¡Ö¼«Ê¬¤¬ºÇ¹â¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¡×¸ÞÎØÂåÉ½¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡¦Ãæ°æ°¡Èþ¤¬Îý½¬¤ò¸ø³«¡Ö²¿ÅÙ¤âºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¡×¸åÇÚ¤Ë¥¨¡¼¥ë
¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»ÒÆüËÜÂåÉ½¡¦Ãæ°æ°¡ÈþÁª¼ê¤¬14Æü¡¢¸ø³«Îý½¬¤ò¹Ô¤¤¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ø°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Î¸ø³«Îý½¬¤ÇÌó30Ê¬´Ö¤Û¤É¡¢ÆþÇ°¤ËÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢Éð´ï¤Ç¤¢¤ë¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤ò2ÅÙÄ·¤Ó¡¢¤¤¤º¤ì¤âÀ®¸ù¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
Îý½¬¸å¤Î¼èºàÂÐ±þ¤ÇÃæ°æÁª¼ê¤Ï¡¢º£¤Î¿´¶¤ò¡Ö¶ÛÄ¥´¶¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡£¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¤Þ¤Þ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½é¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌ´¤ÎÉñÂæ¡£¼«Ê¬¤¬ºÇ¹â¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Æ´¤ì¤ÎÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÀõÅÄ¤µ¤ó¤Î±éµ»¤ò¸«¤Æ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò»Ï¤á¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£(ÀõÅÄ¤µ¤ó¤¬)ÂçÉñÂæ¤Çµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤â¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇºÇ¹â¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¾¯¤·¤Ç¤â(¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤ò)»Ï¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê±éµ»¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ãæ°æÁª¼ê¤Î¸åÇÚ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¤É¤ó¤Ê¤Ë¿É¤¯¤Æ¤âÄü¤á¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¼«Ê¬¤â²¿ÅÙ¤âºÃÀÞ¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤¿¤«¤éÄü¤á¤º¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯½Ð¾ì¤ÈÀõÅÄ¤µ¤ó¤Ë²ñ¤¦¤È¤¤¤¦2¤Ä¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¡¢¼¡¤ÎÌ´¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö2¤Ä¤ÎÌ´¤¬³ð¤¤¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£º£¡¢¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÎÉ¤¤·ë²Ì¤ò»Ä¤¹¤Î¤¬¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ1ÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¡£¤¢¤È¾¯¤·¤À¤¬¡¢¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤·¡¢ËÜÈÖ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£