¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡ÛÃæ°æ°¡Èþ¡È¿¿±û¥í¡¼¥É¡ÉÆÍ¤¿Ê¤à!¡¡»ÍÂçÎ¦À©ÇÆ¤«¤é¸ÞÎØ¥á¥À¥ë¤Ø¡ÖÎÉ¤¤±éµ»¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È½÷»Ò¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤Î17ºÐ¡¦Ãæ°æ°¡Èþ¡ÊTOKIO¥¤¥ó¥«¥é¥ß¡Ë¤¬14Æü¡¢µòÅÀ¤ÎÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»ÔÆâ¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£ÊóÆ»¿Ø40¼Ò75¿Í¤¬µÍ¤á¤«¤±¤ëÃæ¡¢ºÇÂç¤ÎÉð´ï¤Ç¤¢¤ë3²óÅ¾È¾¡Ê¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¡Ë¤ò´°àú¤Ë2ÅÙÃåÉ¹¡£¡Ö¸ÞÎØ¥·¡¼¥º¥ó¤¬¤ä¤Ã¤È»Ï¤Þ¤ë¡£¶ÛÄ¥´¶¤â¤¢¤ë¤±¤É¥ï¥¯¥ï¥¯¤ÎÊý¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÌÜ¤òµ±¤«¤»¤¿¡£
¡¡¸ÞÎØ·èÄê¸å¡¢¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¾å¤¬¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¶öÁ³ÆÉ¤ßÊÖ¤·¤Æ¤¤¤¿Ì¾¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤Î¸ÀÍÕ½¸¤ò³«¤¯¤È¡¢ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó¤Î¥Ú¡¼¥¸¤¬ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¡£¡Ö»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤ÇÀª¤¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¡×¡½¡½¡£ÀõÅÄ¤µ¤ó¤Î²áµî¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¡Ö¤ª¡¼¡ª¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¡×¡£ÀõÅÄ¤µ¤ó¤Ï10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØÄ¾Á°¤Ë»ÍÂçÎ¦¤òÀ©¤·¡¢¸ÞÎØ¤Ç¶ä¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¡£Ãæ°æ¤âº£·î²¼½Ü¤Î»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¡ÊËÌµþ¡Ë¤ò·Ð¤Æ¸ÞÎØ¤Ø¸þ¤«¤¦¤À¤±¤Ë¡¢Í¦µ¤¤ò¤â¤é¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÀõÅÄ¤µ¤ó¤ËÆ´¤ì¤Æ¶¥µ»¤ò»Ï¤á¡¢Æ±¤¸Âçµ»¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤â½¬ÆÀ¡£Ì´¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¸å¤â¡¢Âç¥¹¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸¥í¡¼¥É¤òÊâ¤ó¤Ç¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¥È¥ê¥×¥ë¥¢¥¯¥»¥ë¤Ï½¾ÍèÄÌ¤êSP¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤â1ËÜ¤º¤ÄÅêÆþ¤·¡¢´°À®ÅÙ¤ò½Å»ë¡£¡Ö¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢ËÜÈÖ¤ÇÎÉ¤¤±éµ»¤¬¤·¤¿¤¤¡×¡£17ºÐ¤ÎÌ´¤ÎÂ³¤¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢¦ÀõÅÄ¿¿±û¤µ¤ó10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¡¡19ºÐ¤Ç½é½Ð¾ì¡£SP¡¢¥Õ¥ê¡¼¤È¤â¶âÕ«»ù¡Ê¥¥à¡¦¥è¥Ê¡¢´Ú¹ñ¡Ë¤Ë¼¡¤°2°Ì¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡£SP¤Ç¤Î3²óÅ¾È¾À®¸ù¤Ï¸ÞÎØ¤Ç½÷»Ò½é¡£¥Õ¥ê¡¼2ËÜ¤ò´Þ¤á¡¢1¤Ä¤Î¶¥µ»²ñ¤Ç¤Î3ËÜÀ®¸ù¤Ï½÷»Ò»Ë¾å½é¤Î²÷µó¤À¤Ã¤¿¡£¸ÞÎØ¥á¥À¥ë¤Ï°ËÆ£¤ß¤É¤ê¡¢¹ÓÀîÀÅ¹á¤ËÂ³¤ÆüËÜ½÷»Ò3¿ÍÌÜ¡£Ä¾Á°¤Î»ÍÂçÎ¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£