£Î£Ù³Æ»Ô¾ì¡¡£µ»þÂæ¡¡¥À¥¦Ê¿¶Ñ¤Ï£±£´£¸¥É¥ë°Â¡¡¥·¥«¥´Æü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¤Ï£µËü£´£°£¹£°±ß
NY³ô¼°14Æü¡ÊNY»þ´Ö15:15¡Ë¡ÊÆüËÜ»þ´Ö05:15¡Ë
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡49043.90¡Ê-148.09¡¡-0.30%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23409.53¡Ê-300.34¡¡-1.27%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡54090¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-250¡¡-0.46%¡Ë
²¤½£³ô¼°14Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 10184.35¡Ê+47.00¡¡+0.46%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 25286.24¡Ê-134.42¡¡-0.53%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8330.97¡Ê-16.23¡¡-0.19%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.514¡Ê-0.019¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.140¡Ê-0.039¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.796¡Ê-0.040¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.295¡Ê-0.008¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.814¡Ê-0.033¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.340¡Ê-0.058¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.356¡Ê-0.052¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.717¡Ê+0.009¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.179¡Ê+0.014¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á60.11¡Ê-1.04¡¡-1.70%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4640.50¡Ê+41.40¡¡+0.90%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
97584.69¡Ê+3510.68¡¡+3.73%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1547Ëü2053±ß¡Ê+556618¡¡+3.73%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì
¥À¥¦Ê¿¶Ñ¡¡¡¡¡¡49043.90¡Ê-148.09¡¡-0.30%¡Ë
¥Ê¥¹¥À¥Ã¥¯¡¡¡¡¡¡23409.53¡Ê-300.34¡¡-1.27%¡Ë
CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¡54090¡ÊÂç¾Ú½ªÈæ¡§-250¡¡-0.46%¡Ë
²¤½£³ô¼°14Æü½ªÃÍ
±ÑFT100¡¡ 10184.35¡Ê+47.00¡¡+0.46%¡Ë
ÆÈDAX¡¡ 25286.24¡Ê-134.42¡¡-0.53%¡Ë
Ê©CAC40¡¡ 8330.97¡Ê-16.23¡¡-0.19%¡Ë
ÊÆ¹ñºÄÍø²ó¤ê
2Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡3.514¡Ê-0.019¡Ë
10Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.140¡Ê-0.039¡Ë
30Ç¯ºÄ¡¡ ¡¡4.796¡Ê-0.040¡Ë
´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¡¡ ¡¡2.295¡Ê-0.008¡Ë
¢¨´üÂÔ¥¤¥ó¥Õ¥ìÎ¨¤Ï10Ç¯ºÄ¤Ç»»½Ð
³Æ¹ñ10Ç¯ºÄ
¥É¥¤¥Ä¡¡¡¡2.814¡Ê-0.033¡Ë
±Ñ¡¡¹ñ¡¡¡¡4.340¡Ê-0.058¡Ë
¥«¥Ê¥À¡¡¡¡3.356¡Ê-0.052¡Ë
¹ë¡¡½£¡¡¡¡4.717¡Ê+0.009¡Ë
Æü¡¡ËÜ¡¡¡¡2.179¡Ê+0.014¡Ë
NY¸¶ÌýÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊWTI¡Ë
1¥Ð¥ì¥ë¡á60.11¡Ê-1.04¡¡-1.70%¡Ë
NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX)
1¥ª¥ó¥¹¡á4640.50¡Ê+41.40¡¡+0.90%¡Ë
¥Ó¥Ã¥È¥³¥¤¥ó¡Ê¥É¥ë¡Ë
97584.69¡Ê+3510.68¡¡+3.73%¡Ë
¡Ê±ß·ú¡¦»²¹ÍÃÍ¡Ë
1547Ëü2053±ß¡Ê+556618¡¡+3.73%¡Ë
¢¨±ß¤Ï¥É¥ë±ßÁê¾ì¤«¤é¤Î·×»»ÃÍ
¢¨CMEÆü·ÐÊ¿¶ÑÀèÊª¡¢¶âÀèÊª¤Ï10Ê¬ÃÙ¤ì