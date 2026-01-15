¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¡ÖÆó½Å²Á³Ê¡×Æ³Æþ¡¡²¤½£°Ê³°¤«¤é¤ÎË¬ÌäµÒ¤ÏÆþ´ÛÎÁ45¡óÃÍ¾å¤²
¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Î¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ï14Æü¤«¤éÆó½Å²Á³Ê¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¡¢¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ°Ê³°¤ÎË¬ÌäµÒ¤ÎÆþ´ÛÎÁ¤Ï¡¢45¡óÃÍ¾å¤²¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º´Æ£ÆÆ»Öµ¼Ô
¡Ö¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤ÎÆþ´ÛÎÁ¤Ï2Ç¯Á°¤Ë5¥æ¡¼¥í¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤ç¤¦¤«¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ°Ê³°¤Î´Ñ¸÷µÒ¤Ï¤µ¤é¤Ë10¥æ¡¼¥í¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¤ª¤è¤½1850±ß¤ÎÃÍ¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×
¥ë¡¼¥Ö¥ëÈþ½Ñ´Û¤Ï14Æü¤«¤é¡¢EU¡á¥è¡¼¥í¥Ã¥ÑÏ¢¹ç¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤Ë¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ö²¤½£·ÐºÑÎÎ°è¡×°Ê³°¤«¤éË¬¤ì¤ë¿Í¤¿¤Á¤ÎÆþ´ÛÎÁ¤ò45¡óÃÍ¾å¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æþ´ÛÎÁ¤Ï32¥æ¡¼¥í¡¢ÆüËÜ±ß¤Ç¡¢¤ª¤è¤½5900±ß¤È¤Ê¤ê¡¢Áý¼ýÊ¬¤Ï¡¢Èþ½Ñ´Û¤ÎÏ·µà²½¤ËÈ¼¤¦Âçµ¬ÌÏ²þ½¤¡Ö¿·¥ë¥Í¥µ¥ó¥¹·×²è¡×¤Î»ñ¶â¤Ê¤É¤Ë½¼¤Æ¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¥È¥ë¥³¤«¤é¤Î´Ñ¸÷µÒ
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç°ã¤¦ÎÁ¶â¤òÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡£ÉÔ¸øÊ¿¤À¤È»×¤¦¡×
ÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ
¡Ö´Ñ¸÷ÃÏ¤Ê¤ó¤Ç¤½¤ì¤â»ÅÊý¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¿Í¤¬Æþ¤ê¤Å¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¥À¥á¤Ç¤¹¤·¡£Â¸µ¸«¤é¤ì¤Æ¤ë¤Ã¤Á¤ã¸«¤é¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡×