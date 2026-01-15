¥«¥¿¡¼¥ë¤ÎÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤é°ìÉô¤Î¿¦°÷¤¬Å±Âà ¥¤¥é¥ó¤Î·Ù¹ð¤ò¤¦¤±¡ÖÍ½ËÉÁ¼ÃÖ¡×¡¡ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»
¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤ò¤á¤°¤êÃæÅì¾ðÀª¤¬¶ÛÇ÷²½¤¹¤ëÃæ¡¢Ê£¿ô¤Î¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ëÊÆ·³´ðÃÏ¤«¤é°ìÉô¤Î¿¦°÷¤¬ÂàÈò¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ê¤É¤Ï14Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¹ñËÉÁí¾Ê¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ë¥¢¥á¥ê¥«·³¤Î¥¢¥ë¥¦¥Ç¥¤¥É¶õ·³´ðÃÏ¤«¤é°ìÉô¤Î¿¦°÷¤ÎÂàÈò¤ò»Ø¼¨¤·¤¿¤ÈÊó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¤¬¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¹¶·â¤¬¤¢¤ì¤ÐÊÆ·³´ðÃÏ¤Ê¤É¤ò¹¶·â¤¹¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤±¤¿¡ÖÍ½ËÉÁ¼ÃÖ¡×¤Ç¡¢µîÇ¯6·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤¬¥¤¥é¥ó¤Î³Ë»ÜÀß¤ò¹¶·â¤¹¤ëÁ°¤Ë¹Ö¤¸¤¿Á¼ÃÖ¤ÈÆ±¤¸¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥«¥¿¡¼¥ëÀ¯ÉÜ¤â¤³¤¦¤·¤¿ÊóÆ»¤òÇ§¤á¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÃÏ°è¤Î¶ÛÄ¥¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¤â¤Î¤À¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë2500¿Í°Ê¾å¤¬»àË´¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥Ç¥â»²²Ã¼Ô¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö¹³µÄ¤òÂ³¤±¤Æ¡¢¹ñ²Èµ¡´Ø¤ò¾è¤Ã¼è¤ì¡×¤È¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
