¡¡¢¡¥µ¥¦¥¸¡õ¥«¥¿¡¼¥ëÆ°¸þ¡¡¥«¥Ú¥éS15Ãå¥É¥ó¥¢¥ß¥Æ¥£¥¨¡Ê²´6¡áº£Ìî¡Ë¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥ê¥ä¥É¥À¡¼¥È¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡Ê2·î14Æü¡¢¥¥ó¥°¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸¡¼¥º¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¾·ÂÔ¤ò¼õÂú¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥¤¥ó¥»¥Á¥¢SÇÆ¼Ô¥í¥Ã¥¯¥¿¡¼¥ß¥¬¥ó¡Ê²´3¡áÀÐºä¡Ë¤Ï¥µ¥¦¥¸¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊÆ±¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤¬µ÷Î¥Å¬À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¾·ÂÔ¤ò¼Âà¤·¡¢UAE¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ê3·î28Æü¡¢¥á¥¤¥À¥ó¡Ë¤òÌÜ»Ø¤¹¡£14Æü¡¢¥¥ã¥í¥Ã¥È¥¯¥é¥Ö¤¬È¯É½¡£
¡¡°ìºòÇ¯¡õºòÇ¯¥¢¥ß¡¼¥ë¥È¥í¥Õ¥£¡¼3Ãå¤Çº£½µ¤ÎÆü·Ð¿·½ÕÇÕ¤Ë½ÐÁö¤¹¤ë¥µ¥È¥Î¥°¥é¥ó¥Ä¡Ê²´6¡áÍ§Æ»¡Ë¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥óC11Ãå¥Ç¥£¡¼¥×¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡Ê²´8¡áÃÓ¹¾¡Ë¤Ï¥«¥¿¡¼¥ë¤Î¥¢¥ß¡¼¥ë¥È¥í¥Õ¥£¡¼¡Ê2·î14Æü¡¢¥¢¥ë¥é¥¤¥ä¥ó¡Ë¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¾·ÂÔ¤ò¼õÂú¤·¤¿¡£