¡ÈÉ×ÉØ¡É¾¡ÃÏÎÃ¡õÂíËÜÈþ¿¥¡¢Í¶²ý¤·¤¿»Ò¤É¤â¤¬¡ÈÍ¶²ý¡É¡¡¡Ø¿ÈÂå¶â¤ÏÍ¶²ý¤Ç¤¹¡ÙÂè2ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾¡ÃÏÎÃ¤ÈÂíËÜÈþ¿¥¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï1·î´üÌÚÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¿ÈÂå¶â¤ÏÍ¶²ý¤Ç¤¹¡Ù¡ÊËè½µÌÚÍË¡¡¸å11¡§59¡Á¿¼0¡§54¢¨Á´11ÏÃ¡Ë¤ÎÂè2ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤ËÀèÎ©¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¾ìÌÌ¼Ì¿¿¡ÛÈÈ¿Í¤ÎÍ×µá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦ÍÇÏ¡Ê¶Í»³¾È»Ë¡Ë
¡¡ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯1·î´ü¡Ø»ä¤ÎÃÎ¤é¤Ê¤¤»ä¡Ù¤ò¼ê³Ý¤±¤¿À©ºî¥Á¡¼¥à¤¬ºÆ½¸·ë¡£Ì¼¤òÍ¶²ý¤µ¤ì¤¿É×ÉØ¤¬¡ÖÌ¼¤ÎÌ¿¤òµß¤¦¤¿¤á¤Ë¡¢Â¾¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÍ¶²ý¤Ç¤¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¶Ë¸Â¤ÎÁªÂò¤òÇ÷¤é¤ì¤ë´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¹Í»¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡Í¶²ý¤·¤¿Áó¶õ¡Ê¹âÅèÎ¶Ç·²ð¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬²¿¼Ô¤«¤ËÍ¶²ý¤µ¤ì¡¢ÀäË¾¤ÎÊ¥¤ËÎ©¤¿¤µ¤ì¤¿ÏÉÈøÉðÂº¡Ê¾¡ÃÏ¡Ë¤ÈºÊ¤ÎÈþ±©¡ÊÂíËÜ¡Ë¤Î¸µ¤Ë¡¢ÈÈ¿Í¤«¤éÃå¿®¤¬Æþ¤ë¡£Áó¶õ¤È5²¯±ß¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»Ø¼¨¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ëÈÈ¿Í¤Ë¡¢ÉðÂº¤Ï¡ÖÍ¶²ýÈÈ¤¬¤Û¤«¤Ë¤â¤¤¤ë¤Î¤«¡©¡×¤È¸ÍÏÇ¤¤¤¬±£¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡Æ±°ìÈÈ¤Ê¤Î¤«¡¢Ê£¿ôÈÈ¤Ê¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ë¶î¤é¤ì¤ëÃæ¡¢¾ï¤ËÈÈ¿Í¤Ë´Æ»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿ÉðÂº¤Ï¡¢·Ù»¡¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¤¹¤Ù¤Æ¤¬½ª¤ï¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÉðÂº¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿´ÇÛ¤¹¤ë¥¿¥¦¥ó¡¦¥¡¼¥Ñ¡¼¥º¼ÒÄ¹¤ÇÍ§¿Í¤Î·§¼éÁÔÎ¼¡ÊÀõ¹á¹ÒÂç¡Ë¤Ï¡Ö¤ªÁ°¤È¤Ê¤é¤³¤ÎÀè¤â´èÄ¥¤ì¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢¾Ð´é¤ÇÉðÂº¤òÎå¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö²¶¤Ï¡¢¤ªÁ°¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ê¿Í´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤Îºá¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤è¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÍÇÏ±ÑÆó¡Ê¶Í»³¾È»Ë¡Ë¤Ï¡¢Áó¶õ¤òµß¤¦¤¿¤á¡¢·Ù»¡¤Ë¤ÏÄÌÊó¤»¤º¡¢¿ÈÂå¶â¤ò¼õ¤±ÅÏ¤·¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£ÈÈ¿Í¤Î»Ø¼¨ÄÌ¤ê¡¢¿ÈÂå¶â¤¬Æþ¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ò»ØÄê¾ì½ê¤Ø¤ÈÃÖ¤¯¡£¤½¤Îº¢¡¢ºÊ¤Î³¨Î¤¹á¡Ê°ë»³¤µ¤ä¤«¡Ë¤Ï¶á½ê¤ÇÁó¶õ¤Î»Ñ¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÉÕ¶á¤ò¶öÁ³¥Ñ¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¿·º»ö¤ÎÃ¤Ì¦¡Ê¿¿ÈôÀ»¡Ë¤È±¬Ìî¡ÊÏÂÅÄ²íÀ®¡Ë¤Ï³¨Î¤¹á¤Î°Û¾ï¤Ê¤Õ¤ë¤Þ¤¤¤Ë°ãÏÂ´¶¤òÊú¤¯¡£
¡¡Í¶²ý»ö·ï¤ÎÅ¿Ëö¡Ê¤Æ¤ó¤Þ¤Ä¡Ë¤òÃÎ¤Ã¤¿Ã¤Ì¦¤È±¬Ìî¤Ï¡¢¸½¶â¤Î¼õ¤±ÅÏ¤·¾ì½ê¤Ë¸þ¤«¤¦¤¬¡¢¤½¤³¤ËÈÈ¿Í¤é¤·¤¤¿ÍÊª¤Î»Ñ¤Ï¸«Åö¤¿¤é¤Ê¤¤¡£ºÆ¤Ó¼Ö¤Ë¾è¤ê¹þ¤ß¡¢µÞ¤¤¤Ç¤¢¤ë¾ì½ê¤Ø¤È¼Ö¤òÁö¤é¤»¤ë¡£Ã¤Ì¦¤Ï±¬Ìî¤È¶¦¤Ë¡È8Ç¯Á°¤Î¤¢¤Î¾ì½ê¡É¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢TVer¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼1.5ÏÃ¤âÇÛ¿®Ãæ¡£Æ±ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÉú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡ÈÍ¶²ýÈÈ¤ÎÆ°¤¡É¤ËÇ÷¤ë¡£»í²»¡¦Áó¶õ¤Î2¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤òÍ¶²ý¤·¤¿ÈÈ¿Í¤Î¹ÔÆ°¤¬¡¢¤Ä¤¤¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËÜÊÔ¤Ç¤ÏÉÁ¤«¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡È²ø¤·¤¤¿ÍÊª¡É¤ÎÂ¸ºß¤âÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ë¡£ÈÈ¿ÍÆÃÄê¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¥Ò¥ó¥È¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âè2ÏÃÊüÁ÷Ä¾¸å¤Ë¤Ï¡¢TVer¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼2.5ÏÃ¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¾×·â¤ÎÂè3ÏÃ¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡È¹Í»¡¥Ò¥ó¥È¡É¤¬¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
