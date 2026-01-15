¼ãÄÐÀé²Æ¡¡·»¤¬Í§¿Í¤äÆ±Î½¤Ë¡ÖËå¤¬¼ãÄÐÀé²Æ¡×¤È¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¥ï¥±¡¡Ä¾ÀÜ¡Ö²¿¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î?¡×Ê¹¤¤¤¿·ë²Ì¤Ï¡Ä
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼ãÄÐÀé²Æ¡Ê41¡Ë¤¬14Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£·»¤¬¼þ°Ï¤ËËå¤¬¼ãÄÐ¤À¤È¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥È¡¼¥¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÄ¹½÷¡õËö¤Ã»Ò¡¡À¸¤Þ¤ì½ç¤ÇÂç·ãÏÀ¡×¡£Ä¹½÷¡¢Ëö¤Ã»Ò¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¥á¥ê¥Ã¥È¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥È¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡MC¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¡Ö¼ãÄÐ¤Ï¤ª·»¤µ¤ó¤ÈÃçÎÉ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤Î?¡×¤È·»ËåÃç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¡Ö»ä¤ÏÃçÎÉ¤¤¤Ä¤â¤ê¡×¤È¤·¤¿¡£¤À¤¬¡Ö¤¦¤Á¤Î·»¤Ï»ä¤¬¤³¤¦¤¤¤¦»Å»ö¤·¤Æ¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ï¼þ¤ê¤Ë¤Ï°ìÀÚ¸À¤ï¤Ê¤¤¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¼þ°Ï¤Ë¡ÖËå¤¬¼ãÄÐÀé²Æ¡×¤À¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö¤³¤³2¡¢3Ç¯Á°¤Ë½é¤á¤ÆÍ§Ã£¤È¤«Æ±Î½¤Ë¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Ý¤¤¡×¤È¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Þ¤Ç±£¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¡Ö·ë¹½¡¢·»¤Ï¸¤¤¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤º¤Ã¤ÈÆ¬¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤¤¤¤¤È¤³¡Ê³Ø¹»¡Ë¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ç¡¢Ëå¤¬¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤Æ¤ë¤Î¤¬·ù¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â·»¤¬¤Ò¤¿±£¤·¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡ÖÉáÄÌ¤Ëµ¿Ìä¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¡£²¿¤Ç¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î?¤Ã¤Æ¡×¤È¼ãÄÐ¼«¿È¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡Ö¤³¤Î´Öµ¢¤Ã¤¿»þ¤Ë¡È²¿¤Ç»ä¤Î¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Î?¡É¤Ã¤Æ¡×¤È·»¤ËÄ¾ÀÜÊ¹¤¯¤È¡Ö¤¨?¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¥Ð¥«¤À¤«¤é¤À¤è¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡¤³¤Î·»¤Î²óÅú¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÂç¾Ð¤¤¡£¼ãÄÐ¤Ï¡ÖÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ª¸ß¤¤¡£¤Ç¡¢¸À¤¨¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£