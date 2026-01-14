JTB¤È¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¹çÊÛ²ñ¼Ò¡Ö¥¢¥½¥ÓJTB¡×¤òÀßÎ©¡¡¡íKAWAII¡É¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÈÃÏ°è»ñ¸»¤òÍ»¹ç¤·¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤Ø
¡¡Î¾¼Ò¤Ï2024Ç¯2·î¤ËÀïÎ¬Åª¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄù·ë¡£JTB¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É»Ô¾ì¤¬µÞÂ®¤Ê³ÈÂç¤ò¿ë¤²¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤ëË¬ÌäÀè¤ÎÅÔ»Ô¡¦ÃÏ°è¤ÎÊÐºß¡¢ÃÏ°è¾ÃÈñ¤Î¸ÂÄê²½¡¢´Ñ¸÷¿Íºà¡¦Ã´¤¤¼êÉÔÂ¤Ê¤É¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢ÃÏ°è¤ËÁ÷µÒ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿Í¸þ¤±¤Î¿·¤¿¤ÊÂÎ¸³²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò½ÅÍ×¤Ê»ö¶ÈÀïÎ¬¤È¤·¤ÆÀßÄê¡£JTB¤ÎÃÏ°è¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¡¢´Ñ¸÷¥Ç¡¼¥¿¡¢Á÷µÒ¡¦Í¶µÒ¥Î¥¦¥Ï¥¦¤È¡¢¥¢¥½¥Ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬»ý¤Ä¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥ÈÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÎÏ¡¦IPÁÏ½ÐÎÏ¤òÍ»¹ç¤·¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¯¥Û¥ë¥À¡¼¤Ø¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢¹çÊÛ²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤·¤¿¡£
¡¡¿·²ñ¼Ò ¥¢¥½¥ÓJTB¤Ï¡Ö¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÇÀ¤³¦¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¤ÎÃÏ°è¤ä¼«¼£ÂÎ¡¢´ë¶È¤È¤ÎÂ¿ÎÎ°è¤Ë¤ï¤¿¤ë¶¦ÁÏ»ö¶È¤òÄÌ¤¸¤¿¿·¤¿¤ÊÃÏ°èIP¤ÎÁÏ½Ð¤È¡¢ÆüËÜ¤òÀ¤³¦¤«¤éÁª¤Ð¤ì¤ë´¶Æ°ÂÎ¸³¤ÎµòÅÀ¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¡£"KAWAII¡É¤òÉð´ï¤ËÆüËÜ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Î¥Õ¥¡¥ó¥À¥à¤ò·ÁÀ®¤·¡¢¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¥Ó¥¸¥Í¥¹¡¢¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¤Î³¤³°»Ô¾ì³«Âó¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ÎChief Kawaii Officer¡ÊCKO¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ÎÁýÅÄ¥»¥Ð¥¹¥Á¥ã¥ó¤¬½¢Ç¤¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ï¡¢¡Ö°û¿©»ö¶È ¡ß KAWAII¡×¡ÖÃÏ°èº×»ö ¡ß KAWAII¡×¡Ö¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È»ö¶È¡×¤Î3¤Ä¤ò»ö¶È¼´¤ËÀßÄê¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¥ô¥£¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò´Þ¤àÁí¹çÅª¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äIP¤Î´ë²è¡¢³«È¯¡¢Äó¶¡¤Î¤Û¤«¡¢¡ÖKAWAII MONSTER CAFE¡×¤ª¤è¤Ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëIP¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶õ´Ö¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢Ë¬Æü³°¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤ÈÃÏ°è¤È¤Î¿·¤¿¤ÊÀÜÅÀÁÏ½Ð¤È¤¤¤Ã¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
◾️JTB¡§¸ø¼°¥µ¥¤¥È