¡Ú¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯¡ÛÄ¹¿¹ÍÚÆî¡¡´Ø³ØÂç»þÂå¤æ¤«¤ê¤ÎÀ¾µÜ»Ô¤òÉ½·ÉË¬Ìä¡¡¸ÞÎØ¤Ø¡Ö¥á¥À¥ë¤¬°ìÈÖ¡×
¡¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¡¦¥·¥ç¡¼¥È¥È¥é¥Ã¥¯½÷»Ò¤Ç¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÄ¹¿¹ÍÚÆî¡Ê¥¢¥ó¥ê¡¦¥·¥ã¥ë¥Ñ¥ó¥Æ¥£¥¨¡Ë¤¬14Æü¡¢´Ø³ØÂç»þÂå¤ËÄÌ³Ø¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤æ¤«¤ê¤Î¤¢¤ëÊ¼¸Ë¸©À¾µÜ»Ô¤ÎÀÐ°æÅÐ»ÖÏº»ÔÄ¹¤òÉ½·ÉË¬Ìä¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤ÏÆüËÜ¥¹¥±¡¼¥ÈÏ¢ÌÁ¤Î¶¯²½»ØÄêÁª¼ê¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯12·î¤ÎÁ´ÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Ç3´§¤òÃ£À®¤·¡¢ÂçµÕÅ¾¤ÇÂåÉ½Æþ¤ê¡£³«Ëë¤Þ¤Ç1¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿Ì´ÉñÂæ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ì¤¿¤é°ìÈÖ¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£³Í¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÊúÉé¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£ÀÐ°æ»ÔÄ¹¤«¤é¤Ï¡Ö²ù¤¤¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¡£