¡Ú¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡Û¾®Ìî¸÷´õ¡¡Êì¤È4Ç¯Á°¤ÎÀã¿«¤ò¡¡2ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ¤Ø¡Ö°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¸ÝÉñ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿
¡¡2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤ò¡¢¿Æ¤Ï¤É¤¦»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£º£²ó¤Ï¸ÞÎØ¥¤¥ä¡¼¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¡Ê24¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤È¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡ÊHP¡Ë½÷»Ò¤Î¾®Ìî¸÷´õ¡Ê21¡á¥Ð¡¼¥È¥ó¡Ë¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Æ»Ò¤ÎÊâ¤ß¤È»×¤¤¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¡ÇÈÂ¿Ìî»íºÚ¡Ë
¡¡4Ç¯Á°¡¢¼ÂÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤ì¤º½é¸ÞÎØ¤ò9°Ì¤Ç½ª¤¨¤¿¸÷´õ¡£Ì¼¤Î¿ÊÂà¤Î³ëÆ£¤ò¡¢Êì¤ÎÀÅ·Ã¤µ¤ó¤ÏÆþ±¡Àè¤«¤éÅÅÏÃ¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤¿¡£¸òÄÌ»ö¸Î¤Ç±¦Â¤ò¼ê½Ñ¤·¡¢1¥«·îÈ¾Æþ±¡¡£¶¥µ»¤Ë±Æ¶Á¤¬½Ð¤Ì¤è¤¦Ì¼¤Ë¤ÏÆâÄêÁ°¤«¤éËÜÈÖ¸å¤Þ¤Ç¤Ò¤¿±£¤·¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯ÌÀ¤«¤·¤¿¸å¡¢¡Ö¥Þ¥Þ¤â¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤«¤é°ì½ï¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¡×¤È¸ÝÉñ¤·¡¢º£¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¸÷´õ¤Î³èÌö¤ÏÊì¤Ê¤¯¤·¤Æ¸ì¤ì¤Ê¤¤¡£6ºÐÌÜÁ°¤Î10Ç¯2·î¡¢¥½¥Õ¥¡¤Ç¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤ÎHP¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿Ì¼¤Ï¡Ö»ä¤³¤ì¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È½Ð¾ì¤òÀë¸À¤·¤¿¡£
¡¡2³ØÇ¯¾å¤Î»Ð¤ÈÄÌ¤Ã¤¿¿ÀÆàÀî¸©¤Î²°Æâ¥²¥ì¥ó¥Ç¡Ö¥¹¥Î¡¼¥ô¥¡¹Â¤Î¸ý¡×¤Þ¤Ç¤Ï¡¢ºë¶Ì¸©¤Î¼«Âð¤«¤éº®¤à¤ÈÊÒÆ»2»þ´ÖÄ¶¡£ÅÚÆü¤ä²ÆµÙ¤ß¤ÏÌó12»þ´ÖÎý½¬¤¹¤ë»ÐËå¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Êì¤Ï·×6¿©¤ÎÊÛÅö¤òºî¤êÄ«ÈÕ¼Ö¤Ç2±ýÉü¤·¤Ê¤¬¤éÆüÃæ¤Ï½¢¶È¤·¤¿¡£¡ÖËèÆü¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡×»Ñ¤ÇÊ³µ¯¤Ç¤¤¿¡£¶¥µ»Æü¤Ï¥¥Ã¥Á¥ó¤Î°ì³Ñ¤Ë¡ÊÆîÊÆ¡Ë¥¢¥ó¥Ç¥¹ÃÏÊý¤ÎÊ¡¤Î¿À¡¦¥¨¥±¥³¿Í·Á¤Ê¤É¤Î¤ª¼é¤ê¥°¥Ã¥º¤òÃÖ¤¤¤Æµ§¤ë¡£¤½¤Î¿ô¤Ï30¼ïÎà¤òÄ¶¤¨¤ë¡£
¡¡4Ç¯¸å¤Î¸½ºß¡¢¸÷´õ¤ÏWÇÕÂè4Àï¡ÊÊÆ¥³¥í¥é¥É½£¡Ë¤ÇÂÔË¾¤Îº£µ¨½éÍ¥¾¡¤òµó¤²¡¢2ÅÙÌÜ¤ÎÂåÉ½Æþ¤ê¤¬³Î¼Â¡£Á°²óÂç²ñ¤ÎÎÞ¤ò»×¤¤¡¢Êì¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¤¤¤É½¾ð¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢·ë²Ì¤Ï²¿°Ì¤Ç¤¢¤ì¤¤¤¤¡×¡£º£ÅÙ¤Ï¼«Âð¤«¤éÀÅ¤«¤Ë°¦Ì¼¤Î¾Ð´é¤ò¸«¼é¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡£
¡¡¡þ¾®Ìî¡¡¸÷´õ¡Ê¤ª¤Î¡¦¤ß¤Ä¤¡Ë2004Ç¯¡ÊÊ¿16¡Ë3·î5ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ºë¶Ì¸©½Ð¿È¤Î21ºÐ¡£5ºÐ¤Ç¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢¾®³Ø¹»»þÂå¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¤ò³«»Ï¡£18¡¢19Ç¯¤Î¥¸¥å¥Ë¥¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¡¢20Ç¯¤Î¥æ¡¼¥¹¸ÞÎØ¤òÀ©ÇÆ¤·ÂæÆ¬¡£21Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢6°Ì¡¢22Ç¯ËÌµþ¸ÞÎØ¤Ï9°Ì¡£23Ç¯1·î¤ËWÇÕ½é¾¡Íø¤òµó¤²¡¢ÄÌ»»7¾¡¡£ºòÇ¯3·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ï3°Ì¡£¸½ºß¡¢ÁáÂç4Ç¯ºß³ØÃæ¤Ç4·î¤ËINPEXÆþ¼ÒÍ½Äê¡£½êÂ°¤Ï¥Ð¡¼¥È¥ó¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¥¹¥¿¥ó¥¹¡£1¥á¡¼¥È¥ë54¡£