¡¡¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼S2Ãå¥Ó¥Ã¥°¥«¥ì¥ó¥ë¡¼¥Õ¡ÊÌÆ¡áËÙÆâ¡Ë¤Ï¾¾²¬¤È¤Î¥³¥ó¥Ó·ÑÂ³¤Çºù²Ö¾Þ¡Ê4·î12Æü¡¢ºå¿À¡Ë¤ËÄ¾¹Ô¡£
¡¡3ºÐ1¾¡¥¯¥é¥¹1Ãå¥Æ¥¤¥¨¥à¥µ¥ó¥ì¡¼¥ô¡Ê²´¡á²ÏÅè¡Ë¤Ï±¦Üö¹ü¡Ê¤È¤¦¤³¤Ä¡Ë±ó°ÌÃ¼¹üÀÞ¤òÈ¯¾É¤·¤¿¤¿¤á¥Ö¥ë¡¼¥Ð¡¼¥ÉC¡Ê21Æü¡¢Á¥¶¶¡Ë¤ò²óÈò¤¹¤ë¡£¡ÖÈ¾Ç¯¤°¤é¤¤¤«¤«¤ë¸«¹þ¤ß¡£¤¤¤¤µÙÍÜ¤Ë¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¤È²ÏÅè»Õ¡£
¡¡Åìµþ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ2ºÐS2Ãå¥¾¥í¥¢¥¹¥È¥í¡Ê²´¡áµÜÅÄ¡Ë¤Ï¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¡Ê2·î15Æü¡¢Åìµþ¡Ë¡¢ÌïÀ¸¾Þ¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈµÇ°¡Ê3·î8Æü¡¢Ãæ»³¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ò¸¡Æ¤¡£¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½¡£
¡¡¥Ù¥´¥Ë¥¢¾Þ1Ãå¥É¥ê¡¼¥à¥³¥¢¡ÊÌÆ¡áÇë¸¶¡Ë¤Ï¥¯¥¤¡¼¥óC¡Ê2·î14Æü¡¢Åìµþ¡Ë¤Ø¡£¼ÒÂæ¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¤¬È¯É½¡£
¡¡µþÅÔÌ¤¾¡Íø¾¡¤Á¥¬¥¦¥Ç¥£¡Ê²´¡á¾åÂ¼¡Ë¤Ï¤¹¤ß¤ìS¡Ê2·î21Æü¡¢ºå¿À¡Ë¡£
¡¡Åìµþ¿·ÇÏ¾¡¤Á¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¥Í¥¤¥Ó¡¼¡Ê²´¡á¾¾±Ê´´¡Ë¤Ï¥»¥ó¥È¥Ý¡¼¥ê¥¢¾Þ¡Ê2·î1Æü¡¢Åìµþ¡Ë¡£