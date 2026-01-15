ÊÆ¡¢75¥«¹ñ¤Î°ÜÌ±¥Ó¥¶Ää»ß¡¡¡ÖÉÙ¤Îºñ¼èËÉ¤°¡×ÂÐºö¶¯²½
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñÌ³¾Ê¤Ï14Æü¡¢75¥«¹ñ¤«¤é¤Î°ÜÌ±¥Ó¥¶È¯µë¼êÂ³¤¤òÄä»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ÜÌ±À©ÅÙ¤ÎÍðÍÑ¤Ë¤è¤ëÊÆ¹ñ¤Î¡ÖÉÙ¤Îºñ¼è¡×¤òËÉ¤°¤¿¤á¤À¤ÈÀâÌÀ¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬´ÇÈÄÀ¯ºö¤Ë·Ç¤²¤ë¶¯¹Å¤Ê°ÜÌ±ÂÐºö¤ò°ìÃÊ¤È¶¯¤á¤¿¡£¥í¥·¥¢¤ä¥¤¥é¥ó¡¢¥¢¥Õ¥¬¥Ë¥¹¥¿¥ó¡¢¥¿¥¤¤Ê¤É¤¬ÂÐ¾Ý¡£ÆüËÜ¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÊÆÀ¯ÉÜ´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢21Æü¤«¤é¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏºòÇ¯11·î¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¶á¤¯¤ÎÏ©¾å¤Ç¥¢¥Õ¥¬¥ó¹ñÀÒ¤ÎÃË¤¬½£Ê¼2¿Í¤ò½Æ·â¤·¤¿»ö·ï¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢°ÜÌ±¿³ºº¤ò¸·³Ê²½¤·¤¿¤Û¤«¡¢¼£°Â²þÁ±¤òÌ¾ÌÜ¤Ë°ÜÌ±¤Î¼è¤êÄù¤Þ¤ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£