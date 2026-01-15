°ËÌîÈø·Å¡¢SNS¤ÇÏÃÂê¤Î¡ÈÀßÄê¡É¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¡Ö²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¡×
ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù(1·î18Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µÆüÍË22:15¡Á)¤ÎÀ©ºîµ¼Ô²ñ¸«¤¬14Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢°ËÌîÈø·Å¡¢¾¾ËÜÊæ¹á¡¢Ì£ÊýÎÉ²ð¡¢¹õÅÄ¸÷µ±¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦Âç¿ÎÅÄÈþºé¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
°ËÌîÈø·Å
°ËÌîÈø¤Ï¡¢º£ºî¤Ç¥é¥Ö¥³¥áºîÉÊ¤Ë½éÄ©Àï¡£»Å»ö°ì¶Ú¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡¦ºÚÈÁ(¾¾ËÜ)¤È¡¢¤ªÃëµÙ¤ß50Ê¬´Ö¤ò¶¦¤Ë²á¤´¤¹¤Ê¤«¤Ç¡¢µ÷Î¥¤ò½Ì¤á¤Æ¤¤¤¯ÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¡¦À²Î®¤ò±é¤¸¤ë¡£
ºòÇ¯ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ñ¥é¥ì¥ëÉ×ÉØ »à¤ó¤À"ËÍ¤ÈºÊ"¤Î¿¿¼Â¡Ù(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¤â¡¢»þ´ÖÀ©¸Â¤Î¤Ê¤«¤ÇºÊ¤È²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤¿°ËÌîÈø¡£
º£ºî¤Î¾ðÊó¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤ë¤È¡¢SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Ï3Ê¬´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢º£²ó¤Ï50Ê¬´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÀ¼¤Ï¡¢Hey! Say! JUMP¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¹âÌÚ¤«¤é¤â¡Ø¤Ê¤ó¤Ç°ËÌîÈø¤¯¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¤Ë»þ´ÖÀ©¸Â¤Ð¤Ã¤«¤ê¿©¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î?¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ(¾Ð)¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¼«¿È¤â¡Öº£²ó¤Ï50Ê¬´Ö¤Ç¤À¤¤¤Ö»þ´Ö¤Ï¿¤Ó¤¿¡£3Ê¬¤ÏËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤è! 50Ê¬¤¢¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¤é!!¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
