¡¡Âîµå¡Ö¥Î¥¸¥Þ£Ô¥ê¡¼¥°¡×¤ÎÃË½÷£±£²¥Á¡¼¥à¤ÎÏÃÂê¤ò¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡Ö£Ô¥ê¡¼¥°£Î£Å£×£Ó¡×Âè£¶²ó¤Ï¡¢½÷»Ò¤ÎµþÅÔ¥«¥°¥ä¥é¥¤¥º¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£º£µ¨¡¢ÈôÌö¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¤Î¤¬ÅÄÂ¼Èþ²Â¡Ê£²£´¡Ë¤À¡£³«ËëÀï¤Çµó¤²¤¿½é¾¡Íø¤òÃÆ¤ß¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿¤ËÊÂ¤Ö£±£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤È¥Õ¥ë²óÅ¾¡£½é»²Àï¤«¤é£´¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Î¿´¶¤ÎÊÑ²½¡¢ÁÏÀß»þ¤«¤éºßÀÒ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
³«ËëÀï¤ÇÈþ±§·âÇË¡¡ÅÄÂ¼¤Ï»²Àï£´µ¨ÌÜ¤ËË¬¤ì¤¿Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£ºòÇ¯£¸·î£±Æü¤Î¿ÀÆàÀî¤È¤Îº£µ¨³«ËëÀï¡££±¥²¡¼¥àÀ©¤Î±äÄ¹Àï¤Ç¸ÞÎØ£²Âç²ñÏ¢Â³¥á¥À¥ê¥¹¥È¤ÎÊ¿ÌîÈþ±§¡Ê£²£µ¡Ë¤òÇË¤ê¡¢¥ê¡¼¥°½éÇòÀ±¤òµó¤²¤¿¡£Ê¿Ìî¤Ë¤ÏÂè£²»î¹ç¤Ç£²¡½£³¤Ç¶¥¤êÉé¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡Ö»ä¡©¡¡¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¶ÛÄ¥¤·¤¿¡×¡£ÉÔ°Â¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢µ¯ÍÑ¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¡¢¶Ã¤¤ÈÃ£À®´¶¤¬Æþ¤ê¸ò¤¸¤Ã¤¿¡£
¡¡Î©Ì¿Âç£³Ç¯¤À¤Ã¤¿£²£°£²£²¡½£²£³Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¡¢Âç³Ø¤Î¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤¬¤¢¤ëµþÅÔ¤Ë¿·¥Á¡¼¥à¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£Á´ÆüËÜ³ØÀ¸ÁªÈ´Áª¼ê¸¢¤Ç£´¶¯¤ËÆþ¤ë¤Ê¤É¼ê±þ¤¨¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¡£¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬ÆÏ¤¡¢¡ÖºÇ½é¤Ï¼þ¤ê¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯¤¤¤Î¤Ç¤ä¤á¤è¤¦¤«¤Ê¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¶¯¤¤Áª¼ê¤Î»î¹ç¤ò¸«¤ë¤Î¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ë¡×¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤ÆÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¥ì¥Ù¥ë¤Î°ã¤¤¤òÄË´¶¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¤ò²¹¤á¤ëÆü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¤½¤ê¤ã¤½¤¦¤À¤è¤Ê¡×¤È²ù¤·¤µ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°Õ¼±¤¬ÊÑ¤ï¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¥Î¡¼¥·¡¼¥É¤«¤é½é¤Î£±£¶¶¯¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿ºòÇ¯£±·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤À¤Ã¤¿¡£¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤ÎÆüËÜ¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¸³¡£¥µ¡¼¥Ö¤Î¶¯²½¤ÎÉ¬Í×À¤ò´¶¤¸¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¿À®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¡¢¡Ö¾¯¤·¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¡££Ô¥ê¡¼¥°¤Ç¤â½é¾¡Íø¤«¤é¾ï»þµ¯ÍÑ¤µ¤ì¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¥ê¡¼¥°ºÇÂ¿£±£¸»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ£µ¾¡¡£¡Ö¶¯¤¤Áª¼ê¤È¤Ï¤Þ¤Àº¹¤¬¤¢¤ë¤È¼Â´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢ºòµ¨¤Þ¤Ç¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¥·¡¼¥º¥ó¡×¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤Ï¡Ö¥Û¡¼¥àÀï¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¡×¤È¿§»æ¤Ëµ¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥àÁÏÀß»þ¤«¤éºßÀÒ¤¹¤ë¤Î¤Ï¾¾ÅçÈþ¶õ¡Ê£±£²¡Ë¤È£²¿Í¤À¤±¡£¹Ö½¬²ñ¤Ê¤ÉÃÏ°è¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢»î¹ç¤Ç¾¡¤Ä°Ê³°¤Ë¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«³Ð¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£µþÅÔ¤æ¤«¤ê¤ÎÁª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢¥³¡¼¥ÈÆâ³°¤Ç³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¡ÊÎÓ¡¡Ä¾»Ë¡Ë
¡¡¢¡ÅÄÂ¼¡¡Èþ²Â¡Ê¤¿¤à¤é¡¦¤ß¤«¡Ë£²£°£°£±Ç¯£±£°·î£²£·Æü¡¢¿À¸Í»ÔÀ¸¤Þ¤ì¡££²£´ºÐ¡£¾®³Ø£±Ç¯¤ÇÂîµå¤ò»Ï¤á¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¹¥¯¥é¥Ö¡¢¸þÍÎÃæ¡¢°é±Ñ¹â¡¢Î©Ì¿´ÛÂç¤ò·Ð¤Æ£²£´Ç¯£´·î¤«¤é½½Ï»¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡££²£²Ç¯²Æµ¨¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥·¥¢¡¼¥ÉÆüËÜÂåÉ½¡££²£³Ç¯´ØÀ¾³ØÀ¸Áª¼ê¸¢Í¥¾¡¡££²£µÇ¯Á´ÆüËÜÁª¼ê¸¢º®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹£³°Ì¡£±¦¥·¥§¡¼¥¯¥É¥é¥¤¥Ö·¿¡£¸µµ¤¤Î¸»¤Ï£Ë¡½£Ð£Ï£Ð¤ÈÌ¡²è¡££±£µ£·¥»¥ó¥Á¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¡£