¥É¥Ð¥¤¹ñºÝ¶¥Áö¡¡¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É5Æ¬¤¬Í½È÷ÅÐÏ¿
¡¡ºòÇ¯Å·¹Ä¾Þ¡¦½©¤òÀ©¤·¡¢Á°Áö¥¸¥ã¥Ñ¥óC¤Ç2Ãå¤Î¥Þ¥¹¥«¥ì¡¼¥É¥Ü¡¼¥ë¡Ê²´4¡á¼êÄÍµ×¡Ë¤¬¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ê3·î28Æü¡¢¥á¥¤¥À¥ó¡Ë¤È¥É¥Ð¥¤¥¿¡¼¥Õ¡ÊÆ±¡Ë¤ËÍ½È÷ÅÐÏ¿¤·¤¿¡£14Æü¡¢¼ÒÂæ¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½¡£Íâ½µ¤ÎÂçºåÇÕ¡Ê4·î5Æü¡¢ºå¿À¡Ë¤ò´Þ¤á¤Æ¼¡Áö¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯°ÂÅÄµÇ°¡¢¥Þ¥¤¥ëCS¤òÀ©¤·¤¿¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡Ê²´5¡á¹âÌî¡Ë¤¬¥É¥Ð¥¤¥¿¡¼¥Õ¤ËÍ½È÷ÅÐÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤âÆ±¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½¡£Áª½Ð¤µ¤ì¤¿ºÝ¤ËÇÏ¤Î¾õÂÖ¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤±¤ì¤Ð¾·ÂÔ¤ò¼õÂú¤·¡¢½ÐÁö¤òÌÜ»Ø¤¹Êý¿Ë¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÍÇÏµÇ°4Ãå¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¡ÊÌÆ5¡áÌÚÂ¼¡Ë¤Ï¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ËÍ½È÷ÅÐÏ¿¤·¤¿¡£¥µ¥ó¥Ç¡¼¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½¡£¹á¹Á¥ô¥¡¡¼¥º10Ãå¤ÎµÆ²Ö¾ÞÇÏ¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¡Ê²´5¡áÉð°æ¡Ë¤Ï¥É¥Ð¥¤¥·¡¼¥Þ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡¢¥É¥Ð¥¤¥¿¡¼¥Õ¤ËÍ½È÷ÅÐÏ¿¤·¤¿¡£¥·¥ë¥¯¥Û¡¼¥¹¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½¡£ÉðÂ¢ÌîS2Ãå¸å¡¢Ï¢ÇÆ¤¬·ü¤«¤ë¥Õ¥§¥Ö¥é¥ê¡¼S¡Ê2·î22Æü¡¢Åìµþ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°Ãæ¤Î¥³¥¹¥¿¥Î¥ô¥¡¡Ê²´6¡áÌÚÂ¼¡Ë¤ÏÆ±¤¸¤¯¥É¥Ð¥¤¥ï¡¼¥ë¥ÉC¥Ç¡¼¤Î¥´¥É¥ë¥Õ¥£¥ó¥Þ¥¤¥ë¤ËÍ½È÷ÅÐÏ¿¡£¼ÒÂæ¥°¥ë¡¼¥×¥ª¡¼¥Ê¡¼¥º¤¬È¯É½¤·¤¿¡£