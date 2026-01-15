°ËÌîÈø·Å¡õ¾¾ËÜÊæ¹á¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î¿®ÍêÌÀ¤«¤¹¡Ö°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¡×
¡¡Hey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤È¾¾ËÜÊæ¹á¤¬ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡ÙÀ©ºîÈ¯É½²ñ¸«¤Ë¡¢¶¦±é¤ÎÌ£ÊýÎÉ²ð¡¢¹õÅÄ¸÷µ±¡¢¤ª¤¤¤Ç¤ä¤¹¾®ÅÄ¡¢¹â¶¶¸÷¿Ã¡¢ÌÚÂ¼Â¿¹¾¤È¶¦¤Ë½ÐÀÊ¡£¤ª¸ß¤¤¤Ø¤Î¿®Íê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¡¼¥È¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤ë°ËÌîÈø·Å¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡ª
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢AI¤À¤±¤¬¿ÆÍ§¤ÎÊÑ¤ï¤ê¼Ô¥¤¥±¥á¥ó¡¦À²Î®¡Ê°ËÌîÈø¡Ë¤È¡¢»Å»ö¤ËÌ´Ãæ¤Ê·ø¼Â½÷»Ò¡¦ºÚÈÁ¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥º¥ì¤¤å¤ó¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¼¡£
¡¡°ËÌîÈø¤È¾¾ËÜ¤Ï¥É¥é¥Þ¤Ç¤Ï½é¶¦±é¡£°ËÌîÈø¤Ï¡ÖÆó¿Í¤Î¥·¡¼¥ó¤¬ËÜÅö¤ËÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»þ¤Ë¤ÏÁêÃÌ¤·¤Ê¤¬¤é¤¤¤í¤ó¤Ê¥·¡¼¥ó¤ò°ì½ï¤Ë¤ä¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¾¾ËÜ¤Ï¡Ö»ä¤Ï·ë¹½¡¢¤É¤ÎºîÉÊ¤Ç¤âÇº¤ß¤¬¤Á¤È¤¤¤¦¤«¡£¹Í¤¨¤¹¤®¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¿¥¤¥×¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¡Ö¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â°ËÌîÈø¤µ¤ó¤Ï¡ØÂç¾æÉ×¡©¡¡¤Ê¤ó¤«¤ä¤ê¤Å¤é¤¤¤È¤³¤í¤¢¤ë¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡£¤Ê¤Î¤Ç»ä¤â¡Ø¤³¤³¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢Æó¿Í¤Ç¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é°ãÏÂ´¶¤Î¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ò¤Á¤ã¤ó¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤±¤¿¤Ê¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Û¤Û¾Ð¤ó¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢´ë²è¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¾¾ËÜ¤Ï¡ÖÌ£Êý¤µ¤ó¤Ï°ËÌîÈø¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤º¤Ã¤È¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌ£Êý¤Î¸ÀÆ°¤òË½Ïª¡£Ì£Êý¤Ï¡Ö°ìÌÜ¸«¤¿¤È¤¤«¤é¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÇ§¤á¡¢°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¡¡©¡×¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤É½¾ð¤òºî¤Ã¤ÆÌ£Êý¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¡£Ì£Êý¤¬¡Ö¤Þ¤º¤Ï³°¸«¡×¤ÈÅú¤¨¤ë¤È¡¢¾¾ËÜ¤Ï°ËÌîÈø¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤´é¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¡£Ì£Êý¤Ï°ËÌîÈø¤Î´é¤ò¸«¤Æ¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤é¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¾Ð¤¤¡¢°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÃæ¿È¤â¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡¡À²Î®¤ÈºÚÈÁ¡¢¤É¤Á¤é¤¬¼«Ê¬¤Ë¶á¤¤¤«¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡¢°ËÌîÈø¤ÏÀ²Î®¤À¤È²óÅú¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡ÖAI¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤âÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤½¤¦¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤È¤¤Ê¤ó¤«¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤È¡¢²¼¼ê¤ÊÍ§Ã£¤è¤ê¤â¤¹¤´¤¯¿Æ¿È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£¾¾ËÜ¤âÀ²Î®¤À¤ÈÅú¤¨¡ÖÍ§Ã£¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢°ì¿Í¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤À¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¡Ø50Ê¬´Ö¤ÎÎø¿Í¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤Æ1·î18Æü¤è¤êËè½µÆüÍË22»þ15Ê¬ÊüÁ÷¡£
