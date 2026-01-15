µð¿Í¡¦º´¡¹ÌÚ½ÓÊå¡ÈÈëÌ©Ê¼´ï¡É»È¤Ã¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼³Í¤ê¡ª£±¥á¡¼¥È¥ëÄ¹¼Ü¥Ð¥Ã¥È¿¶¤Ã¤Æ²¼È¾¿È¶¯²½
¡¡µð¿Í¤Îº´¡¹ÌÚ½ÓÊå³°Ìî¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢¥×¥í£³Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëº£µ¨¤ò¾¡Éé¤ÎÇ¯¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¡¢¡Öµ¬ÄêÂÇÀÊÅþÃ£¡×¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼Ã¥¼è¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¼«¿È¤â¤«¤Ä¤Æ½êÂ°¤·¤¿°ñ¾ë¡¦ÆüÎ©»ÔÆâ¤ÎÆüÎ©À½ºî½ê¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤¿ðêÂÌÅ·¡Ê¤¤¤À¤Æ¤ó¡Ë¤ÏÌó£±¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄ¹¼Ü¥Ð¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤ÆÂÇ·âÎý½¬¤ò´º¹Ô¡£³°Ìî¤Î°ì³Ñ¤òÃ¥¤¤¡¢¼«¿È¤ÎÄê°ÌÃÖ¤È¤·¤ÆÁÀ¤¦¡Ö£±ÈÖ¡×¤ÎºÂ¤ò¤Ä¤«¤à¡£
¡¡ÏÂ¤ä¤«¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬½ªÎ»¸å¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¢¸·¤·¤¤¸ÀÍÕ¤¬º´¡¹ÌÚ¤Î¸ý¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¡£¡ÖÁ´Á³¥¯¥Ó¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤Ç¯Îð¡£Æ¬¤ÎÊÒ¶ù¤Ç¤ÏËè²ó¡¢·ë²Ì¤ò»Ä¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Þ¤¿Ç¯¿ô¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¤è¤ê°ìÁØ¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£ºòµ¨¤Ï£µ£³»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨£²³ä£´Ê¬£¸ÎÒ¡££Ã£Ó¤Ç¥×¥í½éËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬²ù¤·¤µ¤¬»Ä¤Ã¤¿¡£¡Ö£±Ç¯´Ö¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç½ÐÂ³¤±¤¿¤¤¡£µ¬ÄêÂÇÀÊ¤ËÅþÃ£¤·¤¿¤¤¡×¤È»ëÀþ¤ò±Ô¤¯¤·¤¿¡£
¡¡¸¶ÅÀ¤ÎÃÏ¤Ç½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯¤ËÂ³¤¡¢º£Ç¯¤â¸ÅÁã¤ÎÆüÎ©À½ºî½ê¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ò²ñ¿Í»þÂå¤Î£²Ç¯´Ö¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿¹Í¤¨¤¬º£¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡Ö»ëÌî¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÊÌîµåÉô¤«¤é¡Ë¥¯¥Ó¤òÀÚ¤é¤ì¤Æ¤â²ñ¼Ò¤Ë¤Ï»Ä¤ì¤ë¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤À¤á¤À¤Ã¤¿¤é»ÅÊý¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿´¤ÎÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤¿¡£³ä¤êÀÚ¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£ÊÑ²½¤ò¶²¤ì¤º¡¢¤Þ¤º¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥Ã¥È¤òÎý½¬¤ËÆ³Æþ¡£¤³¤ÎÆü»ÈÍÑ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ìó£±¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÄ¹¼Ü¥Ð¥Ã¥È¡£¡Ö²¼È¾¿È¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¿¶¤ì¤Ê¤¤¡×¡ÈÈëÌ©Ê¼´ï¡É¤ò»È¤Ã¤Æ¥Æ¥£¡¼ÂÇ·â¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤À¡£º£µ¨¤Ë¸þ¤±¤Æ»î¹çÍÑ¥Ð¥Ã¥È¤Ï½Å¿´¤¬¼ê¸µÂ¦¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¡¢Îý½¬ÍÑ¥Ð¥Ã¥È¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤â£²¥»¥ó¥ÁÄ¹¤¤£¸£·¥»¥ó¥Á¤Î¤â¤Î¤òÈ¯Ãí¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡£±ÈÖ¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¡¢¼Ò²ñ¿Í»þÂå¤À¡£¡Ö£²Ç¯´Ö£±ÈÖ¤Ç¤º¤Ã¤È½Ð¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÇ¤Ã¤¿»þ¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤È¤«¡¢¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤¾´¶¤¬Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×¡£¾¾ËÜ¤¬£Æ£Á¤Ç²ÃÆþ¤¹¤ë¤Ê¤É£±ÈÖ¸õÊä¤ÏÂ¿¤¤¤¬¡Ö¥Á¡¼¥à¤òÀª¤¤¤Å¤±¤¿¤¤¡£Â¤â¤¢¤ë¤·¡¢»ý¤ÁÌ£¤òÀ¸¤«¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«Ê¬¤ÎÂÇ½ç¤ò¼è¤êÌá¤¹¹½¤¨¤À¡£
¡¡Ç¯¤¬ÌÀ¤±¡¢¥Þ¥·¥ó¤Îµå¤ÏÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¼êÅê¤²¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÂÇ¤Ä¤Î¤Ï¤³¤ÎÆü¤¬£³ÆüÌÜ¡£¡Ö¥¥ã¥ó¥×¤È¤«¥ª¡¼¥×¥óÀï¤«¤é·ë²Ì¤¬É¬Í×¡£²¿¤«ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤ë¤â¤Î¤ò¸«¤»¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤à¡£¡Ö¤³¤Î£²Ç¯´Ö¡¢²¿°ì¤ÄËþÂ¤·¤¿·ë²Ì¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢ËþÂ¤·¤¿Î©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£¿ô»ú¤è¤ê£±·³¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¡££³Ç¯ÌÜ¤ÎÀµÄ¾¤Ø¡¢¶¥Áè¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê±±°æ¡¡¶³¹á¡Ë