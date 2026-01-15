¡Ú¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¡Û¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼¤Ë¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡ß¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×½é¶¦±é¤ÇÅÐ¾ì!
ÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ï1·î21Æü¤è¤ê¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È²Û»Ò¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×(370±ß¡Á)¤òÁ´¹ñ¤Î¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥ÉÅ¹ÊÞ(°ìÉôÅ¹ÊÞ¤ò½ü¤¯)¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×(370±ß¡Á)
Æ±¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥µ¥¯¥µ¥¯¿©´¶¤Î¥¯¥é¥Ã¥«¡¼¤ä¥¯¥Ã¥¡¼À¸ÃÏ¤ò¹ç¤ï¤»¡¢2ÁØ¤Î¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬ÆÃÄ¹¤ÎÌÀ¼£¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤ò´Ý¤´¤È¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤¿¤â¤Î¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÌÀ¼£¤¬´Æ½¤¤·¤¿¸ý¤É¤±¤Î°Û¤Ê¤ë2¼ï¤Î¥Á¥ç¥³¥½¡¼¥¹¤Ç»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¤Î¤³¤Î»³¡×¤È¡Ö¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¤¬1¤Ä¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ËÆ±»þ¤Ë»ÈÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢º£²ó¤¬½é¤á¤Æ¡£
¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥Õ¥ë¡¼¥ê¡¼ ¤¤Î¤³¤Î»³¤È¤¿¤±¤Î¤³¤ÎÎ¤¡×¾¦ÉÊ¥¤¥á¡¼¥¸
¤Ê¤ª¡¢Æ±¾¦ÉÊ¤Î¿ôÎÌ¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¡¢²èÁü¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ï¼ÂºÝ¤ËÄó¶¡¤¹¤ë¤â¤Î¤È°Û¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢1·î21Æü8:00¡Á1·î25Æü23:59¤Ë¡¢¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤ÆÃêÁª¤Ç¹ç·×100¿Í¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥«¡¼¥É1,000±ßÊ¬¤¬Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤â¼Â»ÜÍ½Äê¡£
