NY¶âÀèÊª2 ·î¸Â¡ÊCOMEX¡Ë¡Ê½ªÃÍ¡Ë
1¥ª¥ó¥¹¡á4635.70¡Ê+36.60¡¡+0.80%¡Ë
¶â£²·î¸Â¤ÏÈ¿È¯¡£»þ´Ö³°¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢ÊÆÏ¢Ë®½àÈ÷Íý»ö²ñ¡Ê£Æ£Ò£Â¡Ë¤ÎÆÈÎ©À¤ËÂÐ¤¹¤ë·üÇ°¤ä¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â·ã²½¤ò¼õ¤±¤ÆÇã¤¤Í¥Àª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²¤½£»þ´Ö¤ËÆþ¤ë¤È¡¢¤â¤ß¹ç¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÆüÃæ¼è°ú¤Ç¤Ï¡¢Í½ÁÛ°Ê¾å¤ÎÊÆ¾®ÇäÇä¾å¹â¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¤ÆÍø¿©¤¤Çä¤ê¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢²¡¤·ÌÜ¤ÏÇã¤ï¤ì¡¢°ìÂå¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
