°ÂÀÄ¶Ó¤¬Âç´Ø½é¹õÀ±¡¡²¦Ë²Áê¼ê¤ËËÉÀï°ìÊý¤ÇÇ´¤ì¤ºÉÔ³Ð¡ÖÉé¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤ë¡×
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¦£´ÆüÌÜ¡×¡Ê£±£´Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Ê¿ËëµÁ¥ÎÉÙ»Î¤¬²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤òº¸¾å¼êÅê¤²¤ÇÇË¤ê¡¢Á°Æü¤Î²£¹ËË¾ºÎ¶·âÇË¤ËÂ³¤¯ÄÌ»»£³¸ÄÌÜ¤Î¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¡££²ÆüÏ¢Â³¤Î³ÍÆÀ¤Ï£²£°£²£°Ç¯½é¾ì½ê¤ÎÌ¯µÁÎ¶°ÊÍè¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï½é¹õÀ±¡£Ë¾ºÎ¶¤Ï±§ÎÉ¤ò¾å¼ê¤Ò¤Í¤ê¤ÇÂà¤±¡¢Ï¢ÇÔ²óÈò¤Ç£³¾¡£±ÇÔ¤È¤·¤¿¡£Î¾Âç´Ø¤Ï½é¹õÀ±¡£¿·Âç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¾®·ë²¦Ë²¤ÎÍá¤Ó¤»ÅÝ¤·¤ÇÇÔ¤ì¡¢¶×ºù¤Ï°ì»³ËÜ¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤¿¡££´Ï¢¾¡¤ÏÌ¸Åç¤ÈÊ¿Ëë¤Î²¤¾¡ÇÏ¡¢°¤±ê¡£
¡¡¿·Âç´Ø½é¹õÀ±¤À¡£°ÂÀÄ¶Ó¤ÏÄã¤¯Åö¤¿¤ê¡¢Æ¬¤ò¤Ä¤±¤Æº¸¤òº¹¤·¤¿¤¬¡¢²¦Ë²¤Ëº¸¤òÊú¤¨¤é¤ì¤¿¡£¶¯°ú¤Ë´ó¤é¤ì¡¢Ç´¤ì¤ºÍá¤Ó¤»ÅÝ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÉÀï°ìÊý¤ÎÆâÍÆ¤Ë¡ÖÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤«¤é¹¶¤á¤¿¤«¤Ã¤¿¡£¡ÊÁê¼ê¤Ï¡ËÂÎ¤¬Âç¤¤¤¤Î¤ÇÂÔ¤Ä¤È°µÎÏÉé¤±¤¹¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£²¦Ë²¤Ë¤ÏÄÌ»»£³¾¡£±ÇÔ¤ÈÁêÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ïµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÊÌÀÆü¤«¤é¡Ë¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤ë¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆþËë£µ¾ì½ê¡¢½øÈ×£µÆü¤òÌµÇÔ¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤°ÂÀÄ¶Ó¡£½ù¡¹¤ËÄ´»Ò¤ò¾å¤²¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤À¤±¤Ë¡ÈÂç´Ø½é¹õÀ±¡É¤Ë¤â¡ÖÉé¤±¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¤ä¤ë¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤Ï¡Ö·ù¤ÊÁêËÐ¤ò¼è¤é¤ì¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡£¶¯°ú¤Ê¡¢Âç¤¤¤ÁêËÐ¡£Âç¤¤¤ÁêËÐ¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï·ù¤À¤è¤Í¡£²¦Ë²¤ÏµÙ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£