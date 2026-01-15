²Á³Ê356Ëü±ß¡ª ¥¹¥Ð¥ë¡Ö¡È¿·¡É¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ï¥´¥ó¡×½é¸ø³«¡ª ¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼2ËÜ½Ð¤·¥Þ¥Õ¥é¡¼¡×¡ß¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ÊSTI¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥ÄºÎÍÑ¡ª ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µSTI Performance Edition¡×ÅÐ¾ì
¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÃÎ¸«¤òÅê±Æ
¡¡¥¹¥Ð¥ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î9Æü¤«¤é11Æü¤Ë¤«¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖÅìµþ¥ª¡¼¥È¥µ¥í¥ó2026¡×¤Ë¤Æ¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ STI Performance Edition¡×¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¤Ï¡¢6ÂåÌÜ¤Î¸½¹Ô¡Ö¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µ¡×¤Î¤¦¤Á¡¢Æü¾ï»È¤¤¤Ç»Ù»ý¤Î¹â¤¤¡ÖST¡×¤ª¤è¤Ó¡ÖST-H¡×¥°¥ì¡¼¥É¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¿È¶á¤Ë¡¢¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é³«È¯¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥¹¥Ð¥ë¤Î¡Ö¿·¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ï¥´¥ó ¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥µSTI¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê24Ëç¡Ë
¡¡ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¸½¾ì¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿STI¥Ñ¡¼¥Ä¤¬É¸½à¤ÇÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ï¥Õ¥í¥ó¥È¥¢¥ó¥À¡¼¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¥¨¥¢¥í¥Ñ¡¼¥Ä¤¬ÁõÃå¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¶õµ¤¤ÎÎ®¤ì¤òºÇÅ¬²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¸þ¾å¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Í¥¤ì¤¿Áà½Ä°ÂÄêÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢STI¥í¥´ÉÕ¤¤Î¥ë¡¼¥Õ¥¹¥Ý¥¤¥é¡¼¤âËÜ¥â¥Ç¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆÃÊÌÁõÈ÷¤Ç¤¹¡£
¡¡³°Áõ¤Ï¹¥É¾¤Î¡ÖStyle Edition¡×¤Î¹½À®¤ò´ð¤Ë¡¢¤è¤êÀº×û¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¥Ð¡¼¡¢¥Õ¥©¥°¥é¥ó¥×¥«¥Ð¡¼¡¢¥É¥¢¥ß¥é¡¼¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯ÅÉÁõ¤ÇÅý°ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤È¥ì¥Ã¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÀìÍÑ¥·¡¼¥È¤ä¡¢¥ì¥Ã¥É¤Î¥×¥Ã¥·¥å¥¨¥ó¥¸¥ó¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿ï½ê¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿ÀÖ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤¬¡¢¾è¤ê¹þ¤à¤¿¤Ó¤Ë¹âÍÈ´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤ÎÌÌ¤Ç¤Ï¡¢ÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¥¿¥ï¡¼¥Ð¡¼¡×¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°Áàºî¤Ø¤Î±þÅúÀ¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¡Ö±¿Å¾¤¬¾å¼ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤È¤Î°ìÂÎ´¶¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Éý¹¤¤¥Ë¡¼¥º¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤ÈÁõÈ÷¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç4¤Ä¤ÎÁªÂò»è¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡´ðËÜ¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤¢¤ë2.0L ¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖST Performance Edition¡×¡¢ÅÅÆ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ë¤è¤ë·Ú²÷¤ÊÁö¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Î2.0L e-BOXER¥â¥Ç¥ë¡ÖST-H Performance Edition¡×¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¥â¥Ç¥ë¤ËÃæ±û2ËÜ½Ð¤·¤ÎSTI¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ê¤É¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡ÖST Performance Edition Plus¡×¡¢¤½¤·¤ÆºÇ¾å°Ì¤Î¥Õ¥ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤È¤Ê¤ëe-BOXER¥â¥Ç¥ë¡ÖST-H Performance Edition Plus¡×¤«¤é¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ö¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï356Ëü8070±ß¤«¤é391Ëü3800±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£