ÊÆ·³¥«¥¿¡¼¥ë´ðÃÏ°ìÉôÅ±¼ý¡¡¥¤¥é¥óÈ¿·â¤Ë½àÈ÷¤«
¡¡¡Ú¥ï¥·¥ó¥È¥ó¶¦Æ±¡ÛÊÆ»æ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥ÈÅÅ»ÒÈÇ¤Ï14Æü¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬È¿À¯ÉÜ¥Ç¥âÃÆ°µ¤òÍýÍ³¤Ë¥¤¥é¥ó¤Ø¤Î·³»ö²ðÆþ¤ò¼¨º¶¤¹¤ëÃæ¡¢ÊÆ·³¤¬¥«¥¿¡¼¥ë¤Ë¤¢¤ëÃæÅìºÇÂç¤ÎµòÅÀ¥¢¥ë¥¦¥Ç¥¤¥É¶õ·³´ðÃÏ¤«¤é°ìÉôÍ×°÷¤ÎÅ±¼ý¤ÈÁõÈ÷ÉÊ¤Î°ÜÆ°¤ò»Ï¤á¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ºòÇ¯6·î¤Î¥¤¥é¥ó³Ë»ÜÀß¹¶·â¤ÎÄ¾Á°¤Ë¤â¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿·â¤ËÈ÷¤¨¤Æ»÷¤¿Á¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¶ÛÄ¥¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Å±¼ý¤¹¤ë¿Í¿ô¤ä¡¢Ê¼»Î¤«Ì±´Ö¿Í¿¦°÷¤«¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤ÏÉÔÌÀ¡£¥¤¥é¥ó¤ÏÊÆ¹ñ¤«¤é¹¶·â¤ò¼õ¤±¤¿¾ì¹ç¡¢ÃæÅì¤ÎÊÆ·³µòÅÀ¤Ê¤É¤¬¡ÖÀµÅö¤ÊÉ¸Åª¡×¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÊóÉü¤ò·Ù¹ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Í½ËÉÅª¤ÊÂÐ±þ¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£