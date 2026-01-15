¾®µÜ±Ù»Ò¡¡µ×ÊÆ¹¨¤µ¤óÈáÊó¤«¤é°ìÌë¡¡13Ç¯´Ö¥³¥ó¥Ó¡Ä2¿Í¤Î¡ÖÂçËÁ¸±¡×¤Ë´¶¼Õ¡Ö¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¡×
¡¡ÇÙ¤¬¤ó¤Î¤¿¤á1Æü¤Ë»àµî¤·¤¿µ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯81¡Ë¤Îë¾Êó¤«¤é°ìÌëÌÀ¤±¤¿14Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤ÇÌó13Ç¯´Ö¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤À¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¾®µÜ±Ù»Ò¡Ê67¡Ë¤¬¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÄÉÅéÊ¸¤ò½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎSNS¤ÇÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡ë¾Êó¤Ë¿¨¤ì¤¿13Æü¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤¬¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢1Æü¤¿¤Ã¤Æ¤â¡Ö¼Â´¶¤Î¤Ê¤¤¡¢¤³¤ÎÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤â¤Î¤«¡¢ÅÓÊý¤ËÊë¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿´¶¤òÅÇÏª¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò¹þ¤á¤Æ¡Ö±Ù¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¸Æ¤Ð¤ì¤¿½éÂå¥µ¥Ö¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ï¡ÖÂçËÁ¸±¤ò¤´°ì½ï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡1985Ç¯¤ÎÈÖÁÈÎ©¤Á¾å¤²¤«¤éµ×ÊÆ¤µ¤ó¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ê¡¢Åö»þ¤Î¶É¥¢¥Ê¤È¤·¤Æ¤ÏÄÁ¤·¤¤¥¯¡¼¥ë¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ö¤ê¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¡£¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡¢µ×ÊÆ¤µ¤ó¤Ë¡ÖÀ¼¤òÄã¤¯¤·¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÉ¤à¤è¤¦¤Ë¡×¤È»ØÆ³¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÆÉ¤ßÊý¤«¤é¼èºà¤Þ¤Ç»þ¤Ë¸·¤·¤¯¶µ¤¨¤é¤ì¡¢¼«¿È¤Ï¤Î¤Á¤ËÆ±¶É¤ÎÍ¼Êý¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥á¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤ë´ÇÈÄ¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Ë¡£µ×ÊÆ¤µ¤ó¤«¤éÂç¤¤Ê±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿Æü¡¹¤ò¡Ö¸ÀÍÕ¤Ë¿Ô¤¯¤»¤Ê¤¤¤Û¤É¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÅÁ¤¨¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²¿¤¿¤ë¤«¤ò¡¢°ì¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¹¬¤»¤Ê¡¢¤³¤Î¾å¤Ê¤¯¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï2018Ç¯¡¢Ìó20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¶¦±é¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¾Þ¤Î¼ø¾Þ¼°¤Î»Ê²ñ¤À¤Ã¤¿¡£¡Öº£Ç¯¤Ï¥µ¥Ã¥«¡¼WÇÕ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤ß¤ó¤Ê¤Ç´ÑÀï¡¢±þ±ç¤Ç¤¤ë¤«¤È³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤È¤Æ¤â»ÄÇ°¤Ç¤¹¡£»ÄÇ°²á¤®¤Þ¤¹¡×¤È¿´¤ËÂç¤¤Ê·ê¤¬¤¢¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£