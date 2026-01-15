¹üÀÞÈ½ÌÀ¤Ç¶ÛµÞ¼ê½Ñ¡Ä¥¥ó¥°¥º¥½¡¼¥É¸½ÌòÂ³¹Ô¡¢¼ï²´ÇÏÆþ¤ê1Ç¯¥¹¥é¥¤¥É
¡¡ºòÇ¯ÅìµþÂç¾ÞÅµ4Ãå¸å¡¢º¸Á°µÓ¤ÎÂè1»Ø¹ü¹üÀÞ¤¬È½ÌÀ¤·¡¢Âç¤ß¤½¤«¤Ë·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¿ÇÎÅ½ê¤Ç¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¥¥ó¥°¥º¥½¡¼¥É¡Ê²´7¡á»ûÅç¡Ë¤Ï¸½ÌòÂ³¹Ô¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£14Æü¡¢¥æ¥Ë¥ª¥ó¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½¡£JBC¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê11·î3Æü¡¢¶âÂô¡Ë¤ÇÉüµ¢¤·¡¢ÅìµþÂç¾ÞÅµ¡Ê12·î29Æü¡¢Âç°æ¡Ë¤òÌÜÉ¸¤ËÄ´À°¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¥×¥é¥ó¤¬ÍÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Àµ¼°¤ËÁ´¼£9¥«·î¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢½Ñ¸å¤Î·Ð²á¤Ï¤¹¤³¤Ö¤ë½çÄ´¤Ç½Ã°å»Õ¤â¶Ã¤¯¤è¤¦¤Ê²óÉüÎÏ¤Î¹â¤µ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡¢¤È¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÊó¹ð¡£¤³¤ÎÆü¡¢Æ±¿ÇÎÅ½ê¤ÎÆþ±¡ÇÏË¼¤òÂà±¡¤·¡¢·ªÅì¥È¥ì¥»¥ó¤«¤éµþÅÔÉÜ¤Î±§¼£ÅÄ¸¶Í¥½Ù¥¹¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÊüËÒ¤Ø¡£
¡¡Jpn12¾¡¤Î¼ÂÀÓÇÏ¡£¼ï²´ÇÏÆþ¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¸½¾õ¡¢¶¡ÍÑ¤¬¼ïÉÕ¤±¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾¤Ë¤º¤ì¹þ¤à¸«ÄÌ¤·¤Ç¡¢ÍèÇ¯¤Î¥¹¥¿¥Ã¥É¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÇó¡Ê¤Ï¤¯¡Ë¤òÉÕ¤±¤¿¤¤°Õ¸þ¤â¤¢¤ê¡¢1Ç¯¥¹¥é¥¤¥É¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£