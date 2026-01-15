¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢µòÅÀ¤ÎÆÃ¼ìº¾µ½¤Ç¥Þ¥Íー¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°Ìò¤«¡¡ÅìµþÅÔ¤Î46ºÐÃË¤òº¾µ½ÍÆµ¿¤ÇÂáÊá
¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤òµòÅÀ¤È¤·¤¿ÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Þ¥Íー¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
º¾µ½¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÅìµþÅÔ¤Ë½»¤à¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¡¢Ã«¸ý½Ó¼£ÍÆµ¿¼Ô(46)¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Ã«¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÏµîÇ¯6·î¡¢Â¾¤Î¼Ô¤È¶¦ËÅ¤·¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î½÷À(58)¤Ë¡Ö¹âµé¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¹â³Û¤ÎÊó½·¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡×¤È±³¤ò¸À¤¤¡¢¸½¶â¤ÈÅÅ»Ò¥Þ¥Íー·×640Ëü±ßÍ¾¤ê¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
·Ù»¡¤ÏÃ«¸ýÍÆµ¿¼Ô¤ÎÇ§ÈÝ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Ã«¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢ÈÈºá¼ý±×¤ÎÄÉÀ×¤òÆ¨¤ì¤ë»ñ¶âÀö¾ô¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥Þ¥Íー¥í¥ó¥À¥ê¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÌò³ä¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ã«¸ýÍÆµ¿¼Ô¤Î¸ýºÂ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢µîÇ¯8·î¤ËÆüËÜ¿Í¤Î¡Ö¤«¤±»Ò¡×29¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ëÆÃ¼ìº¾µ½»ö·ï¤Ç¤â»ñ¶âÀö¾ô¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡¢·Ù»¡¤ÏÈÈºáÁÈ¿¥¤Î¶â¤ÎÎ®¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£