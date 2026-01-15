µð¿Í¡¦¸Í¶¿¡¡¡È¸¶ÅÀ²óµ¢¡É¤ÇºÆµ¯¤ÎÀÀ¤¤¡¡ÌÜ»Ø¤¹¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¡Ö15¾¡¡×¡õ¡Ö200Åêµå²ó¡×
¡¡µð¿Í¡¦¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¡Ê25¡Ë¤¬14Æü¡¢µÜºê¸©±ä²¬»ÔÆâ¤ÎÊì¹»¡¦À»¿´¥¦¥ë¥¹¥é³Ø±à¤Ç¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£2Ç¯Ï¢Â³¤Î³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿ºòµ¨¤Ï8¾¡¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢Éü³è¤ò´ü¤¹º£µ¨¤Ï¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î¡Ö15¾¡¡×¤È¡Ö200Åêµå²ó¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£±óÅê¤«¤é¥Ü¡¼¥ë¤Î¼Á¤ò¸«Ä¾¤·¡¢ºÆµ¯¤Î8Ç¯ÌÜ¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡Êì¹»¤Î¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ëº¹¤¹ÍÛ¸÷¤òÇØ¤Ë¡¢¸Í¶¿¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿¡£ÊÂ¡¹¤Ê¤é¤Ì·è°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÎ×¤à°ìÇ¯¡£ºòµ¨¤Î·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¤·¡¢¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤ÎÅê¼ê¤ËÊÑËÆ¤ò¿ë¤²¤ë¡£
¡¡¡Ö¼´¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤¬¤¤¤¤À®ÀÓ¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤â¤¤¤¤½ç°Ì¤Ë¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÀÕÇ¤¤ÏºòÇ¯¤ËÀ¨¤¯´¶¤¸¤¿¤Î¤Ç¡¢À®ÀÓ¤ò½Ð¤·¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¡×
¡¡ºòµ¨¤ÏÊ¿¶ÑµåÂ®¥¢¥Ã¥×¤òµá¤á²á¤®¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤òÊø¤¹¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Õ¥©¡¼¥à½¤Àµ¤Î¸°¤È¤¹¤ë¤Î¤¬±óÅê¤À¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢»î¹çÁ°¤Ê¤É¤Ç¤Î±óÅê¤ÇÄ´À°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡ÖÇ¯¡¹¡¢»³¤Ê¤ê¤Î±óÅê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼Á¤¬°¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£±óÅê¤ò¤Þ¤¿°ì¤«¤é¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸À¤¦¡£µð¿Í¤Ç¤Ï¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¥¨¡¼¥¹¡¦¾å¸¶¹À¼£¤â±óÅê¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤âÌó60¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É¤Îµ÷Î¥¤ÇÆ°²è¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Ê¤¬¤é¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸Ç¤á¤¿¡£
¡¡20Ç¯8·î¡¢µåÃÄYouTube¤Ç¸Í¶¿¤¬±óÅê¤ò¤¹¤ë»Ñ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Áê¼ê¤À¤Ã¤¿Åö»þ¤ÎÆ±Î½¡¦¿ûÌî¤Ë¡Ö¤ª¶â¤¬¼è¤ì¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¥Ü¡¼¥ë¡×¤È¸À¤ï¤·¤á¤¿Æ°²è¤â¸«ÊÖ¤·¡Ö²óÅ¾¤Î¼Á¤À¤Ã¤¿¤ê¹â¤µ¤Ï¤¤¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£³ÑÅÙ¤òÍî¤È¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¿¤Ó¤À¤Ã¤¿¤ê¼Á¤Î¤¤¤¤µå¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸¶ÅÀ²óµ¢¤¹¤ë¹½¤¨¤À¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³³«ËëÅê¼ê¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ºòµ¨¤Ï2·³Íî¤Á¤â·Ð¸³¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢21»î¹ç¤Ç8¾¡¡¢µ¬ÄêÅêµå²ó¤ËÆÏ¤«¤º111¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£ºÆµ¯¤ò´ü¤¹±¦ÏÓ¤Ï¡Öº£Ç¯¤Ï15¾¡¡¢200¥¤¥Ë¥ó¥°¤âÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥×¤«¤é¤¤¤¤¼è¤êÁÈ¤ß¤¬¤Ç¤¤¿¤é¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤ë¡£22¡Á24Ç¯¤Ë¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿12¾¡¤¬¼«¸ÊºÇÂ¿¤Ç¡Ö12¾¡¤ÎÊÉ¡×¤âÂÇ¤ÁÇË¤ë¡£
¡¡Îý½¬¸å¤Ë¤Ï¡¢±ä²¬»ÔÆâ¤Îº£»³È¬È¨µÜ¤Ç137ÃÊ¤Î³¬ÃÊ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¹Ô¤¤¡¢»²ÇÒ¸å¤Ë¤Ï½Ä²£Ìó1¥á¡¼¥È¥ë¤ÎµðÂç³¨ÇÏ¤Ë¡Ö15¾¡¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£Æ±¿À¼Ò¤Ï¾¦ÇäÈËÀ¹¤Ê¤É¤Ë¸æÍø±×¤¬¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¡õÆüËÜ°ì¤Ø¡¢ÇòÀ±¤Î¡È²Ô¤®Æ¬¡É¤È¤Ê¤ë¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡·ò¿Í¡Ë
¡¡¡ÔÊì¹»¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ë¿Í¹©¼Ç´óÂ£¡Õ¸Í¶¿¤¬ÊóÆ»¿Ø¤ØÃë¿©¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£Îý½¬¸å¤Ë¡¢µÜºê¸©Æâ¤Ê¤É¤Ç½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¡Ö¥¯¥Ë¡¼¥º¡¡¥Õ¡¼¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡×¤ò¸Æ¤Ó¡¢ÅâÍÈ¤²¤ä´Ú¹ñÉ÷¤Î¤ê´¬¤¤Î¥¥ó¥Ñ¡¢¥Á¡¼¥º¥Ü¡¼¥ë¤Ê¤É¤òÄó¶¡¡£¡Ö¤³¤ì¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¼«¤é¼êÅÏ¤¹µ¤¸¯¤¤¤ò¸«¤»¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ËèÇ¯¼«¼ç¥È¥ì¤ò¹Ô¤¦Êì¹»¤Ë¤Ï¡¢¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ë¿Í¹©¼Ç¤ò´óÂ£¤·¤¿¡£