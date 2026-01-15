¡Ú¥¸¥ã¥ó¥×¡ÛÆó³¬Æ²Ï¡¡¡Éã»ÒÆóÂå¤ÇÆüËÜÂåÉ½¡¡¾®2¤ÎÂÎ¸³²ñ¤¬Å¾µ¡¡¢3ÅÙ¶¥µ»¤ò¤ä¤á¤«¤±¤¿¤³¤È¤â¡Ä
¡¡2·î¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤ò¡¢¿Æ¤Ï¤É¤¦»Ù¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤«¡£º£²ó¤Ï¸ÞÎØ¥¤¥ä¡¼¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê¡¢°ìµ¤¤ËÃíÌÜÅÙ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×ÃË»Ò¤ÎÆó³¬Æ²Ï¡¡Ê24¡áÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¡Ë¤È¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¦¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×¡ÊHP¡Ë½÷»Ò¤Î¾®Ìî¸÷´õ¡Ê21¡á¥Ð¡¼¥È¥ó¡Ë¤ò¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¿Æ»Ò¤ÎÊâ¤ß¤È»×¤¤¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦¹½À®¡¡ÇÈÂ¿Ìî»íºÚ¡Ë
¡¡Ï¡¤¬¥¸¥ã¥ó¥×¤ò»Ï¤á¤¿Æü¤Î²ñÏÃ¤ò¡¢Éã¤Î³Ø¤µ¤ó¡Ê59¡Ë¤ÏÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÎ¸³²ñ¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤Ã¤¿¾®2¤ÎÅß¤À¤Ã¤¿¡£¾®1¤«¤éÄÌ¤Ã¤¿´ï³£ÂÎÁà¶µ¼¼¤Ç¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Î½¬ÆÀ¤ÎÁá¤µ¤æ¤¨¤Ë¼þ°Ï¤È¤Îµ÷Î¥¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿Â©»Ò¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬°ì½ï¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëÀ¤³¦¤ËÍÏ¤±¹þ¤ß¡ÖËÍ¡¢¤ä¤ë¡ª¡ÊÂÎÁà¤è¤ê¡Ë¥¸¥ã¥ó¥×¤ò¼è¤ë¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¡£³Ø¤µ¤ó¤Ï¸À¤Ã¤¿¡£¡ÖÀäÂÐ¤Ë³¤³°¤Ë¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤ËÉã¤µ¤ó¶µ¤¨¤ë¤«¤é¤Ê¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê´Å¤¯¤Ê¤¤¤«¤é¤Ê¡£¤½¤ì¤Ç¤â¤¤¤¤¤«¡©¡×¡£Ï¡¤Ï¡Ö¤ä¤ë¡ª¡×¤ÈÂ¨Åú¤·¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤âÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¸¥ã¥ó¥Ñ¡¼¤À¤Ã¤¿³Ø¤µ¤ó¤Ï¡¢¾®5¤Î¤È¤¤Ë½é¤á¤ÆÃÏ¸µ¤ÎËÌ³¤Æ»°°Àî»Ô¤ÇËÜÊª¤Î¥¸¥ã¥ó¥×Âæ¤òÈô¤ó¤À¡£Åö»þ¤Ï»ØÆ³¼Ô¤Ï¤ª¤é¤º¡¢·Ð¸³¼Ô¤¬¶µ¤¨¹ç¤¦´Ä¶¤À¤Ã¤¿¡£Äã³ØÇ¯¤«¤éËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤á¤ì¤Ð¤Ê¤ª¤µ¤éÀ¤³¦¤Ë¡Ö¹Ô¤±¤ë¡×¤È³Î¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ãæ3¤Þ¤ÇËèÆü¡¢¼«Âð¤Ç¤Î¥¹¥¯¥ï¥Ã¥È¥¸¥ã¥ó¥×¡¢¥Ð¡¼¥Ô¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡¢Ê¢¶Ú¤Ê¤É¤ÎÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò²Ý¤·¤¿¡£Â¿Ë»¤Ê»Å»ö¤ÎËµ¤é¤ÇÍ£°ì¡¢»³¤Ë¹Ô¤±¤ëÆüÍËÆü¤ÏÁ÷·Þ¤Î¼ÖÃæ¤âÌµÂÌ¤Ë¤»¤º¡¢À¤³¦¤Î°ìÎ®Áª¼ê¤Î±ÇÁü¤òÎ®¤·¤Æ2¿Í¤Ç¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¹â¤á¤¿¡£
¡¡Ï¡¤Ï²áµî3ÅÙ¡¢¶¥µ»¤ò¤ä¤á¤«¤±¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£1ÅÙÌÜ¤Ï²¼Àî¾¦Æþ³ØÁ°¡£ÉÔ¹ç³Ê¤Ê¤é¤ä¤á¤ëÁªÂò»è¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£2ÅÙÌÜ¤Ï¹â3»þ¤ËWÇÕ½Ð¾ì¤Ê¤ÉÀ¤Âå¤ÎÀèÆ¬¤òÁö¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¼Â¶ÈÃÄ¤«¤éÀ¼¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¡£3ÅÙÌÜ¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç³Ø¶È¤È¤ÎÎ¾Î©¤¬Æñ¤·¤¯¡¢Åì³¤Âç¤òÂà³Ø¤·¤¿¸å¡£ÅÄ¿¢¤¨¤Ê¤É¤Ç³èÆ°Èñ¤ò²Ô¤°À¸³è¤¬Ìó1Ç¯Â³¤¡¢°úÂàÀ£Á°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖÀäÂÐÀ¤³¦¤Ë½Ð¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È°ú¤Î±¤á¤ë¤Ù¤¯Æ°¤¤¤¿¤Î¤Ï³Ø¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¡£Âç³Ø»þÂå¤ÎÀèÇÚ¤È¤Î±ï¤â¤¢¤ê¡¢¸½½êÂ°¤ÎÆüËÜ¥Ó¡¼¥ë¤ÎÆâÅÄÌÐ¼ÒÄ¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢2¿Í¤ÇÅìµþ¤ÎËÜ¼Ò¤ËÉë¤¤¤Æ·ÀÌó¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡Ï¡¤Ï¡¢Êì¡¦ÈþÊæ»Ò¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤ÎÉã¡¢Íº°ì¤µ¤ó¡Ê87¡Ë¤¬Ì¾ÉÕ¤±¿Æ¡£Ï¡¡Ê¥Ï¥¹¡Ë¤ÏÅ¥¤ÎÃæ¤«¤éÀ¶Î÷¤Ê²Ö¤òºé¤«¤»¤ë¡£³Ø¤µ¤ó¤Ï¸À¤¦¡£¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ëÃæ¤Ç´ñÎï¤Ëºé¤«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ó¤ÆÌ¾Á°¤ÎÄÌ¤ê¤À¤Ê¡¢¤È¡×¡£
¡¡Ï¡¤Ïº£µ¨¡¢ÅÁÅý¤Î¥¸¥ã¥ó¥×½µ´ÖÂè3Àï¤ò·ó¤Í¤¿WÇÕ¸Ä¿ÍÂè14Àï¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡¦¥¤¥ó¥¹¥Ö¥ë¥Ã¥¯¡Ë¤Ç½éÍ¥¾¡¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢4ÅÙ¤Î¥È¥Ã¥×3Æþ¤ê¡£½é¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¡¢¸Ä¿Í¤Ç¤â½éºÎÍÑ¤È¤Ê¤ë2¿Í°ìÁÈ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼ÃÄÂÎ¤Ç¤â¥á¥À¥ë¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£Ì´ÉñÂæ¤Ï91Ç¯¤Ë³Ø¤µ¤ó¤¬½Ð¾ì¤·¤¿À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î²ñ¾ì¤À¤Ã¤¿¡¢¥Ð¥ë¥Ç¥£¥Õ¥£¥¨¥á¡£¡Ö±¿Ì¿¡×¤á¤¤¤¿¤â¤Î¤ò´¶¤¸¤ë¡£¡ÖºÇÄã¤Ç¤âÉ½¾´Âæ¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¥¸¥ã¥ó¥×¤ò³ÎÎ©¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÃæ¤Ç¡¢Æó³¬Æ²Ï¡¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡£Ã¯¤è¤ê¤âÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ëÀ¼¤Ç¡¢³Ø¤µ¤ó¤ÏÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¢ãÆó³¬Æ²17Æü³«ËëWÇÕ³®ÀûV¤Ø¢äÆó³¬Æ²¤Ï4Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥Î¥ë¥Ç¥£¥Ã¥¯¥¹¥¡¼¡¦¥¸¥ã¥ó¥×WÇÕÃË»Ò¸Ä¿Í14Àï¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¡Ë¤ÇÇ°´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¼¡Àï¤Ï17Æü¤«¤é¤ÎWÇÕ»¥ËÚÂç²ñ¡ÊÂçÁÒ»³¥¸¥ã¥ó¥×¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¡Ö»¥ËÚ¤Ç¤âÍ¥¾¡¤ò¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£13Æü¤Ë¤Ï°ìÈÌ½÷À¤È¤Î·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¸ø»ä¤È¤â¤Ë½¼¼Â¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢¼«¿È½é¤Î¸ÞÎØ¤È¤Ê¤ë¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÂç²ñ¤ò·Þ¤¨¤é¤ì¤½¤¦¤À¡£¾®Ìî¤Ï9Æü¤Î¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥ÉWÇÕ¥Ï¡¼¥Õ¥Ñ¥¤¥×Âè4Àï¤Çº£µ¨½é¤È¤Ê¤ëÄÌ»»7¾¡ÌÜ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¡¢2ÅÙÌÜ¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡þÆó³¬Æ²¡¡Ï¡¡Ê¤Ë¤«¤¤¤É¤¦¡¦¤ì¤ó¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë5·î24ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ËÌ³¤Æ»¹¾ÊÌ»Ô½Ð¿È¤Î24ºÐ¡£¹¾ÊÌÂçËãÀô¾®2Ç¯¤«¤é¥¸¥ã¥ó¥×¤ò»Ï¤á¡¢²¼Àî¾¦3Ç¯»þ¤ËÁ´¹ñ¹â¹»ÁíÂÎÍ¥¾¡¡£20Ç¯WÇÕ½é½Ð¾ì¡£22Ç¯¤Ë²Æ¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¡¢23Ç¯À¤³¦Áª¼ê¸¢½é½Ð¾ì¡£²ÈÂ²¤ÏÎ¾¿Æ¡¢»Ð¡¢·»¡£¼ñÌ£¤Ï¥¢¥Ë¥á´Ñ¾Þ¡£1¥á¡¼¥È¥ë66¡£