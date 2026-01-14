¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¤¬¡ÖGlycerin MAX¡×¤Î¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¥â¥Ç¥ë¤òÈ¯Çä¡¡¼¡À¤Âå¤ÎÃâÁÇÃíÆþ¥Õ¥©¡¼¥à¤òÅëºÜ
¡¡Glycerin MAX 2¤Ï¡¢¡ÖMax softness. Max energy. Max run.¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢Áö¤êÂ³¤±¤ëÎÏ¤òÀ¸¤à"¾å¼Á¤Ê¤ä¤ï¤é¤«¤µ¡È¤òÄÉµá¡£¥Ö¥é¥ó¥É»Ë¾åºÇ¤â¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤À¤È¤¤¤¦¡£¥ß¥Ã¥É¥½¡¼¥ë¤Ë¤Ï¼¡À¤Âå¤ÎÃâÁÇÃíÆþ¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖDNA TUNED¡×¤ä¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤¿¥Ç¥å¥¢¥ë¥»¥ë¹½Â¤¤òºÎÍÑ¤·¤¿¤Û¤«¡¢¤«¤«¤È¤ËÂç¤¤Ê¥»¥ë¤òÇÛ¤·¡¢¥½¥Õ¥È¤ÊÃåÃÏ¤ò³ð¤¨¡¢Á°ÂÉô¤Ë¤Ï¾®¤µ¤Ê¥»¥ë¤òÇÛÃÖ¤·¤Æ¹â¤¤È¿È¯ÎÏ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½Å¿´°ÜÆ°¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¤¹¤ë¡ÖGlideRoll Rocker¡×¹½Â¤¤òÅëºÜ¡£¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ë¤ÏÄÌµ¤À¤Î¹â¤¤¥È¥ê¥×¥ë¥¸¥ã¥«¡¼¥É¤Î¥á¥Ã¥·¥å¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡£¥á¥ó¥º¤ÏB/GRN¡¢W/BLU¡¢W/BLK¡¢GRY¡¢NB¤ÎÁ´5¿§¤òÂ·¤¨¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¤ÏW/BLK¤ÈGRY¤ÎÁ´2¿§¤òÍÑ°Õ¤·¡¢²Á³Ê¤Ï³Æ2Ëü9700±ß¡£¤Ê¤ª¡¢B/GRN¤Ï2·î²¼½Ü¤ÎÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¡¢NB¤Ï¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÈAmazon¸ÂÄê¤Ç¼è¤ê°·¤¦¡£
◾️¥Ö¥ë¥Ã¥¯¥¹¡§¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢