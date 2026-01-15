°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¡¡µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤Ï¼«Ëý¤ÎÀèÇÚ¡Ö1²ó¤À¤±Ë«¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡TBS¤Î30Ç¯¸åÇÚ¤Ë¤¢¤¿¤ë°Â½»¿Â°ìÏº¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ê52¡Ë¤ÏÄ«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖTHE¡¡TIME¡¤¡×¤Ç¡ÖÀèÇÚ¤Ëµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ï¼«Ëý¡×¤È·É°Õ¤òÉ½¤·¤¿¡£°Â½»¥¢¥Ê¤Ïµ×ÊÆ¤µ¤ó¤¬¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤·¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¡Ê1975¡Á86Ç¯¡Ë¤Î¥ê¥á¡¼¥¯ÈÇ¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¤Ô¤Ã¤¿¤ó¤³¥«¥ó¡¦¥«¥ó¡×¡Ê03¡Á21Ç¯¡Ë¤Î»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀ¨¤µ¤ò¡ÖÍ½Äê¤Î¥×¥é¥ó¤«¤é³°¤ì¤Æ¡¢¾¯¤·°ÕÃÏ°¤Ê¥¨¥¹¥×¥ê¤òÍø¤«¤»¤ÆËÜ¼Á¤ËÇ÷¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡ÖÊüÁ÷¶É¤ÎÍýÁÛ¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¤È¤â¾Î¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö°ì¸ÀÊ¸¶ç¤â¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¸åÇÚ¤Î»Å»ö¤òË«¤á¤Ê¤¤¡×¤È²óÁÛ¡£¤À¤¬¡¢ÆâÍÆ¤ÏÈëÌ©¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö1²ó¤À¤±Ë«¤á¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸Ø¤é¤·¤²¤ÊÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£