(1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µÆüÍË22:15¡Á)¤ÎÀ©ºîµ¼Ô²ñ¸«¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥É¥é¥Þ½Ð±é¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»Ê²ñ¤âÌ³¤á¤¿ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦Âç¿ÎÅÄÈþºé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÅÐÃÅ¡£¶¦±é¤¹¤ë¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¤ÈÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿³Ý¤±¹ç¤¤¤Ç¡¢²ñ¾ì¤òÂç¤¤¤ËÊ¨¤«¤»¤¿¡£
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦Âç¿ÎÅÄÈþºé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼
Âç¿ÎÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡¢°ËÌîÈø·Å¤¬±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦´Å³¤À²Î®¤¬¶ÐÌ³¤¹¤ë²ñ¼Ò¡È¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¡É¤ÎÁíÌ³¼Ò°÷¡¦Âç¼òºéÎÉÌò¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¡£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È½÷Í¥¤Î¡ÈÆóÅáÎ®¡É¤Ç¸½¾ì¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢»£±Æ»þ¤Î¥¢¥É¥ê¥Ö»ö¾ð¤ËÏÃÂê¤¬µÚ¤Ö¤È¡¢°ËÌîÈø¤¬¡Ö¾®ÅÄ¤µ¤ó¤Ê¤ó¤ÆÁ´Á³¥¢¥É¥ê¥Ö¤·¤Ê¤¤¤ó¤À¤«¤é! ¤¤¤Á¤Ð¤ó¿¿ÌÌÌÜ¤Ë±é¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈË½Ïª¡£¤³¤ì¤Ë¾®ÅÄ¤Ï¤¹¤«¤µ¤º¡¢¡Ö¥É¥é¥Þ¤Î¸½¾ì¤Ç¥¢¥É¥ê¥Ö¤Ê¤ó¤Æ¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÉÝ¤¤¤Í¤ó¤«¤é! ¤ä¤ê¤Þ¤»¤ó! °ì¸À°ì¶ç¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¤é!¡×¤ÈÈ¿±þ¡£¤Þ¤ë¤ÇÌ¡ºÍ¤µ¤Ê¤¬¤é¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤â¾Ð¤¤¤¬Ï³¤ì¤ë¡£
ÉáÃÊ¤Î¥¥ã¥é¤È¤Ï¥¬¥é¥ê¤È°Û¤Ê¤ë¡È¥í¡¼¥È¡¼¥ó¤«¤ÄÉ¸½à¸ì¤ÎÍê¤ì¤ëÀìÌ³¡É¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾®ÅÄ¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿! ¤³¤¦¤¤¤¦¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È´ò¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤ë¤È¡¢Âç¿ÎÅÄ¥¢¥Ê¤¬¡Ö¤¨¤§¡Á¡Á!¡×¤ÈÂç¤²¤µ¤ËÈ¿±þ¡£¤¹¤«¤µ¤º¡Ö¤¨¤§¤Ã! ¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤ä¤Í¤ó!¡×¤È¡¢¾®ÅÄ¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬ßÚÎö¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢HY¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÁÞÆþ²Î¡ÖSwing Swing Heart¡×¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾®ÅÄ¤¬¡Ö²»³ÚÃ±ÂÎ¤Ç¤â¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¤±¤É¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÁÞÆþ²Î¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç±ÇÁü¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬Áý¤¹¡×¤È¸ì¤ë¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤³¤ØÂç¿ÎÅÄ¥¢¥Ê¤¬¡¢¡Ö¾®ÅÄ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤Ë¤â¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í?¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿å¤ò¸þ¤±¤ë¤È¡¢¡Ö¤Ê¤ó¤ä¤ªÁ°¡¢¥³¥é! ¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤·¤Ê¤¬¤é¤·¤ã¤Ù¤ê¤«¤±¤Æ¤¤ä¤¬¤Ã¤Æ!¡×¤ÈºÆ¤Ó¶¯¤á¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£·ÚÌ¯¤Ê¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤»¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¶¯¤á¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¼Â¤Ï¸½¾ì¤Ç¤Ï¡È¾®ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÍ¥¤·¤µ¡É¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦Âç¿ÎÅÄ¥¢¥Ê¡£¡Ö¾®ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤ÏÍ¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¾ÆÆù²°¤µ¤ó¤â¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡×¤È´ò¤·¤½¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÆÇÀå¤ÈÍ¥¤·¤µ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¸÷¤Ã¤¿¾®ÅÄ¤È¡¢½À¤é¤«¤¯¼õ¤±»ß¤á¤Æ¾Ð´é¤ÇÊÖ¤¹Âç¿ÎÅÄ¥¢¥Ê¡£¥É¥é¥ÞËÜÊÔ¤Ç¤â¡¢¤³¤Î2¿Í¤ÎÂ¸ºß¤¬¤É¤ó¤Ê²½³ØÈ¿±þ¤òÀ¸¤à¤Î¤«¡¢ÊüÁ÷¤¬³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤ë»ëÄ°¼Ô¤âÁý¤¨¤½¤¦¤À¡£
²ñ¸«¤Ë¤ÏW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë°ËÌîÈø¤È¾¾ËÜÊæ¹á¤Î¤Û¤«¡¢Ì£ÊýÎÉ²ð¡¢¹õÅÄ¸÷µ±¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
²ñ¸«¤Ë¤ÏW¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë°ËÌîÈø¤È¾¾ËÜÊæ¹á¤Î¤Û¤«¡¢Ì£ÊýÎÉ²ð¡¢¹õÅÄ¸÷µ±¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¤âÅÐÃÅ¤·¤¿¡£