µÁ¥ÎÉÙ»Î¡¡Ï¢Æü¶âÀ±¡ª·ü¾Þ¹ç·×£±£±£±ËÜ¡ª¡ª£¸¡¥£¶ÉÃ¤Ç£¶£¶£¶Ëü±ß¹Ó²Ô¤®¡¡£²£°Ç¯½é¾ì½ê¤ÎÌ¯µÁÎ¶°ÊÍè¡¡Âç¤ÎÎ¤Î¢ÊÖ¤·¡ÖºÇ¹â¡×
¡¡¡ÖÂçÁêËÐ½é¾ì½ê¡¦£´ÆüÌÜ¡×¡Ê£±£´Æü¡¢Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë
¡¡Ê¿ËëµÁ¥ÎÉÙ»Î¤¬²£¹ËÂç¤ÎÎ¤¤òº¸¾å¼êÅê¤²¤ÇÇË¤ê¡¢Á°Æü¤Î²£¹ËË¾ºÎ¶·âÇË¤ËÂ³¤¯ÄÌ»»£³¸ÄÌÜ¤Î¶âÀ±¤òµó¤²¤¿¡££²ÆüÏ¢Â³¤Î³ÍÆÀ¤Ï£²£°£²£°Ç¯½é¾ì½ê¤ÎÌ¯µÁÎ¶°ÊÍè¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï½é¹õÀ±¡£Ë¾ºÎ¶¤Ï±§ÎÉ¤ò¾å¼ê¤Ò¤Í¤ê¤ÇÂà¤±¡¢Ï¢ÇÔ²óÈò¤Ç£³¾¡£±ÇÔ¤È¤·¤¿¡£Î¾Âç´Ø¤Ï½é¹õÀ±¡£¿·Âç´Ø°ÂÀÄ¶Ó¤Ï¾®·ë²¦Ë²¤ÎÍá¤Ó¤»ÅÝ¤·¤ÇÇÔ¤ì¡¢¶×ºù¤Ï°ì»³ËÜ¤Ë´ó¤êÀÚ¤é¤ì¤¿¡££´Ï¢¾¡¤ÏÌ¸Åç¤ÈÊ¿Ëë¤Î²¤¾¡ÇÏ¡¢°¤±ê¡£
¡¡ºÂÉÛÃÄ¤¬Éñ¤¦Ãæ¡¢µÁ¥ÎÉÙ»Î¤¬¾¡¤ÁÌ¾¾è¤ê¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ë¾ºÎ¶Àï¤ËÂ³¤¯¶âÀ±¤ò¡ÖºòÆü¾¡¤Ã¤Æº£Æü¡£Á´Á³°ã¤¦¥¿¥¤¥×¤Î²£¹Ë¤Ê¤Î¤Ç¡×¤È´î¤ó¤À¡£ÀìÌç½ñ¤òÊú¤¨¤ëÂç³ØÀ¸¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢·ü¾Þ£²Â«¤ò¾®ÏÆ¤ËÊú¤¨¤ÆÅÚÉ¶¤ò¹ß¤ê¤¿¡£
¡¡Á°Æü£µ£°ËÜ¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï°ìÈÖ¤Ç¸¶Â§ºÇÂç£¶£°ËÜ¤ËÅìµþ¾ì½ê¸ÂÄê¤Î¿¹±Ê¾Þ£±ËÜ¤¬¤Ä¤¡¢·×£¶£±ËÜ¤Î·ü¾Þ¤ò¥²¥Ã¥È¡£Ë¾ºÎ¶Àï¤Ï£´ÉÃ£°¡¢Âç¤ÎÎ¤Àï¤Ï£´ÉÃ£¶¡£·ü¾Þ£±ËÜ£¶Ëü±ß¤¬²û¤ËÆþ¤ê¡¢·×£¶£¶£¶Ëü±ß¤ò·×£¸ÉÃ£¶¡¢¡ÈÉÃµë¡É£·£·Ëü£´£´£±£¹±ß¤Î¹Ó²Ô¤®¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤¬ÃÆ¤ó¤À¡£
¡¡Î©¤Á¹ç¤¤¤Ç²¡¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢±¦¤òº¹¤µ¤ì¤Ê¤¬¤éº¸¾å¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¡£²ó¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¬¤éÅÚÉ¶ºÝ¤Ç¾å¼êÅê¤²¡£Âç¤ÎÎ¤¤òÎ¢ÊÖ¤·¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö²£¹Ë¤Î°µÎÏ¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ì¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¦¤Þ¤¯Áê¼ê¤ÎÎÏ¤ò»È¤¨¤¿¡£¼«Ê¬¤Ç¤â¶Ã¤¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆüÂç´ÆÆÄ¤«¤é¤Ï±¦¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤Æµ÷Î¥¤ò¤Ä¤¯¤ë¡¢»Õ¾¢¤Î°ËÀª¥±ÉÍ¿ÆÊý¡Ê¸µ²£¹Ë¾È¥ÎÉÙ»Î¡Ë¤«¤é¤Ïº¸¤ò¸Ç¤á¤Æ±¦¤Çµ¯¤³¤·¤ÆÌ©Ãå¤·¤Æ¤«¤éº¸¤òº¹¤¹¡¢Æó¤Ä¤ÎºîÀï¤ò¼ø¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤Ò¤È¤Ä¤â¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡È¬³ÑÍý»öÄ¹¡Ê¸µ²£¹ËËÌ¾¡³¤¡Ë¤Ï¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤Ï±¦¤òº¹¤·¤Ë¤¤¤Ã¤¿¡£¹Ô¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢ÂÎ¤¬³«¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£´Ö¤¬¶õ¤¤¤¿¡£µÁ¥ÎÉÙ»Î¤ÏÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤ë¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡Ï¢Æü¤Î¶âÀ±³ÍÆÀ¤Ï£²£°Ç¯½é¾ì½ê¤ÎÌ¯µÁÎ¶¡Ê£³ÆüÌÜ¡áÇòË²¡¢£´ÆüÌÜ¡áÄáÎµ¡Ë°ÊÍè¡£²£¹Ë¡¢Âç´ØÀï¤ò£²¾¡£²ÇÔ¤Ç½ª¤¨¡ÖÍ½ÁÛ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À£´ÆüÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡¢µ¤¤òÈ´¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡¢¡µÁ¥ÎÉÙ»Î¡¡Ä¾ºÈ¡Ê¤è¤·¤Î¤Õ¤¸¡¦¤Ê¤ª¤ä¡ËËÜÌ¾¡áÁðÌîÄ¾ºÈ¡££²£°£°£±Ç¯£¶·î£²£µÆü¡¢·§ËÜ¸©±§ÅÚ»Ô½Ð¿È¡££¶ºÐ¤ÇÁêËÐ¤ò»Ï¤á¡¢Äá¾ëÃæ£³Ç¯»þ¤ËÃæ³Ø²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£Ê¸ÆÁ¹â¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüÂç£´Ç¯¤Ç³ØÀ¸²£¹Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¡£µÜ¾ëÌîÉô²°¤ËÆþÌçÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÉÔ¾Í»ö¤ÇÍÂ¤«¤êÀè¤Î°ËÀª¥±ÉÍÉô²°¤«¤é£²£´Ç¯²Æ¾ì½ê¤ÇËë²¼ºÇ²¼°Ì³ÊÉÕ¤±½Ð¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡££²£µÇ¯½Õ¾ì½ê¤Ç¿·½½Î¾¡¢Ì¾¸Å²°¾ì½ê¤Ç¿·ÆþËë¡£¶å½£¾ì½êÁ°¤Ë¤·¤³Ì¾¤òÁðÌî¤«¤éµÁ¥ÎÉÙ»Î¤Ë²þÌ¾¤·¤¿¡££±£¸£³¥»¥ó¥Á¡¢£±£µ£¹¥¥í¡£ÆÀ°Õ¤Ï±¦»Í¤Ä¡¢´ó¤ê¡£¼ñÌ£¤Ï¥µ¥¦¥Ê¡£Éã¡¦¿®°ì¤µ¤ó¤Ï¸µ¶¥ÎØÁª¼ê¡£