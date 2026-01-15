¡Ö¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×ÂçÈ¿¶Á¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ù¡¢Âè2ÏÃ¤Î¡ÈÅ¨¡É¤Ï¥¤¥±¥á¥óÁÐ»Ò·»Äï¡ª
1·î8Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¼ç±é¤Î¼Ò²ñÇÉÄË²÷¥¨¥ó¥¿¥á¥É¥é¥Þ¡Ø¤ª¥³¥á¤Î½÷¡Ý¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡¦»¨¹ñ¼¼¡Ý¡Ù¡£
ËÜÆü1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡¢Æ±¥É¥é¥Þ¤ÎÂè2ÏÃ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
Åìµþ¹ñÀÇ¶É»ñÎÁÄ´ºº²Ý¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥³¥á¡Ë¤ÎÃæ¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤ÎÉô½ð¡¦Ê£»¨¹ñÀÇ»ö°Æ½èÍý¼¼¡ÊÄÌ¾Î¡¦¥¶¥Ã¥³¥¯¡Ë¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¾¾Åè±é¤¸¤ëÉÒÏÓ¹ñÀÇÄ´ºº´±¡¦ÊÆÅÄÀµ»Ò¤¬¸ÄÀ¤¢¤Õ¤ì¤ëÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ÆÁÃ¦ÀÇ¼Ô¤òÀ®ÇÔ¤·¤Æ¤¤¤¯ËÜºî¡£
SNS¾å¤Ç¡Ö¾¾ÅèºÚ¡¹»Ò¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤ë¡×¡Ö´«Á±Ä¨°¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤è¤¤¤Í¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿Âè1ÏÃ¤Î¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®ºÆÀ¸¿ô¤Ï226Ëü²ó¤òÆÍÇË¡ÊºÆÀ¸¿ô¡§2,266,870¡¿TVer DATA MARKETING¤Ë¤Æ»»½Ð¡¢´ü´Ö¡§1·î8Æü¡Á1·î13Æü¡Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Âç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¡¿·¤¿¤ÊÅ¨¤Ï¡ÄÏÂ²Û»ÒÅ¹¤ò±Ä¤à¥¤¥±¥á¥óÁÐ»Ò·»Äï¡ª
Âè2ÏÃ¤Ç¥¶¥Ã¥³¥¯¤¬Ä©¤à¿·¤¿¤ÊÅ¨¤Ï¡¢¥¤¥±¥á¥óÁÐ»Ò·»Äï¡£
¤ª¤Ï¤®¤¬É¾È½¤ÎÏ·ÊÞÏÂ²Û»ÒÅ¹¡ÖÊ¡¤Ï¤®°Ã¡×¤ò±Ä¤à·»¡¦ÇëËÜ°¡µªÌé¡Ê·ëÌÚÞæÀ±¡Ë¤È¡¢¿·¤¿¤Ë¿·´¶³Ð¤ª¤Ï¤®¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÅ¹¡Ö¥·¥ó¡¦FUKUHAGI-¡õ¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Äï¡¦è½°É¡Ê¾åÂ¼³¤À®¡Ë¤Î´Ö¤Ç¡¢²¿¤ä¤é¥È¥é¥Ö¥ë¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Ã¦ÀÇ¤Î¾å¤ËÀ®¤êÎ©¤Ä¹¬¤»¤ÏÇ§¤á¤Ê¤¤¡£Àµ¤·¤¯½¸¤á¤Æ¡¢Àµ¤·¤¯»È¤¦¡½¡½¡£
Àµ»ÒÎ¨¤¤¤ë¥¶¥Ã¥³¥¯¤ÏÎ¾Å¹ÊÞ¤ÎÆâ¾ð¤òÄ´ºº¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Å¹¼ç¡¦ÇëËÜ¿·ÂÀÏº¡Ê¤ª¤«¤ä¤Þ¤Ï¤¸¤á¡Ë¤ä·»Äï¤òÀÎ¤«¤é¤è¤¯ÃÎ¤ëÈÓÅçºîµ×»Ò¡ÊÂçÃÏ¿¿±û¡Ë¤Ï¡¢¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤¹¤ë¿Í¤¿¤Á¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤ÈÌÔÈ¿È¯¡£Ã±ÆÈ¹ÔÆ°¤ò³«»Ï¤¹¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¡ÖÊ¡¤Ï¤®°Ã¡×¤òË¬¤ì¤¿ºîµ×»Ò¤Ï¡¢°¡µªÌé¤«¤é¡ÖÅ¹¤Î¶â¤ò»È¤¤¹þ¤ó¤Àè½°É¤òµö¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÅþÄì¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡Ä¡£
¤Þ¤¿¡¢»¨»ï¤Î¼èºà¤òÁõ¤Ã¤Æ¡Ö¥·¥ó¡¦FUKUHAGI-¡õ¡×¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿Àµ»Ò¡¢ºûÌî¹Ì°ì¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¡¢¸ÅÄ®Ëºî¡Ê¹â¶¶¹î¼Â¡Ë¤Ï¡¢è½°É¤¬¡ÖÊ¡¤Ï¤®°Ã¡×¤òÎ¥¤ì¤¿ÍýÍ³¤òÄ´¤Ù»Ï¤á¤ë¡£
°ìÊý¡¢ÂåµÙ¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿É¶Í¥¹á¡ÊÄ¹ßÀ¤Í¤ë¡Ë¤Ï¡¢¼ã¤¤ÃËÀ¤¬Êë¤é¤¹¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÎÉô²°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯ºîµ×»Ò¤Î»Ñ¤òÌÜ·â¤·¤Æ¡Ä¡£
Ä´ºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤Ê¤«¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡È¥¬¥µÆþ¤ì¤ÎËâ½÷¡É¤È¶²¤ì¤é¤ì¤ë¤Û¤É¤ÎÉÒÏÓ¹ñÀÇÄ´ºº´±¤À¤Ã¤¿ºîµ×»Ò¤Î²áµî¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£º£¤â¤Ê¤ªÈà½÷¤ò¶ì¤·¤á¤Æ¤¤¤ë¥È¥é¥¦¥Þ¤òÃÎ¤Ã¤¿¤È¤¡¢Àµ»Ò¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£
¤½¤·¤ÆÂè2ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÂçÃÏ¿¿±û±é¤¸¤ëºîµ×»Ò¤Î¡È¤ª¤«¤Ã¤Ñ¥Ø¥¢¡É¤ÎÈëÌ©¤âÌÀ¤«¤µ¤ì¤ë¡£¤Ï¤¿¤·¤Æ¡¢ºîµ×»Ò¤Ï¥È¥é¥¦¥Þ¤ò¹îÉþ¤·¡¢¡È¥¬¥µÆþ¤ì¤ÎËâ½÷¡É¤È¤·¤ÆÊÖ¤êºé¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡©