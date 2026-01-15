¡ÖÂ¨¸úÀ¡×¤òµá¤á¤ëÌ¾Ìç¤¬»°ãø·°¤Î¿·Å·ÃÏ¸õÊä¤ËÉâ¾å¡¡¡Ö¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤ò¼º¤Ã¤¿·ê¡×¤òËä¤á¤ëÂ¸ºß¤È±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¼çÄ¥
»°ãø¤Ë¤Ï¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦U¤â´Ø¿´¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦(C)Getty Images
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î»°ãø·°¤¬¡¢º£µ¨¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ÎÊä¶¯¸õÊä¤Ëµó¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£±Ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØTo The Lane And Back¡Ù¤¬¸½ÃÏ»þ´Ö1·î12Æü¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Öº£µ¨¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Î¥«¥ª¥ë¡¦¥ß¥È¥Þ¤ÏÂç¤¤ÊÀïÎÏ¤È¤Ê¤êÆÀ¤ëÂ¸ºß¤À¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛÃÍÀé¶â¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¡ª ¥Þ¥óC¤òÀäË¾¤µ¤»¤¿»°ãø·°¤Î¥´¥é¥Ã¥½¤ò¸«¤ë
¡¡¸½ºß¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ï¥ê¡¼¥°¤Ç14°Ì¤ÈÄãÌÂ¡£10Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿FA¥«¥Ã¥×3²óÀï¥¢¥¹¥È¥ó¥Ó¥éÀï¤Ç¤âÇÔ¤ìÁá´üÇÔÂà¤ÈÌÀ¤ë¤¤ÏÃÂê¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤ÎºÇ¶á¤Î½ÐÍè¤ÏÌÜ¤òÊ¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤È»ØÅ¦¡£º£¸å¤Ë¸þ¤±¡¢Á°Àþ¤Î¹¶·â¿Ø¤Ë¸ü¤ß¤ò²Ã¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Öº¸¥µ¥¤¥É¤Ç¤Ï¥½¥ó¡¦¥Õ¥ó¥ß¥ó¤È¤¤¤¦½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤ò¼º¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢Ã¯¤â´°Á´¤Ë¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢º£µ¨¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¤Î°ÂÄê´¶¤ò·ç¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È¼çÄ¥¤¹¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¥ß¥È¥Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤¹¤Ç¤Ë½ç±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢N17¡ÊËÜµòÃÏ¡Ë¤ÇÂ¨ºÂ¤Ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤ëÁª¼ê¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢28ºÐ¤Î»°ãø¤¬¡ÖÇ¯ÎðÅª¤Ë¤âËÜÍè¤Ï¥Ô¡¼¥¯¤Ëº¹¤·¤«¤«¤ë»þ´ü¡×¤ÈÉ¾¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÁÏÂ¤À¤È·èÄêÎÏ¤È¤¤¤¦ÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¶ì¤·¤à¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¡¦¥¦¥§¥¤¤Î¹¶·â¿Ø¤ËÂç¤¤Ê¾åÀÑ¤ß¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â°ÜÀÒ¤Î±½¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¿ÆüËÜ¿Í¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Ø¤Î½êÂ°¥¯¥é¥Ö¤ÎÂÐ±þ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤ÏÈà¤ÎÂàÃÄ¤òÍÆÇ§¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢»°ãø¤¬¸½ºß¤Î¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤ËºÇÅ¬¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¢¤ë¤ÈÏÀ¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÇ¯Îð¤ò¹Í¤¨¤ì¤Ð¡¢¶áÇ¯¥¯¥é¥Ö¤¬ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¿¡Ø¾ÍèÀ½Å»ë¡Ù¤ÎÊä¶¯¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢º£¤Î¥¯¥é¥Ö¤¬µá¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÂ¨¸úÀ¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅÀ¤ÇÈà¤Ï¤Þ¤µ¤ËÂÔË¾¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤êÆÀ¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£
¡¡¥È¥Ô¥Ã¥¯Æâ¤Ç¤Ï¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤¬¤³¤³¤«¤éÉâ¾å¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¡Öº£Åß¤Ç¤ÎÊä¶¯¤¬É¬Í×¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Ë¤è¤ë»°ãø³ÍÆÀ¤Ø¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡£°ú¤Â³¤¡¢°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ë¤ª¤±¤ëº£¸å¤ÎÅ¸³«¤¬Ãí»ë¤µ¤ì¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]