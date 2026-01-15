³ÚÅ·¤ÎÊä¶¯¤Ï¡Ö¤«¤Ê¤ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡ª¡×Á°ÅÄ·òÂÀ³ÍÆÀ¤ËÂ³¤¡¢ÂçÃ«¤Î¡È¸µÆ±Î½¡É¥á¥¸¥ã¡¼44¾¡±¦ÏÓ¹çÎ®¤Ë¥Õ¥¡¥óÊ¨¤¯¡Ö¿ÀÊä¶¯¤À¤Ê¡×
¥¦¥ì¡¼¥Ë¥ã¤Ïºòµ¨5µåÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ç¤âÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡³ÚÅ·¤ÎÀÑ¶ËÊä¶¯¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡³ÚÅ·µåÃÄ¤Ï1·î14Æü¡¢¿·½õ¤Ã¿Í¤Î¥Û¥»¡¦¥¦¥ì¡¼¥Ë¥ã¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö22¡×¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç°ÛºÌ¤òÊü¤Ä¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡ª Á°ÅÄ·òÂÀ¤ÎÃ¥»°¿¶¥·¡¼¥ó
¡¡¥¦¥ì¡¼¥Ë¥ã¤Ï¥É¥ß¥Ë¥«¶¦ÏÂ¹ñ½Ð¿È¤Î34ºÐ±¦ÏÓ¡£2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤â´Þ¤á¡¢5µåÃÄ¤òÅÏ¤êÊâ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ç2015Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¥¥ã¥ê¥¢¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤ë¤È¡¢17Ç¯¤Ë¤Ï14¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤Ï251»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢44¾¡6¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨4.75¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åêµå¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ï150¥¥í¸åÈ¾¤Î¥Õ¥©¡¼¥·¡¼¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¡¢¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥Ã¥×¡¢¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤Ê¤ÉÂ¿ºÌ¤ÊÊÑ²½µå¤â»ý¤ÁÌ£¤È¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡µåÃÄ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡ÖÆüËÜ¤Ç¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ë¤È¤Æ¤â´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£¥·¡¼¥º¥ó¤¬ÎÉ¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤â°ì½ï¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤Ø¿Ê¤á¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªArigato¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Åê¼ê¿Ø¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤ÏÆüÊÆÄÌ»»165¾¡±¦ÏÓ¤ÎÁ°ÅÄ·òÂÀ¡¢¥Ñ¥¤¥ì¡¼¥Ä¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¥í¥¢¥ó¥·¡¼¡¦¥³¥ó¥È¥ì¥é¥¹¤Ê¤ÉÀÑ¶ËÊä¶¯¤òÅ¸³«¡£B¥¯¥é¥¹Ã¦µÑ¤Ë¸þ¤±ËÜµ¤¤Î»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¥¦¥ì¡¼¥Ë¥ã¹çÎ®¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤«¤é¤â¡Ö³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡ª¡×¡Ö¤«¤Ê¤ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¿ÀÊä¶¯¤À¤Ê¡×¤Ê¤É¡¢È¿¶Á¤¬³È¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]