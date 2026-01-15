À¾Éð°éÀ®7°Ì¡¦°ÂÆ£¶äÅÎ¤ÏÄ¶¥í¥Þ¥óË¤¡ª¾×·â140¥á¡¼¥È¥ëÃÆ¡ª¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Çµ¬³Ê³°¥Ñ¥ï¡¼¸«¤»¤¿
¡¡Ä¶¥í¥Þ¥óË¤¤À¡ª¡ªÀ¾Éð¤Î°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È7°Ì¡¦°ÂÆ£¶äÅÎ¡Ê¤®¤ó¤È¡Ë³°Ìî¼ê¡Ê22¡á»Í¹ñ¡¦ÆÁÅç¡Ë¤¬14Æü¡¢ºë¶Ì¸©½êÂô»Ô¤ÎµåÃÄ»ÜÀß¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó±Û¤¨¤Î140¥á¡¼¥È¥ëÃÆ¤òÊü¤Ã¤¿¡£Âç³Ø¡¢ÆÈÎ©¥ê¡¼¥°¤Ç¤ÏÅê¼ê¤Ç¡¢¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤òµ¡¤ËÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£1¥á¡¼¥È¥ë98¡¢110¥¥í¤ÎµðÂÎ¤ò¸Ø¤ë±¦¤ÎÂçË¤¤¬¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥Ñ¥ï¡¼¤òÉð´ï¤Ë¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ò¶î¤±¾å¤¬¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¬¥Ã¥·¥ã¡¼¥ó¡ª¡×¡£¾×·â¤ÎÇË²õ²»¤Ë¡¢ÂÇ·â¥±¡¼¥¸¤Î¼þ°Ï¤Ë¤¤¤¿Â¾¤Î¿·¿ÍÁª¼ê¤â»×¤ï¤º¡Ö¤ª¤ª¤Ã¡ª¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£1¥á¡¼¥È¥ë98¡£·²¤òÈ´¤¯µðÂÎ¤ò¸Ø¤ë°ÂÆ£¤Î¥Ð¥Ã¥È¤«¤éÊü¤¿¤ì¤¿ÂÇµå¤Ï¡¢º¸Ãæ´Ö¤Î¥¹¥³¥¢¥Ü¡¼¥É¾åÉô¤Ë¤¢¤ë¡ÖCAR3219FIELD¡×¤Î´ÇÈÄ¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£
¡¡ÇØÈÖ¹æ¡Ö135¡×¤ÎÂçË¤¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢Ãæ·ø¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ò±Û¤¨¤ë¿äÄê140¥á¡¼¥È¥ëÃÆ¤âÈäÏª¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏÄ¹µ÷Î¥Ë¤¡£Âç¤¤¯¿¶¤Ã¤ÆÈô¤Ð¤¹¥¤¥á¡¼¥¸¤ò»ý¤Ã¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ×¤ó¤À¡×¡£¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤Ç½é¤Î²°³°¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¡£»Í¹ñ¡¦ÆÁÅç¤ÎÀèÇÚ¤Ç¤â¤¢¤ë´ß¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¥Ð¥Ã¥È¤Ç·×6ËÜ¤Îºô±Û¤¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£»ë»¡¤·¤¿Ä¬ºêÅ¯Ìé¥·¥Ë¥¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¤Ï¡Öµ¬³Ê³°¤ÎÂÎ¤Î¥Ç¥«¤µ¤À¤·¡ÈÅ·°æ¡É¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£²ÄÇ½À¤Î²ô¡×¤ÈÌÜ¤ò´Ý¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤ÀÌî¼ê¤ò»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ä¡£³ÎÎ¨Åª¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÁ´Á³¡£³ÎÎ¨¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¡×¡£¤½¤Î·ÐÎò¤â¥í¥Þ¥ó¤Î¹á¤ê¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡£¾ëÀ¾¹ñºÝÂç¡¢»Í¹ñ¡¦ÆÁÅç¤Ç¤Ï¡ÖÂÇÀÊ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¼éÈ÷¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈºÇÂ®152¥¥í¤ÎÂç·¿±¦ÏÓ¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·À¾Éð¤ÏÌî¼ê¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¡£¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¸å¤ËÂÇ¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÎý½¬¤òËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¡¢¤Þ¤À3¥«·î¤Û¤É¤·¤«¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¤ÏËèÈÕ9»þ¤Ë¤Ï½¢¿²¡£¿ÈÄ¹¤Ï¾®6»þ¤Î1¥á¡¼¥È¥ë69¤«¤éÃæ2¤Ç1¥á¡¼¥È¥ë89¤Ë¿¤Ó¡¢À®Ä¹ÄË¤Ë¤âÇº¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£Â¤Î¥µ¥¤¥º¤Ï¡Ö·¤¤¬¤Ê¤¯¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶Ã°Û¤Î33¥»¥ó¥Á¤À¡£ÂÇµåÂ®ÅÙ¤ÏÌó180¥¥í¤È¥Ñ¥ï¡¼¤Ï·å³°¤ì¤Ç¡¢¥Ù¥ó¥Á¥×¥ì¥¹¤Ï135¥¥í¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¡£µðÂÎ¤Ê¤¬¤é50¥á¡¼¥È¥ë6ÉÃ0¤Î½ÓÂ¤Ç¡¢¥À¥ó¥¯¥·¥å¡¼¥È¤ò·Ú¡¹¤È·è¤á¤ë¤Ê¤É¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Ï¤º¤Ì¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ´¤ì¤Ï¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¼çË¤¥¸¥ã¥Ã¥¸¡£¡Ö¤¢¤Î¿ÈÄ¹¡Ê2¥á¡¼¥È¥ë1¡Ë¤ÈÂÎ½Å¡Ê127¥¥í¡Ë¤Ç¤¢¤½¤³¤Þ¤ÇÆ°¤±¤ëÁª¼ê¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤â¤½¤³¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡×¤È¾Íè¤Î¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤â»×¤¤ÉÁ¤¯¡£
¡¡¡Ö°ìÈÖ¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¥Û¡¼¥à¥é¥ó²¦¡£¤Þ¤º¤Ï»ÙÇÛ²¼¤Ø¥¢¥Ô¡¼¥ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¡£ºòÇ¯¥É¥é¥Õ¥È¤Ç¤ÏÁ´116¿Í¤Î¤¦¤Á115ÈÖÌÜ¤Î»ØÌ¾¤À¤Ã¤¿¡£À¾Éð¤Ç¤Ï¥É¥é¥Õ¥È³°¤ÇÆþÃÄ¤·¡¢Åê¼ê¤«¤éÌî¼ê¤ËÅ¾¸þ¤·¤ÆÄÌ»»437ËÜÎÝÂÇ¤ÎÂçÂÇ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿½©»³¹¬Æó¤Î»Ñ¤È¥À¥Ö¤ë¡£°ÂÆ£¶äÅÎ¡£Ä¶¥í¥Þ¥óË¤¤È¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÌ¾Á°¤ò³Ð¤¨¤Æ¤ª¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡£¡ÊÎëÌÚ¡¡¾¡Ì¦¡Ë
¡¡¡Ôµå³¦¤Î¼ç¤Ê¥í¥Þ¥óË¤¡Õ
¡¡¢§¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦½©¹Í¥¿Í¡Ê23¡á³°Ìî¼ê¡Ë¸½ÌòÆüËÜÁª¼êºÇÄ¹¿È¤ò¸Ø¤ê23Ç¯¤Ë10ËÜÎÝÂÇ¡£2¥á¡¼¥È¥ë¡¢100¥¥í¡£
¡¡¢§ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦Í±òÄ¾µ±¡Ê22¡áÆâÌî¼ê¡Ëºòµ¨¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó2´§¡ÊÂÇÎ¨.306¡¢18ËÜÎÝÂÇ¡Ë¤Ç½ÓÂ¶¯¸ª¤â¡£1¥á¡¼¥È¥ë85¡¢100¥¥í¡£
¡¡¢§³ÚÅ·¡¦YG°ÂÅÄ¡Ê25¡áÊá¼ê¡Ë¾¾°æ½¨´î»÷¤Î¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¤Ï¡ÖÍªÇÏ¥´¥¸¥é¡×¤Î°ÕÌ£¤ÎYG°ÂÅÄ¤ËÅÐÏ¿Ì¾ÊÑ¹¹¡£1¥á¡¼¥È¥ë85¡¢105¥¥í¡£
¡¡¢§À¾Éð¡¦Â¼ÅÄÎç²»¡Ê24¡áÆâÌî¼ê¡Ëºòµ¨¥×¥í½é¥¢¡¼¥Á´Þ¤à2ËÜÎÝÂÇ¤È³«²Ö¤ÎÍ½´¶¡£1¥á¡¼¥È¥ë97¡¢112¥¥í¡£
¡¡¢§µð¿Í¡¦¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡Ê26¡áÆâÌî¼ê¡Ëºòµ¨¤È¤â¤Ë12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤ÎÂÇµåÂ®ÅÙ191.8¥¥í¡¢Èôµ÷Î¥146.6¥á¡¼¥È¥ë¥Þ¡¼¥¯¤·11ËÜÎÝÂÇ¡£1¥á¡¼¥È¥ë89¡¢123¥¥í¡£
¡¡¢§ÃæÆü¡¦ÀÐÀî¹·Ìï¡Ê24¡áÆâÌî¼ê¡Ëºòµ¨³«Ëë4ÈÖ¤âÉÔ¿¶¤Ç22»î¹ç¡¢1ËÜÎÝÂÇ»ß¤Þ¤ê¡£1¥á¡¼¥È¥ë86¡¢100¥¥í¡£
¡¡¡þ°ÂÆ£¡¡¶äÅÎ¡Ê¤¢¤ó¤É¤¦¡¦¤®¤ó¤È¡Ë2003Ç¯¡ÊÊ¿15¡Ë2·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°¦ÃÎ¸©½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£µý±É¤Ç¤ÏÅê¼ê·óÌî¼ê¤Ç¹â¹»ÄÌ»»2ËÜÎÝÂÇ¡£¾ëÀ¾¹ñºÝÂç¤Ç¤ÏÅê¼ê¤ËÀìÇ°¤·¡¢4Ç¯»þ¤Ë¤ÏÀ¾Éð3·³¤È¤ÎÎý½¬»î¹ç¤Ë¤âÅÐÈÄ¤·¤¿¡£¥×¥í»ÖË¾ÆÏ¤ò½Ð¤¹¤â¥É¥é¥Õ¥È»ØÌ¾¤¬¤Ê¤¯¡¢»Í¹ñ¡¦ÆÁÅç¤Ë¿Ê¤ßºòµ¨¤Ï6»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¤Æ1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨1.29¡£1¥á¡¼¥È¥ë98¡¢110¥¥í¡¢±¦Åê¤²±¦ÂÇ¤Á¡£