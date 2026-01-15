À¾Éð6Ç¯ÌÜ¤ÎÃç»°²ÏÍ¥ÂÀ¡¢º£µ¨¤«¤é¡ÖÃç»°Í¥ÂÀ¡×¤ËÅÐÏ¿Ì¾ÊÑ¹¹¡¡¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥Ê¥«¥ß¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡×
¡¡À¾Éð¤ÎÃç»°²ÏÍ¥ÂÀ³°Ìî¼ê¤¬º£µ¨¤«¤éÅÐÏ¿Ì¾¤ò¡ÖÃç»°¡Ê¤Ê¤«¤ß¡ËÍ¥ÂÀ¡×¤ËÊÑ¹¹¤¹¤ë¡£¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ë¡Ø¥Ê¥«¥ß¡Ù¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¸À¤¤¤ä¤¹¤¤¡¢³Ð¤¨¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¤È¡¢¾®¤µ¤¤»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤â¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÊÑ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÐÏ¿Ì¾ÊÑ¹¹¤Î°Õ¿Þ¤òÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡¡21Ç¯¤ËÂçºå¶Í°þ¤«¤é¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¤ÇÆþÃÄ¤·¤¿¤¬¡¢2Ç¯´Ö1·³½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯24Ç¯¤«¤é°éÀ®·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»ý¤ÁÁ°¤Î¶¯ÂÇ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¡¢ºòÇ¯7·î¤ËºÆ¤Ó»ÙÇÛ²¼ÅÐÏ¿¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤Ï5»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·10ÂÇÀÊ¤Ç5ÂÇÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¤¬±¦¼êÍîì¡Ê¤æ¤¦¤³¤¦¡Ë¹ü¤ò¹üÀÞ¡£1·³Éüµ¢¤Ï¤Ê¤é¤º¥·¡¼¥º¥ó¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ55¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÇ¯¡£¿·¤·¤¤ÅÐÏ¿Ì¾¤Ï¡Ö»ÙÇÛ²¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦·è°Õ¤Î¤¢¤é¤ï¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£º£µ¨¤ÏDeNA¤«¤é·¬¸¶¾»Ö¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤«¤éÀÐ°æ°ìÀ®¤¬FA¤Ç²ÃÆþ¡£³°¹ñ¿ÍÁª¼ê¤âÊä¶¯¤·ÆÀÅÀÎÏ¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¶¥Áè¤Ï·ã¤·¤¯¤Ê¤ë¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î»ý¤ÁÌ£¤ÎÄ¹ÂÇÎÏ¤òËá¤¤¤Æ1Ç¯´Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡£¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¼õ¤±¤ë¡Ö¥Ê¥«¥ß¡×¥³¡¼¥ë¤ò»×¤¤ÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¾Á°¤òÇØÉé¤Ã¤Æ6Ç¯ÌÜ¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë·ü¤±¤ë¡£