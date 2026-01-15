Á°Æü¤Ë¡ÖÇã¤ï¤ì¤¿³ô¡ª¡×Áí¥¶¥é¥¤¡¡―ËÜÆü¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë´üÂÔ³ô¤Ï¡©―
¢£¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈ <9227> ¡¡1,320±ß¡¡(+300±ß¡¢+29.4¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈ²½³Ø <9227> [Åì¾Ú£Ç]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£13Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢Áá°ðÅÄÂç³ØÈ¯¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î£Ã£ï£ò£å£Ô£é£ó£ó£õ£å¡¡£Â£é£ï£Å£î£ç£é£î£å£å£ò£é£î£ç¡Ê²£ÉÍ»ÔÄá¸«¶è¡¢°Ê²¼£Ã£Ô£Â£Å¡Ë¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢³×¿·Åª¤ÊÉ¨Á°½½»úð×ÂÓºÆ·úÍÑ¡ÖÁÈ¿¥ºÆÀ¸·¿ð×ÂÓ¡×¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¤Ë¸þ¤±¤¿ÁõÃÖ³«È¯¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Î®Æþ¤·¤¿¡£É¨Á°½½»úð×ÂÓÂ»½ý¤Ï¥¹¥Ýー¥Ä¸½¾ì¤ÇÂ¿¤¯È¯À¸¤·¡¢Áª¼êÀ¸Ì¿¤Ë¤â±Æ¶Á¤·ÆÀ¤ë½ÅÆÆ¤ÊÀ°·Á³°²Ê¼À´µ¡£¸½ºß¤Ï´µ¼Ô¼«¿È¤ÎÊÌÉô°Ì¤Îç§¤òºÎ¼è¤·¤ÆºÆ·ú½Ñ¤ò¹Ô¤¦¼«²Èç§°Ü¿¢¤¬°ìÈÌÅª¤À¤¬¡¢·ò¾ï¤Êç§¤ò¼è¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤è¤ë¿ÈÂÎÅªÉé²Ù¤ä¡¢ºÆÃÇÎö»þ¤Ë¤Ïç§¤¬ÉÔÂ¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡££Ã£Ô£Â£Å¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥·¤Îç§¤Ë¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈ¤ò¾È¼Í¤¹¤ëÆÈ¼«¤Îµ»½Ñ¤ÇÁÈ¿¥ºÆÀ¸·¿ð×ÂÓ¤ò³«È¯¤·¡¢¸½ºß¤Ï°ÂÁ´À¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÎ×¾²»î¸³¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¶¦Æ±³«È¯¤Ë¤è¤ê¡¢¥Þ¥¤¥¯¥íÇÈ¤¬ÁõÃÖ¤ò£Ã£Ô£Â£Å¤ØÇ¼Æþ¤·¤¿¸å¤Ï¡¢£Ã£Ô£Â£Å¤¬Æ±ÁõÃÖ¤òÍÑ¤¤¤Æ¾¦ÍÑµ¡³«È¯¤ËÉ¬Í×¤Êµ»½Ñ²ÝÂê¤ÎÀö¤¤½Ð¤·¤ÈÂçÎÌÀ¸»º¾ò·ï¤Î¸¡¾Ú¤ò¿Ê¤á¡¢28Ç¯¤Ë¤Ï³«È¯À½ÉÊ¤Î¾¦ÍÑÀ¸»º¤Ë¸þ¤±¤¿¼ÂÁõ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Îー¥È <5243> ¡¡2,275±ß¡¡(+400±ß¡¢+21.3¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡£î£ï£ô£å <5243> [Åì¾Ú£Ç]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£13Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯11·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇä¾å¹â¤ò56²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ35.2¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò7²¯±ß¡ÊÆ±2.7ÇÜ¡Ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¹õ»úÅ¾´¹¤·¤¿24Ç¯11·î´ü¤«¤éµÞ³ÈÂçÏ©Àþ¤ò¤¿¤É¤ê¡¢3´üÏ¢Â³¤È¤Ê¤ëºÇ¹â±×¹¹¿·¤òÁÀ¤¦¡£¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬ËÄ¤é¤ó¤À¡£¼çÎÏ¤Î¡Önote¡×¡Önote pro¡×¤¬¶¯¸Ç¤Ê¼ý±×´ðÈ×¤È¤·¤Æ°ú¤Â³¤À®Ä¹¤ò¸£°ú¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¡£AI´ØÏ¢»ö¶È¤ÎÇä¤ê¾å¤²¹×¸¥¤â¸«¹þ¤à¡£ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ÏÌµÇÛ·ÑÂ³¤È¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿25Ç¯11·î´ü·è»»¤ÏÇä¾å¹â¤¬41²¯4100Ëü±ß¡ÊÁ°¤Î´üÈæ25.0¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï2²¯5600Ëü±ß¡ÊÆ±4.8ÇÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢££Á¥Ð¥é¥ó¥¹ <3856> ¡¡536±ß¡¡(+80±ß¡¢+17.5¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡£Á£â£á£ì£á£î£ã£å <3856> [Åì¾Ú£Ó]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£13Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢26Ç¯3·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò950²¯±ß¤«¤é1280²¯±ß¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò60²¯±ß¤«¤é115²¯±ß¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò30²¯±ß¤«¤é47²¯±ß¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Î®Æþ¤·¤¿¡£Á°´ü¤Ë·è»»´ü¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤¿¤áÁ°´ü¤È¤ÎÃ±½ãÈæ³Ó¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÂÀÍÛ¸÷¥Ñ¥Í¥ëÀ½Â¤»ö¶È¤Ç¥Ù¥È¥Ê¥à¤«¤é¤Î¥Ñ¥Í¥ëµÚ¤Ó¥»¥ë¤ÎÈÎÇä¤¬ÁÛÄê°Ê¾å¤Ë·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¨¥Á¥ª¥Ô¥¢¿·¹©¾ì¤¬½çÄ´¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÊÆ¹ñµÚ¤Ó¥¢¥¸¥¢ÃÏ°è¤òÃæ¿´¤Ë¥³¥¹¥È¶¥ÁèÎÏ¤Î¤¢¤ë¥»¥ëÈÎÇä¤¬³ÈÂç¤¹¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿9·îÃæ´Ö´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â586²¯6200Ëü±ß¡¢±Ä¶ÈÍø±×62²¯7400Ëü±ß¡¢½ãÍø±×28²¯700Ëü±ß¤À¤Ã¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢26Ç¯3·î´üÈ¾´üÊó¹ð½ñ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢²ñ·×´Æºº¿Í¤«¤é·ëÏÀ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Ê¤¤»Ý¤Î´üÃæ¥ì¥Ó¥åーÊó¹ð½ñ¤ò¼õÎÎ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¢£ÉÚ»Î¥À¥¤¥¹ <6167> ¡¡1,110±ß¡¡(+150±ß¡¢+15.6¡ó) ¥¹¥È¥Ã¥×¹â
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨4°Ì¡£ÉÚ»Î¥À¥¤¥¹ <6167> [Åì¾Ú£Ð]¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¹â¡£Æ±¼Ò¤¬³«È¯¤·¤¿¿·¹ç¶â¡Ö¥µ¥¹¥Æ¥í¥¤ STN30¡×¤¬²þ¤á¤ÆºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¤â¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£10ÆüÉÕ¤Î¶â·¿¿·Ê¹¤Ç¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤¿¤È13Æü¤ËÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤¬»É·ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¥µ¥¹¥Æ¥í¥¤¡¡STN30¤Ï¡¢¹ÝÄøÅÙ¤ÎÈæ½Å¡¢Ä¶¹Å¹ç¶â¤ÈÆ±Åù¡¦¹Ý¤Î4ÇÜ¤ÎÂÑËàÌ×À¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÃÏÀ¯³ØÅª¥ê¥¹¥¯¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¥ì¥¢¥á¥¿¥ë¤Î»ÈÍÑÎÌ¤òÂçÉýºï¸º¤·¤¿¿·¹ç¶â¡£¶âÂ°¶õµ¤Æó¼¡ÅÅÃÓ¤ä¿åÅÅ²ò¤Ë¤è¤ë¿åÁÇÀ½Â¤ÁõÃÖ¤Ê¤É¤Ç¤ÎÍÑÅÓ¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»°¸÷¹çÀ® <7888> ¡¡1,042±ß¡¡(+138±ß¡¢+15.3¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨5°Ì¡£»°¸÷¹çÀ® <7888> [Åì¾Ú£Ð]¤¬4Æü¤Ö¤êµÞÈ¿Æ¡£1000±ß¤ÎÂçÂæ¤Ë¾è¤»¤Æ¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£Æ±¼Ò¤Ï13Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯5·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê6-11·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ6.9¡óÁý¤Î489²¯1400Ëü±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×¤ÏÆ±11.4¡óÁý¤Î29²¯4700Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£2¥±¥¿Áý±×¤ÇÃåÃÏ¤·¤¿¤³¤È¤òÉ¾²Á¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¹ñÆâ¤È¥¢¥¸¥¢¡¢ËÌÊÆ¤Ç¼ÖÎ¾ÍÑÆâ³°ÁõÉôÉÊ¤ä¶â·¿¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¿Ä¹¤·¤¿¡£·Ð¾ïÍø±×¤ÎÄÌ´ü·×²è¤ËÂÐ¤¹¤ë¿ÊÄ½Î¨¤ÏÌó54¡ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¥×¥í¥Ñ¥¹¥È <3236> ¡¡357±ß¡¡(+47±ß¡¢+15.2¡ó)
¡¡¥×¥í¥Ñ¥¹¥È <3236> [Åì¾Ú£Ó]¤¬µÞÈ¿Æ¡£¼óÅÔ·÷¤òÃæ¿´¤Ë¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢26Ç¯5·î´ü¤Ï±Ä¶È4³ä¶¯¤Î¸º±×¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢²ñ¼ÒÂ¦Í½ÁÛ¤Ï¾åÊý½¤Àµ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£13Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿26Ç¯5·î´ü¾å´ü¡Ê25Ç¯6-11·î¡Ë¶ÈÀÓ¤Ï±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ31¡óÁý¤Î23²¯5900Ëü±ß¤ÈÄÌ´üÍ½ÁÛ¤Î19²¯2500Ëü±ß¤òÂçÉý¤ËÄ¶²á¤·¤¿¡£ÄÂÂß³«È¯»ö¶È¤¬¹¥Ä´¤Ê¤Û¤«¡¢Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥óºÆÀ¸¤Î¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×»ö¶È¤âÊÝÍÊª·ï¤ÎÇäµÑ¤¬¿Ê¤ß¼ý±×¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Â¤â¤È¤Î¹¥·è»»¤òÉ¾²Á¤¹¤ëÇã¤¤¤ò°ú¤´ó¤»¤¿¡£
¢££Ã£Ò£Á£Ö£É£Á <6573> ¡¡92±ß¡¡(+12±ß¡¢+15.0¡ó)
¡¡£Ã£Ò£Á£Ö£É£Á <6573> [Åì¾Ú£Ç]¤¬µÞÈ¿Æ¡£Æ±¼Ò¤Ï14Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢»Ò²ñ¼Ò¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë£Í¡õ£Á¥Ñー¥È¥Êー¥º¤¬´Ú¹ñ¤ÎË¡Ì³Ë¡¿Í£Ä£Ì£Ç¤È³Ð½ñ¡ÊMOU¡Ë¤òÄù·ë¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤¬Çã¤¤¼ê³Ý¤«¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¤³¤ÎMOU¤Ï¡¢Æü´Ú´Ö¤Î¥¯¥í¥¹¥Üー¥ÀーM¡õAµÚ¤Ó´ØÏ¢Åê»ñ¼è°ú¤Ë´Ø¤¹¤ë¥Ç¥£ー¥ë¡¦¥½ー¥·¥ó¥°¡ÊÅê»ñ°Æ·ï¤òÉý¹¤¯½¸¤á¤Æ¥¢¥×¥íー¥Á¤ò¹Ô¤¦¶ÈÌ³¤Î¤³¤È¡Ë¤ä¾Ò²ð¤Ç¶¨¶ÈÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤¹¤ë¤â¤Î¡£¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÇã¼ý¡¦½Ð»ñ¥Ëー¥º¤Î²Ä»ë²½¡¢°Æ·ïÃµº÷ÎÏ¤Î¶¯²½¡¢½é´ü¥Õ¥§ー¥º»Ù±ç¤Î¿×Â®²½¤ò¿Þ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢££Í£Ï£Ò£Å£Ó£Ã <5018> ¡¡1,753±ß¡¡(+225±ß¡¢+14.7¡ó)
¡¡£Í£Ï£Ò£Å£Ó£Ã£Ï <5018> [Åì¾Ú£Ó]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿Æ¡£Æ±¼Ò¤Ï13Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯2·î´üÂè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê3-11·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ1.3¡ó¸º¤Î255²¯7300Ëü±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×¤ÏÆ±32.3¡óÁý¤Î17²¯9800Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÂçÉýÁý±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Û¤«¡¢ÄÌ´ü·×²è¤ËÂÐ¤¹¤ë·Ð¾ïÍø±×¤Î¿ÊÄ½Î¨¤ÏÌó86¡ó¤Ë¾å¤ê¡¢Íø±×¿å½à¤Î¾å¿¶¤ì¤ò´üÂÔ¤·¤¿Çã¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£¹ñÆâ¤äÃæ¹ñ¡¢¥¤¥ó¥É¤ò½ü¤¯³¤³°¤Ç¼«Æ°¼ÖÀ¸»ºÂæ¿ô¤¬¸º¾¯¤·¤¿¤³¤È¤ÏÇä¾å¹â¤ò²¡¤·²¼¤²¤ëÍ×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£È¾ÌÌ¡¢ÈÎÇä²Á³Ê¤ÎÀ§Àµ¤äÈÎ´ÉÈñ¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤è¤ë¸ú²Ì¤¬½Ð¤¿¤Û¤«¡¢¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¸þ¤±¥Ïー¥É¥Ç¥£¥¹¥¯É½ÌÌ½á³êºÞ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¿Ä¹¤·¤¿¡£
¢£ÆüËÜ¹ñÅÚ³«È¯ <1887> ¡¡633±ß¡¡(+76±ß¡¢+13.6¡ó)
¡¡Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î¾å¾ºÎ¨6°Ì¡£ÆüËÜ¹ñÅÚ³«È¯ <1887> [Åì¾Ú£Ð]¤¬Â³µÞÆ¡£14Æü¸á¸å3»þ¤´¤í¤Ë26Ç¯5·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò1310²¯±ß¤«¤é1320²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ7.0¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò35²¯±ß¤«¤é50²¯±ß¡ÊÆ±2.2ÇÜ¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò20²¯±ß¤«¤é35²¯±ß¡ÊÆ±2.6ÇÜ¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£·úÃÛ»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂç·¿°Æ·ï¤Ê¤É¤Î¼õÃíµÚ¤Ó¼ê»ý¤Á¹©»ö¤¬½çÄ´¤Ë¿ÊÄ½¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¹¥ºÎ»»¤ÎÂç·¿¹©»ö¤¬¸£°ú¤·ºÎ»»ÌÌ¤¬Âç¤¤¯²þÁ±¤·¤¿¤³¤È¤¬Í×°ø¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿11·îÃæ´Ö´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â683²¯2300Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ10.2¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×33²¯8500Ëü±ß¡ÊÆ±24.0¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×25²¯800Ëü±ß¡ÊÆ±47.1¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥»¥ë¥·ー¥É <7776> ¡¡320±ß¡¡(+34±ß¡¢+11.9¡ó)
¡¡¥»¥ë¥·ー¥É <7776> [Åì¾Ú£Ç]¤¬Â³µÞÆ¡£Æ±¼Ò¤Ï°åÎÅÍÑºÙË¦¥·ー¥È³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Ù¥ó¥Á¥ãー¡£¥È¥Ã¥×¥é¥¤¥ó¤¬Íî¤Á¹þ¤à¤Ê¤«¡¢¸¦µæ³«È¯Èñ¤¬½Å²Ù¤È¤Ê¤ê±Ä¶ÈÀÖ»ú¤Ï³ÈÂç·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ºÆÀ¸°åÎÅ´ØÏ¢¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÀÞ¤Ë¿¨¤ì¿Íµ¤²½ÁÇÃÏ¤ò³«²Ö¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢13Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¿´¶ÚºÙË¦¥·ー¥È³«È¯¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥¯¥ª¥ê¥×¥¹ <4894> [Åì¾Ú£Ç]¤ÈºÙË¦ÇÝÍÜ´ïºà¤Ë´Ø¤¹¤ë¼è°ú´ðËÜ·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¡¢¤³¤ì¤ò¼ê³Ý¤«¤êºàÎÁ¤Ë¾åÃÍ¤ò¸«¹þ¤ó¤ÀÅê»ñ»ñ¶â¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤Ï¥Ôー¥¯»þ¤«¤éÀ°Íý¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢½ÐÍè¹âÎ®Æ°À¤Ë¤âÉÙ¤à¤³¤È¤Ç¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿Ã»´ü¶Ú¤Î¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤Ê¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£
¢£ËÌ¶½²½ <4992> ¡¡1,736±ß¡¡(+159±ß¡¢+10.1¡ó)
¡¡ËÌ¶½²½³Ø¹©¶È <4992> [Åì¾Ú£Ó]¤¬5Æü¤Ö¤êµÞÈ¿Æ¡£Æ±¼Ò¤Ï13Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢25Ç¯11·î´ü¤ÎÏ¢·ë·è»»¤È¤È¤â¤Ë¡¢26Ç¯11·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤ò³«¼¨¤·¤¿¡£º£´ü¤ÎÇä¾å¹â¤ÏÁ°´üÈæ5.9¡óÁý¤Î520²¯±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×¤ÏÆ±0.3¡óÁý¤Î61²¯±ß¤ò·×²è¤¹¤ë¡£¤È¤â¤Ë¤³¤ì¤Þ¤ÇÃæ´ü·Ð±Ä·×²è¤Ç¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¿å½à¤ò¾å²ó¤ë¤Û¤«¡¢Ä¹´ü·Ð±Ä·×²è¤Î¶ÈÀÓÌÜÉ¸¤â¸«Ä¾¤·¡¢29Ç¯11·î´ü¤ÎÇä¾å¹âÌÜÉ¸¤ò550²¯±ß¡Ê½¾Íè¤Ï520²¯±ß¡Ë¡¢·Ð¾ïÍø±×ÌÜÉ¸¤ò¡Ö68²¯±ß¥×¥é¥¹¥¢¥ë¥Õ¥¡¡×¡ÊÆ±60²¯±ß¡Ë¤Ë½¤Àµ¤·¤¿¡£º£´ü¤ÎÇ¯´ÖÇÛÅöÍ½ÁÛ¤ÏÁ°´üÈæ8±ßÁýÇÛ¤Î54±ß¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ºöÊÝÍ³ô¼°¤Î½Ì¸ºÊý¿Ë¤â¸øÉ½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£26Ç¯11·î´ü¤ÏÇÀÌô»ö¶È¤Ç¿å°ðºÞ¡¦±à·ÝºÞ¤ÎÈÎÇä¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¡£³¤³°¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¼Ò¸¶ÂÎ¥¤¥×¥Õ¥§¥ó¥«¥ë¥Ð¥¾¥ó¤Î³ÈÈÎ¤â´óÍ¿¤¹¤ë¡£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥±¥ß¥«¥ë»ö¶È¤Ç¤ÏKrF¥Õ¥©¥È¥ì¥¸¥¹¥È¸¶ÎÁ¤Ê¤ÉÅÅ»ÒºàÎÁÊ¬Ìî¤Î¼ûÍ×²óÉü¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£À¯ºöÊÝÍ³ô¼°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢»Ä¹â¤ò30Ç¯11·î´ü¤Þ¤Ç¤Ë30¡óÄøÅÙ½Ì¸º¤·¡Ê25Ç¯11·î´üËö»þ²Á¥Ùー¥¹¡Ë¡¢Ï¢·ë½ã»ñ»º¤ËÂÐ¤¹¤ëÀ¯ºöÊÝÍ³ô¼°¤ÎÈæÎ¨¤ò20¡óÌ¤Ëþ¤Þ¤ÇÄã²¼¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Þ¥ó¥À¥à <4917> ¡¡3,070±ß¡¡(+262±ß¡¢+9.3¡ó)
¡¡¥Þ¥ó¥À¥à <4917> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£14Æü¤Î´ó¤êÁ°¡¢ÊÆÅê»ñ¥Õ¥¡¥ó¥É¤Î£Ë£Ë£Ò¤«¤é¥Þ¥ó¥À¥à³ô¼°¤ÎTOB¡Ê³ô¼°¸ø³«Çã¤¤ÉÕ¤±¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤ÆË¡Åª¹´Â«ÎÏ¤¬¤¢¤ë°Õ¸þÉ½ÌÀ½ñ¤ò13ÆüÉÕ¤Ç¼õÎÎ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°Õ¸þÉ½ÌÀ½ñ¤ÇÄó¼¨¤µ¤ì¤¿ÇãÉÕ²Á³Ê¤Ï1³ô3100±ß¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ó¥À¥à¤Î³ô²Á¤Ï£Ë£Ë£Ò¤¬Äó°Æ¤·¤¿TOB²Á³Ê¤Ë¥µ¥ä´ó¤»¤¹¤ëÆ°¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¥Þ¥ó¥À¥à¤ÏMBO¡Ê·Ð±Ä¿Ø¤¬»²²Ã¤¹¤ëÇã¼ý¡Ë¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø³«ÇãÉÕ¼Ô¤Î¥«¥í¥ó¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹¡ÊÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡Ë¤¬1³ô1960±ß¤ÇTOB¤ò¹Ô¤¦¤ÈºòÇ¯9·î¤Ë³«¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢µìÂ¼¾å¥Õ¥¡¥ó¥É·Ï¤Î¥·¥Æ¥£¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¥¤¥ì¥Ö¥ó¥¹¤é¤Ë¤è¤ëÂçµ¬ÌÏÇãÉÕ¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÇãÉÕ²Á³Ê¤ÏÆ±Ç¯11·î¤Ë1³ô2520±ß¤Ø°ú¤¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¢£¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ£Ç <9278> ¡¡1,644±ß¡¡(+140±ß¡¢+9.3¡ó)
¡¡¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ¥°¥ëー¥×¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <9278> [Åì¾Ú£Ð]¤¬µÞÈ¿È¯¡£Æ±¼Ò¤Ï13Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯5·î´üÂè2»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê6-11·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¡£Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ7.6¡óÁý¤Î611²¯400Ëü±ß¡¢·Ð¾ïÍø±×¤ÏÆ±15.1¡ó¸º¤Î14²¯5400Ëü±ß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Ãæ´Ö´ü¤Ç¤Ï·Ð¾ï¸º±×¤È¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä¾¶á3¥õ·î´Ö¤Î9-11·î´ü¤Ç·Ð¾ïÍø±×¤Ï67¡óÁý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶È¶·¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¥Ö¥Ã¥¯¥ª¥Õ»ö¶È¤Ç¤ÏÄ¾±Ä´ûÂ¸Å¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥È¥ìー¥Ç¥£¥ó¥°¥«ー¥É¡¦¥Û¥Óー¤äµ®¶âÂ°¡¦»þ·×¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤É¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤¬¿Ä¹¡£9-11·î¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÈñÍÑ¤ÎÁý²Ã¤òÇä¾åÁíÍø±×¤ÎÁý²Ã¤¬¾å²ó¤Ã¤¿¡£Æ±»ö¶È¤Ç¤ÎÀïÎ¬Åª¤ÊÂàÅ¹¤ËÈ¼¤¦ÆÃÊÌÂ»¼º¤Î±Æ¶Á¤òÊä¤¦·Á¤Ç¡¢Ï¢·ëÁ´ÂÎ¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ½ªÍø±×¥Ùー¥¹¤Ç¤âÁý±×¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡£
¢££Ê£Í£Á£Ã£Ó <5817> ¡¡1,114±ß¡¡(+90±ß¡¢+8.8¡ó)
¡¡£Ê£Í£Á£Ã£Ó <5817> [Åì¾Ú£Ó]¤¬Â³µÞ¿¡£14Æü¸á¸å2»þ¤´¤í¤Ë¡¢26Ç¯2·î´ü¤ÎÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Çä¾å¹â¤ò57²¯±ß¤«¤é58²¯5000Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ12.5¡óÁý¡Ë¤Ø¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò1²¯7100Ëü±ß¤«¤é3²¯800Ëü±ß¡ÊÆ±4.6ÇÜ¡Ë¤Ø¡¢½ãÍø±×¤ò1²¯4100Ëü±ß¤«¤é2²¯4400Ëü±ß¡ÊÆ±2.1ÇÜ¡Ë¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£Âè3»ÍÈ¾´ü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¥×¥é¥ó¥È°Æ·ï¸þ¤±¤ÎÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤Ë¿Ê¤ó¤À¤Û¤«¡¢ÉÕ²Ã²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤À½ÉÊ¤ÎÈÎÇä¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Í×°ø¡£¤Þ¤¿¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÍ¢½Ð´ÉÍý¶¯²½¤ËÈ¼¤¦¸¶ºàÎÁ¶¡µë·üÇ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢14Æü»þÅÀ¤ÇÄ´Ã£¤ÎÌäÂê¤ÏÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤éÍ½ÁÛ¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè3»ÍÈ¾´üÎß·×¡Ê3-11·î¡Ë·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â44²¯3100Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ13.7¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×3²¯4400Ëü±ß¡ÊÆ±10.1ÇÜ¡Ë¡¢½ãÍø±×2²¯6000Ëü±ß¡ÊÆ±3.0ÇÜ¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£
¢£¥¹¥¿ー¥Þ¥¤¥« <2975> ¡¡1,551±ß¡¡(+117±ß¡¢+8.2¡ó)
¡¡¥¹¥¿ー¡¦¥Þ¥¤¥«¡¦¥Ûー¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ <2975> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³µÞ¿¡£Ï¢Æü¤Ç¾å¾ìÍè¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£13Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯11·î´üÏ¢·ë¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇä¾å¹â¤ò847²¯1500Ëü±ß¡ÊÁ°´üÈæ22.5¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤ò92²¯9800Ëü±ß¡ÊÆ±27.1¡óÁý¡Ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇÛÅöÍ½ÁÛ¤Ï45±ß¡ÊÁ°´ü37±ß¡Ë¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²Á³Ê¹âÆ¤ä¶¡µë¸º¾¯¤ËÈ¼¤¦¥ê¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎÄì·ø¤¤¼ûÍ×¤Î·ÑÂ³¤ò¸«¹þ¤à¡£Æ±»þ¤ËÈ¯É½¤·¤¿25Ç¯11·î´ü·è»»¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤¬691²¯5800Ëü±ß¡ÊÁ°¤Î´üÈæ23.8¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤¬73²¯1400Ëü±ß¡ÊÆ±32.4¡óÁý¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Ãæ¸ÅÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÄÂÂß¡¦ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¼çÎÏ¤Î¥ê¥Î¥Ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó»ö¶È¤¬¹¥Ä´¤À¤Ã¤¿¡£
¢£ÊüÅÅÀºÌ© <6469> ¡¡3,495±ß¡¡(+215±ß¡¢+6.6¡ó)
¡¡ÊüÅÅÀºÌ©²Ã¹©¸¦µæ½ê <6469> [Åì¾Ú£Ó]¤¬4ÆüÂ³µÞ¿¡£Ï¢Æü¤ÇºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ð¥ê¥å¥¨ー¥·¥ç¥óÌÌ¤Ç³ä¹â´¶¤¬°Õ¼±¤µ¤ì¤ë°ìÊý¡¢Âç¸ý»ñ¶â¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë³ô¼°µÛ¤¤¾å¤²¸ú²Ì¤ÇÉÊÇö´¶¤¬Éº¤¤¡¢¾åÃÍÄÉ¤¤¤ËÇï¼Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»°É©½Å¹©¶È <7011> [Åì¾Ú£Ð]¤È¤Î»ñËÜ¶ÈÌ³Äó·È¤Ç»°É©½Å¤¬34¡ó¤ÎÉ®Æ¬³ô¼ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ÎÄó·È¤ò·Àµ¡¤ËËÉ±ÒÁõÈ÷ÉÊÊ¬Ìî¤Î¼ý±×¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢³ô¼°»Ô¾ì¤Ç¤âËÉ±Ò´ØÏ¢³ô¤Î°ì³Ñ¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£ÆÃ¤ËºòÇ¯Ëö¤«¤é¾å¾º¥Ô¥Ã¥Á¤¬Â®¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³ô²Á¤Î¾å¾º²áÄø¤Ç¿®ÍÑÇã¤¤»Ä¤Ï¤à¤·¤í¸º¾¯·¹¸þ¤Ë¤¢¤ê¡¢¼ûµëÌÌ¤Ç¤â¾åÃÍ¤¬·Ú¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£
¢£¥é¥µ¹© <4022> ¡¡7,180±ß¡¡(+440±ß¡¢+6.5¡ó)
¡¡¥é¥µ¹©¶È <4022> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³µÞ¿¡£È¾Æ³ÂÎ¸þ¤±¹â½ãÅÙ¥ê¥ó»À¤ò¼ý±×¤Î¼çÎÏ¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥·¥§¥¢¤ò¸Ø¤ë¡£È¾Æ³ÂÎ¼õÂ÷À¸»ºÀ¤³¦ºÇÂç¼ê¤Î£Ô£Ó£Í£Ã ¤Î¥È¥Ã¥×¥µ¥×¥é¥¤¥äー¤Ç¤â¤¢¤ê¡¢£Ô£Ó£Í£Ã¤Î·è»»È¯É½¤ò¤¢¤¹¤Ë¹µ¤¨¡¢´ØÏ¢ÍÎÏ³ô¤Ç¤¢¤ë¥é¥µ¹©¤Ë¤â³¤³°Åê»ñ²È¤Ê¤É¤ÎÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤â¤è¤¦¤À¡£¶ÈÀÓ¹¥Ä´¤¬ºÝÎ©¤Á¡¢±Ä¶ÈÍø±×¤Ï25Ç¯3·î´ü¤Î32¡óÁý±×¤ËÂ³¤¡¢º£´ü¤âÁ°´üÈæ8¡óÁý¤Î51²¯±ß¤ÈÏ¢Â³ºÇ¹â±×¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥ì¥¤ <4317> ¡¡700±ß¡¡(+41±ß¡¢+6.2¡ó)
¡¡¥ì¥¤ <4317> [Åì¾Ú£Ó]¤¬µÞÈ¿È¯¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤äCMÍÑ¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë±ÇÁü¤Î´ë²èÀ©ºî¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Û¤«¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë±ÇÁüµ¡´ï¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¤Ê¤É¤âÅ¸³«¤¹¤ë¤¬¡¢¥³¥ó¥µー¥È¡¦Å¸¼¨²ñ¸þ¤±¤Ê¤É¤ÎÂç·¿°Æ·ï¤¬´óÍ¿¤·¡¢¶ÈÀÓ¤Ï²ñ¼ÒÂ¦¤ÎÁÛÄê¤ò¾å²ó¤ë¹¥Ä´¤Ê¿ä°Ü¤ò¤ß¤»¤Æ¤¤¤ë¡£13Æü¼è°ú½ªÎ»¸å¤ËÈ¯É½¤·¤¿26Ç¯2·î´üÂè3»ÍÈ¾´ü·è»»¤Ï±Ä¶ÈÍø±×¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ3ÇÜ¤È¤Ê¤ë14²¯2200Ëü±ß¤ÈµÞ³ÈÂç¤·¤¿¡£ÄÌ´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤ÏÁ°´üÈæ29¡óÁý¤Î12²¯±ß¤ò¸«¹þ¤à¤¬¡¢´û¤Ë¤³¤ì¤ò¾å²ó¤ë¿å½à¤ËÅþÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤òÉ¾²Á¤¹¤ë·Á¤ÇÅê»ñ»ñ¶â¤ÎÎ®Æþ¤¬¸²Ãø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢££õ£ð£ò <7065> ¡¡955±ß¡¡(+54±ß¡¢+6.0¡ó)
¡¡¥æー¥Ôー¥¢ー¥ë <7065> [Åì¾Ú£Ó]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£14Æü¸á¸å0»þ30Ê¬¤´¤í¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê9-11·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤¬¡¢Çä¾å¹â39²¯400Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ2.9¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×2²¯7600Ëü±ß¡ÊÆ±6.3ÇÜ¡Ë¡¢½ãÍø±×2²¯3900Ëü±ß¡ÊÆ±15.9ÇÜ¡Ë¤ÈÂçÉýÁý±×¤ÇÃåÃÏ¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¼çÎÏ¤ÎÊªÎ®»ö¶È¤Ç¡¢¥Ñ¥ì¥Ã¥È¥ì¥ó¥¿¥ë¤Î¼ûÍ×¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¿Í·ïÈñ¤ä¥¨¥Í¥ë¥®ー¥³¥¹¥È¾å¾º¤Î¥ì¥ó¥¿¥ëÃ±²Á¤Ø¤Î²Á³ÊÅ¾²Ç¤ò¿ä¿Ê¤·¤¿¤³¤È¤¬¶ÈÀÓ¤ò¸£°ú¡£¤Þ¤¿¡¢º£´ü¤«¤é¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥Ñ¥ì¥Ã¥È¤ÎÂÑÍÑÇ¯¿ô¤ò1Ç¯±äÄ¹¤·¤¿¤³¤È¤Ç¸º²Á½þµÑÈñ¤¬ºï¸º¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â´óÍ¿¤·¤¿¡£26Ç¯8·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â156²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ1.6¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×7²¯6000Ëü±ß¡ÊÆ±2.7ÇÜ¡Ë¡¢½ãÍø±×6²¯7000Ëü±ß¡ÊÆ±99.3¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
¢££Á£é£í£é£î£ç <3911> ¡¡240±ß¡¡(+13±ß¡¢+5.7¡ó)
¡¡£Á£é£í£é£î£ç <3911> [Åì¾Ú£Ç]¤¬3Æü¤Ö¤êµÞÈ¿È¯¡£14Æü¡¢¥ì¥Ù¥ë¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡ÊÊ¡²¬»ÔÃæ±û¶è¡Ë¤È¶¦Æ±³«È¯¤¹¤ë¿·ºî¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¥²ー¥à¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥¤¥ì¥Ö¥ó ¥¯¥í¥¹¡×¤ÎÇÛ¿®·èÄê¤È¡¢1·î29Æü～2·î5Æü¤Î¥¯¥íー¥º¥É¥Ùー¥¿¥Æ¥¹¥È¼Â»Ü¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¹¥ºàÎÁ»ë¤·¤¿Çã¤¤¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£Æ±¥²ー¥à¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥Ê¥º¥Þ¥¤¥ì¥Ö¥ó¡×¥·¥êー¥º¤ÎºÇ¿·ºî¤Ç¡¢¥¹¥¥Þ»þ´Ö¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â¡¦¤É¤³¤Ç¤âÍ·¤Ù¤ë°éÀ®¥·¥ß¥å¥ìー¥·¥ç¥ó¥²ー¥à¡£¿·¤¿¤Ê¼ç¿Í¸ø¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥Áー¥à¤òÀ¸¤«¤·¤¿ÀïÎ¬À¤Î¤¢¤ë»î¹ç¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢ÇÛ¿®»þ´ü¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é <3048> ¡¡1,771.5±ß¡¡(+58±ß¡¢+3.4¡ó)
¡¡¥Ó¥Ã¥¯¥«¥á¥é <3048> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç3ÆüÂ³¿¡£14ÆüÀµ¸á¤´¤í¤ËÈ¯É½¤·¤¿Âè1»ÍÈ¾´ü¡Ê9-11·î¡ËÏ¢·ë·è»»¤¬¡¢Çä¾å¹â2386²¯8700Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ6.5¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×74²¯100Ëü±ß¡ÊÆ±66.2¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×44²¯7100Ëü±ß¡ÊÆ±59.3¡óÁý¡Ë¤È½çÄ´¤Ê³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¹¥´¶¤µ¤ì¤¿¡£¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥Ñ¥½¥³¥ó¡¢¥²ー¥à¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¥á¥é¤Ê¤É¤¬¿Ä¹¤·´ûÂ¸Å¹Çä¾å¹â¤¬·øÄ´¤Ë¿ä°Ü¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¶¯²½ÀïÎ¬¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤êÌÈÀÇÇä¤ê¾å¤²¤¬Âè1»ÍÈ¾´ü¤È¤·¤Æ²áµîºÇ¹â¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤â´óÍ¿¤·¤¿¡£¤Ê¤ª¡¢26Ç¯8·î´üÄÌ´ü¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â1Ãû130²¯±ß¡ÊÁ°´üÈæ4.0¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÍø±×305²¯±ß¡ÊÆ±0.7¡óÁý¡Ë¡¢½ãÍø±×175²¯±ß¡ÊÆ±0.1¡óÁý¡Ë¤Î½¾Íè¸«ÄÌ¤·¤ò¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£
¢££É£Î£Ð£Å£Ø <1605> ¡¡3,266±ß¡¡(+105±ß¡¢+3.3¡ó)
¡¡£É£Î£Ð£Å£Ø <1605> [Åì¾Ú£Ð]¤¬ÂçÉý¹â¤Ç4ÆüÂ³¿¡£13Æü¤ÎÊÆ¸¶ÌýÀèÊªÁê¾ì¤ÏWTI¡Ê¥¦¥¨¥¹¥È¡¦¥Æ¥¥µ¥¹¡¦¥¤¥ó¥¿ー¥ß¥Ç¥£¥¨ー¥È¡Ë¤Î2·î¸Â¤¬Á°Æü12ÆüÈæ1.65¥É¥ë¹â¤Î1¥Ð¥ì¥ë¡á61.15¥É¥ë¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£°ì»þ61.50¥É¥ë¤ÈºòÇ¯11·î¾å½Ü°ÊÍè¡¢2¥õ·î¤Ö¤ê¤Î¿å½à¤ËÃÍ¤ò¾å¤²¤¿¡£¥¤¥é¥ó¤ÎÈ¿À¯ÉÜ¥Ç¥â¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢ÃÏÀ¯³Ø¥ê¥¹¥¯¤Î¹â¤Þ¤ê¤«¤é¸¶Ìý²Á³Ê¤¬¾å¾º¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢ÀÐÌý´ØÏ¢³ô¤ËÇã¤¤¤¬Î®Æþ¤·¤¿¡£
¢£°°²½³Ø <7928> ¡¡618±ß¡¡(+19±ß¡¢+3.2¡ó)
¡¡°°²½³Ø¹©¶È <7928> [Åì¾Ú£Ó]¤¬ÂçÉýÂ³¿¡£13Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢26Ç¯8·î´üÂè1»ÍÈ¾´ü¡Ê9-11·î¡Ë¤ÎÏ¢·ë·è»»¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Çä¾å¹â¤¬23²¯2500Ëü±ß¡ÊÁ°Ç¯Æ±´üÈæ1.2¡óÁý¡Ë¡¢±Ä¶ÈÂ»±×¤¬3400Ëü±ß¤Î¹õ»ú¡ÊÁ°Ç¯Æ±´ü¤Ï2700Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¡¢ºÇ½ªÂ»±×¤¬3500Ëü±ß¤Î¹õ»ú¡ÊÆ±600Ëü±ß¤ÎÀÖ»ú¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£Æ±»þ¤Ë¼èÆÀÁí¿ô10Ëü³ô¡Ê¼«¸Ê³ô¼°¤ò½ü¤¯È¯¹ÔºÑ¤ß³ô¼°Áí¿ô¤Î3.20¡ó¡Ë¡¢¼èÆÀÁí³Û5990Ëü±ß¤ò¾å¸Â¤È¤¹¤ë¼«¼Ò³ôÇã¤¤¤òÅìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¡ÊToSTNeT-3¡Ë¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤È³«¼¨¡£¶È¶·¤È»ñËÜ¸úÎ¨¤Î¸þ¾å¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹¥´¶¤·¤¿Çã¤¤¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°°²½³Ø¤Ïº£´ü¤«¤é¼«Æ°¼ÖÉôÉÊ¤Î¿·À½ÉÊ¤Î½Ð²Ù¤ò»Ï¤á¤¿¡£Æ±À½ÉÊ¤ÎÇä¾å¶â³Û¤Ï½¾ÍèÉÊ¤ò²¼²ó¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢À½Â¤¥³¥¹¥È¤ÎÄã¸º¤Ê¤É¤Ë¤è¤êÍø±×Î¨¤¬²þÁ±¤·¤¿¡£½¾ÍèÉÊ¤ÎÎÌ»º½Ð²Ù¤Ï11·î¤Ë½ªÎ»¤·¤¿¡£9-11·î´ü¤Î±Ä¶ÈÍø±×¤Î¿ÊÄ½Î¨¤ÏÄÌ´ü·×²è¡Ê4000Ëü±ß¡Ë¤ËÂÐ¤·´û¤Ë85¡ó¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÄÌ´ü·×²è¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£Åì¾Ú¤Î¼«¸Ê³ô¼°Î©²ñ³°ÇãÉÕ¼è°ú¾ðÊó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢°°²½³Ø¤Ï14Æü¤Ë10Ëü³ô¤ò1³ô599±ß¤ÇÇã¤¤ÉÕ¤±¤¿¡£
¢£¥¥ä¥Î¥ó <7751> ¡¡4,822±ß¡¡(+98±ß¡¢+2.1¡ó)
¡¡¥¥ä¥Î¥ó <7751> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3ÆüÂ³¿¡£13Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢ÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¤¿¥¤¥ó¥¯¥¸¥§¥Ã¥ÈÊý¼°¤Ç¥ì¥¸¥¹¥È¡Ê¼ù»é¡Ë¤òÅÉÉÛ¤·¤¿¥¦¥¨¥Ïー¤Ë²óÏ©¥Ñ¥¿ー¥ó¤ò¹ï¤ß¹þ¤ó¤À¥Þ¥¹¥¯¡Ê·¿¡Ë¤ò¥Ï¥ó¥³¤Î¤è¤¦¤Ë²¡¤·Åö¤Æ¤Æ²óÏ©¤òÅ¾¼Ì¤¹¤ëµ»½Ñ¤ò±þÍÑ¤·¤Æ¡¢¥¦¥¨¥Ïー¤òÊ¿Ã³²½¤¹¤ë¿·µ»½Ñ¤ò³«È¯¤·¡¢À¤³¦¤Ç½é¤á¤Æ¼ÂÍÑ²½¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤¤Ç¤Ï¡¢À®Ëì¤äÇÛÀþ¤Ê¤É¤Î¹©Äø¤ò½Å¤Í¤ëÃæ¤ÇÀ¸¤¸¤ë¥¦¥¨¥ÏーÉ½ÌÌ¤Î±úÆÌ¤ò¶Ñ°ì¤ËÀ°¤¨¤ëÊ¿Ã³²½¹©Äø¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¡¢ÆÃ¤ËÈùºÙ²½¤ä3D²½¤¬¿Ê¤àÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¨¥ÏーÉ½ÌÌ¤Î¤ï¤º¤«¤Ê±úÆÌ¤¬ÊâÎ±¤Þ¤ê¤äÀ¸»ºÀ¤ËÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Ç¤Ïº£²ó³«È¯¤·¤¿¿·µ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¦¥¨¥ÏーÉ½ÌÌ¤Î±úÆÌ¤ò5¥Ê¥Î¡Ê¥Ê¥Î¤Ï10²¯Ê¬¤Î1¡Ë¥áー¥È¥ë°Ê²¼¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊâÎ±¤Þ¤ê²þÁ±¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢27Ç¯Ãæ¤ÎÀ½ÉÊ²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¥Èー¥Ûー <8142> ¡¡4,010±ß¡¡(+65±ß¡¢+1.7¡ó)
¡¡¥Èー¥Ûー <8142> [Åì¾Ú£Ð]¤¬3Æü¤Ö¤êÈ¿È¯¡£13Æü¤Î¼è°ú½ªÎ»¸å¤Ë¡¢1·î31Æü¤ò´ð½àÆü¤È¤·¤Æ1³ô¤ò3³ô¤Ë³ô¼°Ê¬³ä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤¬¹¥ºàÎÁ»ë¤µ¤ì¤¿¡£Åê»ñÃ±°ÌÅö¤¿¤ê¤Î¶â³Û¤ò°ú¤²¼¤²¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åê»ñ²È¤¬¤è¤êÅê»ñ¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÀ°¤¨¡¢³ô¼°¤Î¹¹¤Ê¤ëÎ®Æ°À¤Î¸þ¾å¤ÈÅê»ñ²ÈÁØ¤Î³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÅª¤È¤¤¤¦¡£Æ±»þ¤Ë¡¢´ûÂ¸³ô¼ç¤Ë¤è¤ë141Ëü3400³ô¤ÎÇä¤ê½Ð¤·¤ò¹Ô¤¦¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Çä½Ð²Á³Ê¤Ï1·î21Æü¤«¤é23Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë·èÄê¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢¼õ¤±ÅÏ¤·´üÆü¤Ï²Á³Ê·èÄêÆü¤Î3±Ä¶ÈÆü¸å¡£³ô¼°¤ÎÎ®Æ°À¤Î¸þ¾åµÚ¤Ó¸Ä¿ÍÅê»ñ²È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿³ô¼çÁØ¤Î¹¹¤Ê¤ë³ÈÂç¤ò¿Þ¤ë¤³¤È¤¬ÁÀ¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢¨14Æü¤Î¾å¾ºÎ¨¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÌÃÊÁ¤ò³ô²ÁÊÑÆ°Í×°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿ºàÎÁ¤È¤È¤â¤ËÈ´¿è¡£