ÊÆ»Ò¾ëÀ×ÀÐ³À¤Ë¡ÖÂäÀÐ¡×¡¡¸æÍø±×¤¢¤ê¤½¤¦¤ÈÉ¾È½
¡¡Ä»¼è¸©ÊÆ»Ò»Ô¤ÎÊÆ»Ò¾ëÀ×Å·¼éÂæ¤ÎÀÐ³À¤Ë¡¢µû¤Î¥¿¥¤¤Î»Ñ¤Ë¸«¤¨¤ë¡ÖÂäÀÐ¡×¤¬¤¢¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¤á¤Ç¤¿¤¤ÀÐ¡×¤À¤ÈÃÏ¸µ¤Ç¤Î´Ø¿´¤â¹â¤Þ¤ê¡¢»ÔÆâ¤ÎÍ»Ö¤¬ºòÇ¯12·î¤Ë¡ÖÊÆ»Ò¾ëÂäÀÐÉáµÚ¶¨²ñ¡×¤òÀßÎ©¡¢¿·¤¿¤Ê´Ñ¸÷»ñ¸»¤Ë¤ÈPR¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2022Ç¯¤ËÅ·¼éÂæ¤«¤éÃæ¹ñÃÏÊý¤ÎºÇ¹âÊö¡¢Âç»³¤ò¸«¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«¤«¤ì¤¿ºÝ¡¢»²²Ã¼Ô¤Î°ì¿Í¤¬¡¢ÀÐ³À¤Ë¤¢¤ëÀÐ¤Î°ì¤Ä¤¬¥¿¥¤¤Ë¸«¤¨¤ë¤È»ØÅ¦¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¡£´Ñ¸÷µÒ¤é¤Î´Ö¤Ç¡¢¸æÍø±×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤ÈÉ¾È½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£·î6Æü¤ÎÃÏ¿Ì¤Ç¤âÌµ½ý¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀÐ¤ÏÅ·¼éÂæËÌÂ¦¤Ë¤¢¤ê¡¢Éý50¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î´Ý¤ß¤òÂÓ¤Ó¤¿Ä¹Êý·Á¡£º¸²¼ÉôÊ¬¤¬ºï¤ì¤Æ¡¢ÌÜ¤È¸ý¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£¼«Á³¤Ë¤Ç¤¤¿¤Î¤«Â¤·Á¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤«¤ÏÄê¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÉáµÚ¶¨²ñ¤ÏÊÆ»Ò»Ô¤ÈÏ¢·È¤·¡¢ÀÐ¤ÎÆÃÄ§¤ä°ÌÃÖ¤Ê¤É¤òµ¤·¤¿¥Á¥é¥·¤òºî¤Ã¤ÆÊÆ»Ò¾ëÀ×¤Î°ÆÆâ½ê¤Ê¤É¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£